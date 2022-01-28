На сколько оштрафуют новосибирцев за остекление балконов? И можно ли этого избежать? Разбираемся в новом законе

С 1 марта 2022 года в силу вступает новый приказ Минстроя России, который касается остекления балконов. Для многих новость об этом стала шоком еще в конце прошлого года. Придется демонтировать уже поставленные балконы? Какие штрафы будут за остекление? Как новосибирцам согласовать изменения на балконе? (Спойлер — это очень непросто). Корреспондент НГС Александра Бруня изучила все необходимые документы и узнала в мэрии Новосибирска, как действовать жителям города и что грозит за незаконную перепланировку.
Что изменил приказ Минстроя?
Вызвавший переполох документ был подписан 14 мая 2021 года — это приказ Минстроя России
— Ключевым отличием указанного приказа от действующих правил является то, что, согласно документу, требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений, — рассказали корреспонденту НГС в мэрии Новосибирска.
То есть единственное изменение в том — что уже действующие правила, которыми должны были пользоваться граждане, теперь распространяются и на юридических лиц.
Почему нельзя остеклить балкон?
Балконные плиты и фасад — это общедомовое имущество. Вам принадлежат: парапет и козырек балкона, балконные двери и проемы, окна.
Вы отвечаете за их содержание. Обязательно следите, чтобы не образовывались сосульки или не скапливался снег. Если всё это упадет кому-то на голову и навредит — отвечать будете вы.
Какие законы об остеклении действуют именно в Новосибирске?
Внешний вид дома, в том числе остекление фасадов в нашем городе регулируют несколько документов. Пункт, который касается юридических лиц, прописан в «Правилах благоустройства территории города Новосибирска». Их утвердил Совет депутатов еще 27 сентября 2017 года — документ
— Согласно пункту 3.9 Правил, в отношении фасадов не допускается изменение внешнего вида и их элементов без внесения соответствующих изменений в паспорт фасадов, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства, — объяснили в мэрии.
Как оформлять паспорта фасадов таких зданий прописано в постановлении мэрии от 03.03.2021 —
По многоквартирным домам есть отдельное постановление — от 06.11.2019
— Если произведенные работы на балконе, в частности остекление, увеличивают нагрузку на балконные плиты, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме, или на балконе произведены работы, связанные с увеличением площади балкона и его остеклением, а также с устройством конструкций, не предусмотренных при строительстве многоквартирного жилого дома (например, кровля, козырек и пр.), то необходимо согласование органа местного самоуправления, — объяснили корреспонденту НГС в мэрии Новосибирска.
Согласовывать остекление балкона в квартире придется в администрации района, в котором находится квартира.
Кого заставят снять остекление?
«Правила пользования жилыми помещениями», из-за которых и требуется согласование остекления балконов, были приняты еще в 2006 году. С этого времени и идет отсчет. Успели застеклить до 2006 года — никто не сможет вас заставить вернуть балкон в прежний вид. Но такой срок нужно еще доказать. При этом менять окна в таком застекленном балконе вы можете, но не ломая перегородок.
Переделывать или демонтировать остекление балкона могут заставить владельцев квартир, расположенных в домах с фасадами, закрепленными в паспорте строения. В основном это касается исторических зданий. Но и у более современных домов всё чаще фасад также закреплен в документах.
Уже сделанную перепланировку может узаконить суд. Если вы купили квартиру с незаконно остекленным балконом, то этот вопрос также придется решать вам.
— На основании решения суда помещение в многоквартирном доме может быть сохранено в переустроенном и (или) перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан либо это не создает угрозу их жизни или здоровью, — говорится в Жилищном кодексе РФ.
Что грозит за незаконное остекление?
Ответственность за изменения в балконе прописана сразу в двух законах. Один из них — региональный.
Первый — закон Новосибирской области от 14.02.2003
Гражданин заплатит штраф от 2000 до 5000 рублей, в лучшем случае можно отделаться предупреждением. А вот для должностных и юридических лиц суммы намного внушительнее. Для должностных лиц штраф — от
Также ответственность за незаконное остекление прописана в части 2 статьи
— По одной и той же формулировке сразу по двум законам наказать не могут. Будут выбирать исходя из ситуации и прав конкретного должностного лица, установившего нарушение. Но могут наказать по обоим законам с разной формулировкой. В этом случае человеку самому придется доказывать, что это было одно нарушение, — рассказал корреспонденту НГС адвокат Дмитрий Смышляев. — По Конституции человек не может нести дважды ответственность за одно и то же правонарушение.
Можно ли лишиться квартиры из-за незаконного остекления?
Жилищный кодекс также прописывает ответственность за незаконную перепланировку. Об этом говорит статья 29 «Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки помещения в многоквартирном доме». И администрация может обратиться с иском в суд.
В итоге квартира может уйти с торгов. Собственнику, который не хочет исправлять незаконную перепланировку выплатят деньги. Из суммы вычтут расходы на исполнение судебного решения. А новый собственник вместе с квартирой получит обязательство привести ее в надлежащий вид.
В случае с социальным наймом договор по решению суда могут расторгнуть, а владельца квадратных метров — мэрию обяжут уже самостоятельно приводить его в порядок.
Какие документы нужны для согласования остекления?
Список необходимых документов есть в постановлении мэрии города Новосибирска от 06.11.2019
Что еще нельзя делать на балконе, что грозит за нарушения и есть ли возможности обойти запреты — читайте в нашем материале, где мы собрали 7 популярных балконных ошибок, которые допускают все.