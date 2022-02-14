В Новосибирске на здании отеля AZIMUT зажглось огромное сердце

Вечером в понедельник, 14 февраля, на фасаде отеля AZIMUT, расположенного по адресу улица Ленина, 21, зажглось огромное сердце из окон.
— В День всех влюбленных на фасадах отелей сети засияют огромные сердца, составленные из включенных окон. С 19:00 до 20:00 по местному времени жители и гости городов-участников смогут увидеть светящиеся символы любви, — сообщается на сайте отеля.
Акция «AZIMUT зажигает сердца» проводится уже седьмой год подряд.
В День святого Валентина НГС нашел истории пар, которые вместе уже больше 50 лет.