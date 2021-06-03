3 июня четверг
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 73.50
eur 89.69
Тема дняКто владеет холдингом, который привел к нам SPAR?

Все новости

Все новости

Мэр Новосибирска заявил о сокращении работников в социальных центрах — кого это коснется

Реорганизация поможет городу сэкономить миллионы рублей

3 612
84Обсудить

Поделиться

Социальные центры в Новосибирске помогают пожилым людям и семьям с детьми

Социальные центры в Новосибирске помогают пожилым людям и семьям с детьми

Поделиться

В Новосибирске решили сократить административных сотрудников в соццентрах

В Новосибирске проведут реорганизацию социальных организаций. Это поможет городу сэкономить около 95 миллионов рублей в год, объявил сегодня, 3 июня, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В городе есть 14 центров социального обслуживания. Три из них занимаются работой с пожилыми людьми, три — с семьями и детьми, также в Новосибирске работают восемь комплексных социальных центров. Их планируют объединить в три организации, которые будут заниматься этими направлениями.

— Происходит реорганизация структуры управления. Модель предполагает сокращение на 35% административного, технического и хозяйственного аппарата. При этом число работников, которые занимаются обслуживанием населения, не сокращается. Оптимизация позволит сократить бюджетные расходы на 95 миллионов рублей в год, — рассказал сегодня, 3 июня, мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции.

Мэр отметил, что ни один из социальных центров не собираются закрывать.

Ранее НГС рассказывал о двух преподавателях бальных танцев, которые учат детей с ограниченными возможностями здоровья. Они рассказали, чем помогают такие занятия.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ8
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

реорганизациясоциальные работникисоциальный центр
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (84)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...