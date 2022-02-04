В поликлинике № 27 образовалась нехватка участковых в разгар пятой волны — они ушли на больничный и в отпуск

В Новосибирске поликлиника № 27 осталась без 16 участковых из-за отпусков и больничных — на долгое ожидание врача жалуются пациенты этого учреждения. В целом больница укомплектована врачами на 80%.

— По данным на 1 февраля 2022 года, в клинической консультативно-диагностической поликлинике № 27 в очередном отпуске или на листке временной нетрудоспособности находятся 8 врачей-терапевтов участковых и 8 врачей-педиатров участковых, — сообщили журналисту НГС в Минздраве.

В ведомстве добавили, что всего в этом учреждении работают 50 врачей-терапевтов участковых — укомплектованность штата по этой врачебной специальности составляет 87%. 32 врача-педиатра участковых — укомплектованность штата по этой врачебной специальности составляет 84%.