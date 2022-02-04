Избил маму на треш-стриме: почему безработный с шестью классами образования собирает миллионы просмотров

При этом, как стало известно V1.RU, бабушка молодого человека снова отказалась от подачи заявления. По ее словам, мать Павла в тот момент находилась в состоянии опьянения, а Павел был трезв. Мама блогера не явилась в суд, заявив, что достаточно того, что она подала заявление. Связаться с ней не удалось — ее телефон был выключен.





Сам Павел рассказал правоохранителям, что не хотел ни с кем драться.



— Я не ожидал, что меня задержат. Тогда, в марте я просто схватил бабушку за руку, а она начала кричать. Ей не понравилось, что у меня музыка громко играла. В этот раз теперь уже мать начала на меня кричать, что у меня музыка играет. Я хотел сделать тише, взял даже пульт, но... не сдержался, — рассказал молодой человек.





Кто ему нужен: психиатр или полицейский?

Эксперты рассказали, почему подобный контент в соцсетях популярен и чем можно объяснить демонстрацию такой жестокости блогером.

Сергей Стукалов — digital-директор коммуникационной компании «Михайлов и Партнеры»

— Исследования показывают, что сами соцсети как система алгоритмов способствуют распространению негативного контента, — говорит Сергей Стукалов. — Он получает больше охвата, а соцсеть этот охват монетизирует за счет показа рекламы. Часть пользователей принимает эту ситуацию как возможность проявить себя. Причем речь не только про поиск внимания и славы, но и вполне конкретная монетизация от соцсетей. У нас достаточно законов, чтобы регулировать авторов такого контента. За последние годы правоохранители включились в борьбу с блогерами-лихачами, аварии которых уносят реальные жизни. Особое внимание сейчас уделено пропаганде наркотиков и публичному осквернению воинских мемориалов и оправданию фашизма. Есть перегибы в этом вопросе, но тут работает принцип маятника: нужно время, чтобы правоприменение стало адекватным и имело возможности для перевоспитания.



Михаил Баканов — заслуженный врач России, доцент кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации Института НМФО Волгоградской государственной медицинской академии

— Подобные треш-стримы, возможно, снимают те ребята, которые хоть как-то хотят привлечь к своей личности внимание, — считает врач Михаил Баканов. — У авторов таких видео, возможно, огромное количество комплексов, они не могут себя реализовать в чем-то, что будет интересно массовому зрителю, слушателю. Определенная часть общества на подобные видео откликается. Кто-то ставит на подобные видео лайки, кто-то пишет комментарии. Однако по одному или двум сюжетам говорить о том, требуется или нет помощь этому человеку — нельзя. Мы можем сказать, что это нарушение, это отхождение от нормы, но вот что это? Результат болезненных проявлений, результат патологического характера или это демонстративные хулиганские поступки? Кто ему нужен? Психиатр или полицейский? Или вообще ни тот, ни другой? Это можно решить только при личном контакте, общении.