У 88% заболевших коронавирусом обнаружен штамм омикрон в Новосибирской области

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН по итогам испытания новой тест-системы заявили, что штамм омикрон стал доминирующим в Новосибирской области. Об этом сообщает издание «Наука из первых рук».
Испытания были проведены на клинических образцах пациентов Центра новых медицинских технологий ИХБФМ СО РАН, Биотехнопарка и лаборатории ООО «СКР-тест». В основном в выборку попали жители Академгородка, Центрального района Новосибирска, Искитима, Кольцова и Бердска. Эти люди обращались с признаками ОРВИ и легкой формой заболевания: кашлем, насморком, головной болью, температурой ниже 38 градусов.
— Распределение по времени всех собранных 187 ковид-положительных клинических образцов выглядело следующим образом. Из всего массива проб 66 пришлось на период с 1 по 30 декабря 2021 года, 20 — на отрезок с 30 декабря 2021 по 10 января 2022 года, 101 образец получен между 11 и 22 января. Омикрон-вариант SARS-CoV-2 не встречался в декабрьской выборке, обнаружен в 20% (4 из 20) образцов второй группы и достиг 88% встречаемости менее чем за две недели января 2022 года, — сообщает издание.
Заведующий лабораторией фармакогеномики ИХБФМ СО РАН Максим Филипенко пояснил, что такие данные похожи на картину распространения штамма омикрон в Южно-Африканской Республике, где его впервые выявили. По словам ученого, вероятной причиной быстрого распространения стали длинные новогодние каникулы, во время которых люди активно перемещались и контактировали друг с другом.
Сегодня губернатор Андрей Травников сообщил, что из-за пятой волны коронавируса в Новосибирске и области со следующей недели школьников планируют отправить на дистанционное обучение.