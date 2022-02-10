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Над Новосибирском начнется двухдневная магнитная буря

Ее ждут в конце недели

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Магнитные бури могут приводить к своям в работе электроприборов

Магнитные бури могут приводить к своям в работе электроприборов

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На этой неделе, 13 февраля, ожидается начало слабой магнитной бури. Такие явления захватывают всю землю, поэтому геомагнитная активность может повыситься в Новосибирске.

О начале бури сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Согласно прогнозу, 11 февраля магнитосфера будет возбужденной, а 12-го — спокойной. При этом магнитная буря начнется 13 февраля в воскресенье и продлится в понедельник 14 февраля.

Магнитосфера будет возбужденной два дня подряд

Магнитосфера будет возбужденной два дня подряд

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По данным сайта Gismeteo, 11 и 12 февраля в городе не ожидается магнитных бурь.

Сегодня, по данным сайта, в городе слабая магнитная буря

Сегодня, по данным сайта, в городе слабая магнитная буря

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— Солнце выбрасывает поток заряженных частиц. Достигая земли, он вызывает возмущение магнитного поля. Само магнитное поле Земли защищает планету от космического излучения. Но когда этот поток очень большой, в поле происходит изменение, которое может влиять на здоровье людей, — рассказывал ранее НГС доцент кафедры общей физики НГТУ Валерий Христофоров.

При этом сильные бури могут нарушать работу систем связи и электрических приборов. Врачи рекомендуют метеозависимым людям быть внимательными к своему здоровью в такие периоды.

Ранее в Новосибирске прошли две магнитные бури, между которыми был перерыв в один день.

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Солнцеастрономиямагнитная буря
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