У 88% заболевших коронавирусом обнаружен штамм омикрон в Новосибирской области

— Распределение по времени всех собранных 187 ковид-положительных клинических образцов выглядело следующим образом. Из всего массива проб 66 пришлось на период с 1 по 30 декабря 2021 года, 20 — на отрезок с 30 декабря 2021 по 10 января 2022 года, 101 образец получен между 11 и 22 января. Омикрон-вариант SARS-CoV-2 не встречался в декабрьской выборке, обнаружен в 20% (4 из 20) образцов второй группы и достиг 88% встречаемости менее чем за две недели января 2022 года, — сообщает издание.