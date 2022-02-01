Власти Новосибирска сэкономили 76 миллионов рублей на реорганизации социальных центров — куда их потратят

В Новосибирске после реорганизации социальных учреждений бюджет сэкономил 76 миллионов рублей. В городе в 2021 году из 14 организаций сделали три центра.
— Три учреждения по работе с пожилыми людьми-инвалидами, восемь комплексных центров социального обслуживания населения районов округа и три учреждения по работе с семьями с детьми были реорганизованы путем слияния в три городских центра, — рассказал заместитель мэра города Новосибирска Валерий Шварцкопп во время аппаратного совещания 1 февраля.
По его словам, количество услуг, которые предоставили в прошлом году горожанам, увеличилось и достигло
— Сэкономили 76 миллионов рублей, эти деньги остаются в департаменте для решения вопросов отрасли, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
О реорганизации социальной сферы в Новосибирске мэр заявил в июне прошлого года. Тогда, по подсчетам властей, город планировал сэкономить 95 миллионов рублей за счет сокращения персонала.