Донесут до мусорки за 90 рублей: в Новосибирске появилась новая работа для курьеров

Параллельно «Явынесу» набирают курьеров. Как объяснил руководитель, курьер будет получать 70–75% от выноса с одного адреса.

Как указано на сайте сервиса, заказать можно вынос нескольких пакетов или одного. Также можно оформить подписку и курьеры могут приходить несколько раз в месяц или неделю, чтобы выносить мусор. Оставить пакет можно у дверей, а можно передать лично в руки. После новогодних каникул компания ввела отдельную услугу «вынесем елку». В Москве она стоила 499 рублей.

Водитель-курьер в Новосибирске может зарабатывать до 105 тысяч рублей. На такую высокую зарплату могут претендовать только специалисты с опытом вождения от трех лет, навыками работы с кассовым терминалом и знающие деловой этикет.