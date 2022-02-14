Новосибирцы 8 минут ждали поезд на станции «Площадь Ленина» — в метро объяснили причину задержки

Утром 14 февраля в Новосибирском метрополитене образовалось столпотворение — на станции «Площадь Ленина» пассажирам пришлось почти 8 минут ждать прибытия поезда. О задержке рассказал читатель НГС Илья. Он запечатлел время на циферблате, когда интервал между поездами достиг 7.57 минут.



— При этом в сторону «Красного проспекта» интервал был 4 минуты. Вагон переполнен. Когда вышел на «Речном», платформа была полна людей, — возмутился читатель.

Как объяснили НГС в метрополитене, такая ситуация возможна при техническом регулировании работы составов на линии.