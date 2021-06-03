Мэр Новосибирска заявил о сокращении работников в социальных центрах — кого это коснется

В Новосибирске проведут реорганизацию социальных организаций. Это поможет городу сэкономить около 95 миллионов рублей в год, объявил сегодня, 3 июня , мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В городе есть 14 центров социального обслуживания. Три из них занимаются работой с пожилыми людьми, три — с семьями и детьми, также в Новосибирске работают восемь комплексных социальных центров. Их планируют объединить в три организации, которые будут заниматься этими направлениями.