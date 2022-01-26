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Донесут до мусорки за 90 рублей: в Новосибирске появилась новая работа для курьеров

Новый сервис уже существует в Москве и Питере

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Курьер вынесет мусор до ближайшего контейнера

Курьер вынесет мусор до ближайшего контейнера

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В Новосибирск пришел московский сервис для выноса мусора «Явынесу». Он уже функционирует в Центральном районе, но в ближайшее время планирует расшириться. Как рассказал руководитель новосибирского отделения Антон Родин, сейчас компания привлекает клиентов и набирает на работу курьеров.

О том, что сервис для выноса мусора заработает в Новосибирске, «Явынесу» сообщили в своих соцсетях 19 января. С начала 2021 года сервис работает в Москве и пару месяцев назад начал работать в Санкт-Петербурге.

У сервиса очень простой принцип работы

У сервиса очень простой принцип работы

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— Сейчас идет корректировка приложения, подстраиваемая под данный регион, потому что ценник будет отличаться от московского. Он будет в районе 90–99 рублей. Работа ведется, но охвата еще как такового нет, — рассказал Антон Родин. В Москве вынос одного мешка весом до 7 кг стоит 160 рублей.

Параллельно «Явынесу» набирают курьеров. Как объяснил руководитель, курьер будет получать 70–75% от выноса с одного адреса.

Как указано на сайте сервиса, заказать можно вынос нескольких пакетов или одного. Также можно оформить подписку и курьеры могут приходить несколько раз в месяц или неделю, чтобы выносить мусор. Оставить пакет можно у дверей, а можно передать лично в руки. После новогодних каникул компания ввела отдельную услугу «вынесем елку». В Москве она стоила 499 рублей.

Водитель-курьер в Новосибирске может зарабатывать до 105 тысяч рублей. На такую высокую зарплату могут претендовать только специалисты с опытом вождения от трех лет, навыками работы с кассовым терминалом и знающие деловой этикет.

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