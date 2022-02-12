В мэрии Новосибирска решили «свернуть практику» выдачи застройщикам разрешения на отклонения

Мэр Новосибирска 11 февраля на совещании по итогам 2021 года в сфере строительства, архитектуры и жилищной политики сообщил, что застройщикам больше не будут выдавать разрешения на отклонения при строительстве в таких объемах, как в прошлые годы.
— При реализации генерального плана нам необходимо договориться о подходах и правилах. Невозможно всё прописать в генеральном плане, но должны быть какие-то понятия, что можно, а что нельзя делать в городе Новосибирске. И такие правила, они существуют, но время от времени они подвергаются ревизии, — рассказал мэр Новосибирска.
Мэр сделал ремарку, что точечная застройка позволяет решать разные проблемы города. Например, с устаревшими объектами, функционал которых не востребован.
— Провозгласим принцип отказываться от института отклонений. Думаю, что на 100% не удастся это сделать. Так же как не удастся отказаться от точечной застройки на 100%. Потому что это связанный момент. Отклонения обычно и связаны с возведением каких-то локальных объектов, где возникает потребность отклонений, — рассказал Анатолий Локоть.
Сейчас, по словам мэра, разрешение на отклонения — основной инструмент для застройки.
— Я предполагаю, что у некоторых депутатов возникнут вопросы к некоторым объектам: а как выполняются условия, на которых выдавались эти отклонения? И все ли условия выполнены? Касается ли это парковок, инфраструктурных объектов? И здесь предстоит непростой диалог и придется отвечать за это. Так что установка такая, что мы сворачиваем эту практику выдачи разрешений на отклонения, — поделился мэр города.
На совещании также начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска Евгений Улитко сообщил, что около 85 разрешений на отклонения выдано в городе.
— Половина из них, наверное, только введена. Половина из них будет сдана только в текущем или в следующем году, — уточнил Евгений Улитко.
На НГС 10 февраля вышел материал, в котором мы на примере группы компаний «Расцветай» разбирали проблемы точечной застройки и института отклонений. По словам эксперта Михаила Рязанцева, в результате из-за отклонений от нормативов инфраструктура микрорайонов, где строят «свечки», не выдерживает — людям не хватает поликлиник, школ, детских садов. Из-за нагрузки на коммуникации могут учащаться коммунальные аварии.