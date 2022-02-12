12 февраля суббота
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 2/10
usd 74.99
eur 85.36
Тема дня«Лыжня России» прошла в Новосибирске
Все новости
Все новости

В мэрии Новосибирска решили «свернуть практику» выдачи застройщикам разрешения на отклонения

Мэр уверен, что полностью отказаться от института отклонений невозможно

308
8Обсудить

Поделиться

Мэр озвучил это решение 11 февраля

Мэр озвучил это решение 11 февраля

Поделиться

Мэр Новосибирска 11 февраля на совещании по итогам 2021 года в сфере строительства, архитектуры и жилищной политики сообщил, что застройщикам больше не будут выдавать разрешения на отклонения при строительстве в таких объемах, как в прошлые годы.

— При реализации генерального плана нам необходимо договориться о подходах и правилах. Невозможно всё прописать в генеральном плане, но должны быть какие-то понятия, что можно, а что нельзя делать в городе Новосибирске. И такие правила, они существуют, но время от времени они подвергаются ревизии, — рассказал мэр Новосибирска.

Мэр сделал ремарку, что точечная застройка позволяет решать разные проблемы города. Например, с устаревшими объектами, функционал которых не востребован.

— Провозгласим принцип отказываться от института отклонений. Думаю, что на 100% не удастся это сделать. Так же как не удастся отказаться от точечной застройки на 100%. Потому что это связанный момент. Отклонения обычно и связаны с возведением каких-то локальных объектов, где возникает потребность отклонений, — рассказал Анатолий Локоть.

Сейчас, по словам мэра, разрешение на отклонения — основной инструмент для застройки.

— Я предполагаю, что у некоторых депутатов возникнут вопросы к некоторым объектам: а как выполняются условия, на которых выдавались эти отклонения? И все ли условия выполнены? Касается ли это парковок, инфраструктурных объектов? И здесь предстоит непростой диалог и придется отвечать за это. Так что установка такая, что мы сворачиваем эту практику выдачи разрешений на отклонения, — поделился мэр города.

На совещании также начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска Евгений Улитко сообщил, что около 85 разрешений на отклонения выдано в городе.

— Половина из них, наверное, только введена. Половина из них будет сдана только в текущем или в следующем году, — уточнил Евгений Улитко.

На НГС 10 февраля вышел материал, в котором мы на примере группы компаний «Расцветай» разбирали проблемы точечной застройки и института отклонений. По словам эксперта Михаила Рязанцева, в результате из-за отклонений от нормативов инфраструктура микрорайонов, где строят «свечки», не выдерживает — людям не хватает поликлиник, школ, детских садов. Из-за нагрузки на коммуникации могут учащаться коммунальные аварии.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

застройщикмэрияотклонения
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter