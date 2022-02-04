В поликлинике № 27 образовалась нехватка участковых в разгар пятой волны — они ушли на больничный и в отпуск

В Новосибирске поликлиника
— По данным на 1 февраля 2022 года, в клинической консультативно-диагностической поликлинике
В ведомстве добавили, что всего в этом учреждении работают 50 врачей-терапевтов участковых — укомплектованность штата по этой врачебной специальности составляет 87%. 32 врача-педиатра участковых — укомплектованность штата по этой врачебной специальности составляет 84%.
В инфекционных бригадах, обслуживающих вызовы на дом ко взрослым пациентам, работают 32 человека — 16 врачей и 16 медицинских сестер; к детям — 6 человек — 3 врача и 3 медицинских сестры.
— По данным на 1 февраля, всего в поликлинике трудоустроены 547 медработников, укомплектованность штата медицинским персоналом составляет 80%, — отметили в Минздраве региона.
То есть для 100%-ой укомплектованности не хватает более 135 человек.
Читатели сообщают в редакцию о том, что несколько дней ждут врача из этой поликлиники. Например,
читательница Любовь ждет врача для мужа три дня. На второй — делала повторный вызов, потому что у нее держится температура 38 градусов.
— Я пенсионер, но я еще работаю. Поэтому я хочу, чтобы ко мне относились по-человечески, — со слезами на глазах говорит она.
Журналист НГС передал информацию об этой пациентке в Минздрав, и к ней пришел врач.
Лариса с 28 января вызвала врача и до сих пор ждет — восьмой день. У нее уже есть положительный ПЦР-тест:
— Сегодня 4 февраля — нет никого. Один ответ — «Ждите». До поликлиники не дозвониться. Больничный мне нужен. Никто не звонит и не приходит.
Ранее мы рассказывали о том, что в поликлинике
СЮЖЕТ
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