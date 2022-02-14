Новосибирцы 8 минут ждали поезд на станции «Площадь Ленина» — в метро объяснили причину задержки

Утром 14 февраля в Новосибирском метрополитене образовалось столпотворение — на станции «Площадь Ленина» пассажирам пришлось почти 8 минут ждать прибытия поезда. О задержке рассказал читатель НГС Илья. Он запечатлел время на циферблате, когда интервал между поездами достиг 7.57 минут.
— При этом в сторону «Красного проспекта» интервал был 4 минуты. Вагон переполнен. Когда вышел на «Речном», платформа была полна людей, — возмутился читатель.
Как объяснили НГС в метрополитене, такая ситуация возможна при техническом регулировании работы составов на линии.
— Техническое регулирование происходит при выдаче составов из депо или при передаче на Дзержинскую линию и обратно, — прокомментировал пресс-секретарь метрополитена Владимир Кузменкин.
Также, со слов читателя, ситуация с долгим ожиданием наблюдалась на станции «Красный проспект» уже в обед. Тогда время ожидания превысило пять минут.
А в 14:35 поезд, следующий от «Площади Ленина» до «Красного проспекта», ждали чуть больше 6 минут, добавил очевидец. В метрополитене в ответ на это добавили, что ожидание состава в течение 6 минут не во время часа пик находится в пределах нормы при вариантном графике движения.
Как ранее писал НГС, в начале февраля Новосибирский метрополитен перешел на новый, вариативный график работы — на Ленинской линии подземки изменили количество поездов. Причиной нововведений был назван «резкий рост общего количества заболевших COVID-19 и снижение пассажироперевозки». Также сообщалось, что утренний и вечерний часы пик количество поездов останется максимальным.