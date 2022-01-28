На сколько оштрафуют новосибирцев за остекление балконов? И можно ли этого избежать? Разбираемся в новом законе

Что изменил приказ Минстроя?

Вызвавший переполох документ был подписан 14 мая 2021 года — это приказ Минстроя России № 292/пр «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями». Он вступает в силу с 1 марта 2022-го .

— Ключевым отличием указанного приказа от действующих правил является то, что, согласно документу, требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений, — рассказали корреспонденту НГС в мэрии Новосибирска.

То есть единственное изменение в том — что уже действующие правила, которыми должны были пользоваться граждане, теперь распространяются и на юридических лиц.

Почему нельзя остеклить балкон?

Балконные плиты и фасад — это общедомовое имущество. Вам принадлежат: парапет и козырек балкона, балконные двери и проемы, окна.

Вы отвечаете за их содержание. Обязательно следите, чтобы не образовывались сосульки или не скапливался снег. Если всё это упадет кому-то на голову и навредит — отвечать будете вы.