Над Новосибирском начнется двухдневная магнитная буря

На этой неделе, 13 февраля, ожидается начало слабой магнитной бури. Такие явления захватывают всю землю, поэтому геомагнитная активность может повыситься в Новосибирске.
О начале бури сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Согласно прогнозу, 11 февраля магнитосфера будет возбужденной, а 12-го — спокойной. При этом магнитная буря начнется 13 февраля в воскресенье и продлится в понедельник 14 февраля.
По данным сайта Gismeteo, 11 и 12 февраля в городе не ожидается магнитных бурь.
— Солнце выбрасывает поток заряженных частиц. Достигая земли, он вызывает возмущение магнитного поля. Само магнитное поле Земли защищает планету от космического излучения. Но когда этот поток очень большой, в поле происходит изменение, которое может влиять на здоровье людей, — рассказывал ранее НГС доцент кафедры общей физики НГТУ Валерий Христофоров.
При этом сильные бури могут нарушать работу систем связи и электрических приборов. Врачи рекомендуют метеозависимым людям быть внимательными к своему здоровью в такие периоды.
Ранее в Новосибирске прошли две магнитные бури, между которыми был перерыв в один день.