Донесут до мусорки за 90 рублей: в Новосибирске появилась новая работа для курьеров

В Новосибирск пришел московский сервис для выноса мусора «Явынесу». Он уже функционирует в Центральном районе, но в ближайшее время планирует расшириться. Как рассказал руководитель новосибирского отделения Антон Родин, сейчас компания привлекает клиентов и набирает на работу курьеров.
О том, что сервис для выноса мусора заработает в Новосибирске, «Явынесу» сообщили в своих соцсетях 19 января. С начала 2021 года сервис работает в Москве и пару месяцев назад начал работать в Санкт-Петербурге.
— Сейчас идет корректировка приложения, подстраиваемая под данный регион, потому что ценник будет отличаться от московского. Он будет в районе
Параллельно «Явынесу» набирают курьеров. Как объяснил руководитель, курьер будет получать
Как указано на сайте сервиса, заказать можно вынос нескольких пакетов или одного. Также можно оформить подписку и курьеры могут приходить несколько раз в месяц или неделю, чтобы выносить мусор. Оставить пакет можно у дверей, а можно передать лично в руки. После новогодних каникул компания ввела отдельную услугу «вынесем елку». В Москве она стоила 499 рублей.
Водитель-курьер в Новосибирске может зарабатывать до 105 тысяч рублей. На такую высокую зарплату могут претендовать только специалисты с опытом вождения от трех лет, навыками работы с кассовым терминалом и знающие деловой этикет.