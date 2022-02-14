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Новосибирцы 8 минут ждали поезд на станции «Площадь Ленина» — в метро объяснили причину задержки

Очевидец сообщил о столпотворении в подземке

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Задержки привели к переполненности вагонов

Задержки привели к переполненности вагонов

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Утром 14 февраля в Новосибирском метрополитене образовалось столпотворение — на станции «Площадь Ленина» пассажирам пришлось почти 8 минут ждать прибытия поезда. О задержке рассказал читатель НГС Илья. Он запечатлел время на циферблате, когда интервал между поездами достиг 7.57 минут.

— При этом в сторону «Красного проспекта» интервал был 4 минуты. Вагон переполнен. Когда вышел на «Речном», платформа была полна людей, — возмутился читатель.

Как объяснили НГС в метрополитене, такая ситуация возможна при техническом регулировании работы составов на линии.

— Техническое регулирование происходит при выдаче составов из депо или при передаче на Дзержинскую линию и обратно, — прокомментировал пресс-секретарь метрополитена Владимир Кузменкин.

Также, со слов читателя, ситуация с долгим ожиданием наблюдалась на станции «Красный проспект» уже в обед. Тогда время ожидания превысило пять минут.

Пассажиры столпились на платформе в ожидании поезда

Пассажиры столпились на платформе в ожидании поезда

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А в 14:35 поезд, следующий от «Площади Ленина» до «Красного проспекта», ждали чуть больше 6 минут, добавил очевидец. В метрополитене в ответ на это добавили, что ожидание состава в течение 6 минут не во время часа пик находится в пределах нормы при вариантном графике движения.

Поезд прибыл спустя шесть минут ожидания

Поезд прибыл спустя шесть минут ожидания

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Как ранее писал НГС, в начале февраля Новосибирский метрополитен перешел на новый, вариативный график работы — на Ленинской линии подземки изменили количество поездов. Причиной нововведений был назван «резкий рост общего количества заболевших COVID-19 и снижение пассажироперевозки». Также сообщалось, что утренний и вечерний часы пик количество поездов останется максимальным.

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