Избил маму на треш-стриме: почему безработный с шестью классами образования собирает миллионы просмотров

27-летнего тиктокера Павла Прокудина задержали 3 февраля. За несколько дней до этого он выложил видео, на котором избивает маму и бабушку. И это не первый его треш-ролик, который заставил людей по ту сторону экрана цепенеть от ужаса.
Бабушка сказала, что ее никто не бил
Первый ролик появился еще год назад в социальной сети «Друг вокруг». На нем Прокудин в неадекватном состоянии бьет свою бабушку.
Павел ходит по комнате, орет что-то нечленораздельное, бьет дверь кулаком и выходит в коридор. За кадром слышен дикий крик избиваемого пожилого человека. Вот это видео:
Корреспонденты V1.RU связались с Павлом Прокудиным. Он рассказал, что подобные вечера в их семье бывают, но всё это неопасно.
— Нет, конечно, бабушку я не бил. Бывает, что мы ругаемся из-за того, что я музыку громко слушаю. Она начинает на меня орать, я ей в ответ могу сказать: «Заткнись, замолчи!» Она ко мне там лезет, я ее начинаю отпихивать. Бывает такое. Тут она просто попыталась дверь открыть, я ее оттолкнул, чтобы она сюда не заходила. Поэтому и подумали, что я ее бью. Полицейские приезжали, но, конечно, никто не стал писать заявление. Бабушка ведь меня любит, зачем?
По словам молодого человека, прямые эфиры для него не только способ развлечься, но и заработок.
— Я танцую, пою, а мне за это денежку платят. Я не треш-стример, бывает, конечно, когда напиваюсь, я себя немного не контролирую, — рассказал Павел корреспонденту V1.RU. — У меня там около трех тысяч подписчиков. Точнее, у меня было три тысячи. Но аккаунт заблокировали, потому что материться и похабно себя вести там нельзя.
Тогда общественность Волгограда не осталась в стороне. Главный врач волгоградской скорой помощи эмоционально высказался по поводу скандального видеоролика и также написал заявление на имя начальника УМВД по Волгограду Дмитрия Возжаева.
— Меня, как и многих жителей нашего города, поразило видео, на котором (предположительно) молодой человек во время стрима избивает свою пожилую бабушку (за кадром) и хвалится этим перед зрителями, — писал Олег Ярыгин. — Истошные крики пожилой женщины напоминают сцены из фильма ужасов, где изверги пытают людей — мурашки бегут по телу и хочется немедленно отключить звук. Это за гранью человеческого понимания. А уж правда это или неправда, пусть разбираются правоохранительные органы. Профилактике подобного поведения, на мой взгляд, помогло бы правильное воспитание в семье, в школе, положительные примеры в обществе, больше позитива показывать на телевидении, в интернете, в котором дети сидят. А это всё плохие примеры для детей. Это же общедоступный контент.
Но дальше проверки семьи дело не зашло, бабушка заявила правоохранителям, что ее никто не бил и в помощи она не нуждается, а Павел — ее помощник, спокойный, не пьет и деньги домой приносит.
После этого блогер с волгоградской окраины затих. Но оказалось, без дела не сидел. После блокировки аккаунта в социальной сети молодой человек зарегистрировался в самом популярном приложении — TikTok. 27-летний Павел на видео просто танцует, кривляется и улыбается. Никаких драк и жестокости. Один из последних роликов набрал 1,2 миллиона просмотров и почти 43 тысячи лайков, и там никакой агрессии.
Шесть классов школы и детство без мамы
Как стало известно V1.RU, у Павла всего шесть классов школы. В 2005 году, когда мальчику было 11 лет, его мама уехала в Москву, оставив сына на бабушку. По словам самого Павла, учиться он не хотел. Однако на учете в ПДН не состоял, в армии не служил. Летом прошлого года волгоградцу выписали штраф за распитие спиртных напитков на остановке.
Павел устраивался на работу в call-центр, но зарплата оказалась маленькой, и молодой человек почти сразу уволился оттуда, вновь отправившись снимать видео и стримы.
А летом прошлого его мать вернулась домой — из Анапы, где, по словам Павла, устраивала личную жизнь. Сын был этому возвращению совсем не рад.
И на днях в Сети снова появились видео семейной драмы. В прямом эфире Павел Прокудин слушает музыку и поет. В какой-то момент в квартиру вошла его мама. Женщина что-то сказала стримеру, а тот ответил ей нецензурной бранью, после чего с разбега ударил ее ногой в правый бок. После этого между ними завязалась драка.
На шум прибежала бабушка, пыталась успокоить дочь и внука, но безуспешно. Бабушка Павла начала кричать: «Помогите!» Мать схватила стул и пыталась ударить им тиктокера. В какой-то момент молодой человек поставил эфир на паузу. Через некоторое время треш-блогер вновь вышел в эфир, показал разбитый телевизор и начал жаловаться подписчикам на родственников.
— Я вырублю TikTok и сидите тогда. Извини меня, но я хлеб покупаю, колбасу, — высказывал он бабушке. — Я к тебе не подхожу, потому что ты за нее. Зачем ты за мразь заступаешься? Похорони и забудь ее, у меня матери больше нет, у тебя дочери тоже. Похорони ее и забудь. Сюда она не будет заходить, а если будет, то будет по [морде] получать.
Позднее сам Павел Прокудин вновь оправдывался, рассказывая, что конфликт в эфире якобы произошел из-за матери, а он якобы главный добытчик в семье и зарабатывает на стримах.
— Мама дура, алкашка, она всю жизнь... на моих глазах бухала при мне, — обильно сопровождал тирады грубой нецензурной бранью тиктокер. — Она меня никогда не любила, ненавидела, я всегда сидел голодный. И я, в общем, зарабатываю на этом, в «ТикТоке» в эфире. Потому что образование не дала мне эта мразь, алкашка... 50 тысяч подписчиков у меня. И это... испортило мне мой эфир... Помимо этого, она разбила мне телевизор, который она не покупала. Буду в суд подавать, чтобы выплачивала она мне за телевизор. И она будет мне выплачивать. А бабку никто не трогал. Ей просто дочку жалко. Она начала заступаться. Ну там, может быть, прилетело ей.
«Я не ожидал, что меня задержат»
После избиения мама тиктокера обратилась в полицию.
— Полицейские опросили женщин и приняли заявление от матери видеоблогера, — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. — 3 февраля он был задержан по месту жительства участковым уполномоченным и доставлен в отдел полиции, где на него составлен административный материал по статье «Побои». Судом ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.
При этом, как стало известно V1.RU, бабушка молодого человека снова отказалась от подачи заявления. По ее словам, мать Павла в тот момент находилась в состоянии опьянения, а Павел был трезв. Мама блогера не явилась в суд, заявив, что достаточно того, что она подала заявление. Связаться с ней не удалось — ее телефон был выключен.
Сам Павел рассказал правоохранителям, что не хотел ни с кем драться.
— Я не ожидал, что меня задержат. Тогда, в марте я просто схватил бабушку за руку, а она начала кричать. Ей не понравилось, что у меня музыка громко играла. В этот раз теперь уже мать начала на меня кричать, что у меня музыка играет. Я хотел сделать тише, взял даже пульт, но... не сдержался, — рассказал молодой человек.
Кто ему нужен: психиатр или полицейский?
Эксперты рассказали, почему подобный контент в соцсетях популярен и чем можно объяснить демонстрацию такой жестокости блогером.
Сергей Стукалов — digital-директор коммуникационной компании «Михайлов и Партнеры»
— Исследования показывают, что сами соцсети как система алгоритмов способствуют распространению негативного контента, — говорит Сергей Стукалов. — Он получает больше охвата, а соцсеть этот охват монетизирует за счет показа рекламы. Часть пользователей принимает эту ситуацию как возможность проявить себя. Причем речь не только про поиск внимания и славы, но и вполне конкретная монетизация от соцсетей. У нас достаточно законов, чтобы регулировать авторов такого контента. За последние годы правоохранители включились в борьбу с блогерами-лихачами, аварии которых уносят реальные жизни. Особое внимание сейчас уделено пропаганде наркотиков и публичному осквернению воинских мемориалов и оправданию фашизма. Есть перегибы в этом вопросе, но тут работает принцип маятника: нужно время, чтобы правоприменение стало адекватным и имело возможности для перевоспитания.
Михаил Баканов — заслуженный врач России, доцент кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации Института НМФО Волгоградской государственной медицинской академии
— Подобные треш-стримы, возможно, снимают те ребята, которые хоть как-то хотят привлечь к своей личности внимание, — считает врач Михаил Баканов. — У авторов таких видео, возможно, огромное количество комплексов, они не могут себя реализовать в чем-то, что будет интересно массовому зрителю, слушателю. Определенная часть общества на подобные видео откликается. Кто-то ставит на подобные видео лайки, кто-то пишет комментарии. Однако по одному или двум сюжетам говорить о том, требуется или нет помощь этому человеку — нельзя. Мы можем сказать, что это нарушение, это отхождение от нормы, но вот что это? Результат болезненных проявлений, результат патологического характера или это демонстративные хулиганские поступки? Кто ему нужен? Психиатр или полицейский? Или вообще ни тот, ни другой? Это можно решить только при личном контакте, общении.