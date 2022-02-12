В мэрии Новосибирска решили «свернуть практику» выдачи застройщикам разрешения на отклонения

Мэр Новосибирска 11 февраля на совещании по итогам 2021 года в сфере строительства, архитектуры и жилищной политики сообщил, что застройщикам больше не будут выдавать разрешения на отклонения при строительстве в таких объемах, как в прошлые годы.

— При реализации генерального плана нам необходимо договориться о подходах и правилах. Невозможно всё прописать в генеральном плане, но должны быть какие-то понятия, что можно, а что нельзя делать в городе Новосибирске. И такие правила, они существуют, но время от времени они подвергаются ревизии, — рассказал мэр Новосибирска.

