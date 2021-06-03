Мэр Новосибирска заявил о сокращении работников в социальных центрах — кого это коснется

В Новосибирске решили сократить административных сотрудников в соццентрах
В Новосибирске проведут реорганизацию социальных организаций. Это поможет городу сэкономить около
В городе есть 14 центров социального обслуживания. Три из них занимаются работой с пожилыми людьми, три — с семьями и детьми, также в Новосибирске работают восемь комплексных социальных центров. Их планируют объединить в три организации, которые будут заниматься этими направлениями.
— Происходит реорганизация структуры управления. Модель предполагает сокращение на 35% административного, технического и хозяйственного аппарата. При этом число работников, которые занимаются обслуживанием населения, не сокращается. Оптимизация позволит сократить бюджетные расходы
Мэр отметил, что ни один из социальных центров не собираются закрывать.
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