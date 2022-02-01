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Власти Новосибирска сэкономили 76 миллионов рублей на реорганизации социальных центров — куда их потратят

В 2021 году из 14 социальных организаций сделали только три

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В этом году в Новосибирске планируют оказать <nobr class="_">200 000</nobr> социальных услуг

В этом году в Новосибирске планируют оказать 200 000 социальных услуг

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В Новосибирске после реорганизации социальных учреждений бюджет сэкономил 76 миллионов рублей. В городе в 2021 году из 14 организаций сделали три центра.

— Три учреждения по работе с пожилыми людьми-инвалидами, восемь комплексных центров социального обслуживания населения районов округа и три учреждения по работе с семьями с детьми были реорганизованы путем слияния в три городских центра, — рассказал заместитель мэра города Новосибирска Валерий Шварцкопп во время аппаратного совещания 1 февраля.

По его словам, количество услуг, которые предоставили в прошлом году горожанам, увеличилось и достигло 130 000. В этом году его планируют увеличить до 200 000. Также власти собираются обновить социальную инфраструктуру, провести цифровизацию сферы и создать централизованную систему управления.

— Сэкономили 76 миллионов рублей, эти деньги остаются в департаменте для решения вопросов отрасли, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

О реорганизации социальной сферы в Новосибирске мэр заявил в июне прошлого года. Тогда, по подсчетам властей, город планировал сэкономить 95 миллионов рублей за счет сокращения персонала.

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