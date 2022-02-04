4 февраля пятница
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 3/10
usd 76.65
eur 86.56
Тема дняПять новых заведений Новосибирска
Все новости
Все новости

В поликлинике № 27 образовалась нехватка участковых в разгар пятой волны — они ушли на больничный и в отпуск

На ожидание врачей сейчас жалуются пациенты

478
1Обсудить

Поделиться

Поликлиника <nobr class="_">№ 27</nobr> — одна из самых крупных в городе

Поликлиника № 27 — одна из самых крупных в городе

Поделиться

В Новосибирске поликлиника № 27 осталась без 16 участковых из-за отпусков и больничных — на долгое ожидание врача жалуются пациенты этого учреждения. В целом больница укомплектована врачами на 80%.

— По данным на 1 февраля 2022 года, в клинической консультативно-диагностической поликлинике № 27 в очередном отпуске или на листке временной нетрудоспособности находятся 8 врачей-терапевтов участковых и 8 врачей-педиатров участковых, — сообщили журналисту НГС в Минздраве.

В ведомстве добавили, что всего в этом учреждении работают 50 врачей-терапевтов участковых — укомплектованность штата по этой врачебной специальности составляет 87%. 32 врача-педиатра участковых — укомплектованность штата по этой врачебной специальности составляет 84%.

В инфекционных бригадах, обслуживающих вызовы на дом ко взрослым пациентам, работают 32 человека — 16 врачей и 16 медицинских сестер; к детям — 6 человек — 3 врача и 3 медицинских сестры.

— По данным на 1 февраля, всего в поликлинике трудоустроены 547 медработников, укомплектованность штата медицинским персоналом составляет 80%, — отметили в Минздраве региона.

То есть для 100%-ой укомплектованности не хватает более 135 человек.

Читатели сообщают в редакцию о том, что несколько дней ждут врача из этой поликлиники. Например,

читательница Любовь ждет врача для мужа три дня. На второй — делала повторный вызов, потому что у нее держится температура 38 градусов.

— Я пенсионер, но я еще работаю. Поэтому я хочу, чтобы ко мне относились по-человечески, — со слезами на глазах говорит она.

Журналист НГС передал информацию об этой пациентке в Минздрав, и к ней пришел врач.

Лариса с 28 января вызвала врача и до сих пор ждет — восьмой день. У нее уже есть положительный ПЦР-тест:

— Сегодня 4 февраля — нет никого. Один ответ — «Ждите». До поликлиники не дозвониться. Больничный мне нужен. Никто не звонит и не приходит.

Ранее мы рассказывали о том, что в поликлинике № 16 не хватает 100 сотрудников.

СЮЖЕТ

Пятая волна ковидаПятая волна ковида

Вы сотрудник поликлиники и сами заболели ковидом? Вам приходится работать ночами из-за увеличившейся нагрузки? Расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Можно анонимно.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

больничныйкоронавирускоронавирус в Новосибирскеполиклиника 27
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter