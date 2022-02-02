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Талисман чемпионата мира по волейболу Тигрошу спрятали на елке у оперного и предложили его найти

Елочную игрушку можно забрать домой

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Игрушки развесили пока только в 10 городах, принимающих чемпионат

Игрушки развесили пока только в 10 городах, принимающих чемпионат

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В Новосибирске у оперного театра спрятали Тигрошу — талисман чемпионата мира по волейболу 2022 года.

— Уже такие игрушки повесили в Уфе, Казани, Екатеринбурге, Москве, Красноярске. Сегодня в Новосибирске, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Оргкомитета ЧМ по волейболу — 2022.

Тот, кто найдет игрушку, может забрать ее домой.

Чемпионат пройдет в России с 26 августа по 11 сентября в 10 городах страны. Помимо Новосибирска, в список вошли Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Кемерово, Екатеринбург, Уфа, Казань, Ярославль и Калининград.

Чемпионат пройдет в России с 26 августа по 11 сентября в 10 городах страны

Чемпионат пройдет в России с 26 августа по 11 сентября в 10 городах страны

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В Красноярске можно было найти две игрушки

В Красноярске можно было найти две игрушки

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До начала чемпионата осталось 204 дня

До начала чемпионата осталось 204 дня

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В августе на Михайловской набережной дали обратный отсчет до начала чемпионата.

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волейболчемпионат мира по волейболу
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