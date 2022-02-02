Талисман чемпионата мира по волейболу Тигрошу спрятали на елке у оперного и предложили его найти

В Новосибирске у оперного театра спрятали Тигрошу — талисман чемпионата мира по волейболу 2022 года.
— Уже такие игрушки повесили в Уфе, Казани, Екатеринбурге, Москве, Красноярске. Сегодня в Новосибирске, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Оргкомитета ЧМ по волейболу — 2022.
Тот, кто найдет игрушку, может забрать ее домой.
Чемпионат пройдет в России с 26 августа по 11 сентября в 10 городах страны. Помимо Новосибирска, в список вошли Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Кемерово, Екатеринбург, Уфа, Казань, Ярославль и Калининград.
В августе на Михайловской набережной дали обратный отсчет до начала чемпионата.