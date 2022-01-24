Отвергнутый американец потребовал у русской любовницы деньги, что давал ей на квартиру, но оказался на больничной койке

Помимо прочего, оказалось, что Алексей судился еще и с дочкой Ирины. Причем из-за денег, которые перечислил на рождение малыша. Дочка Ирины Светлана (имя изменено. — Прим. ред.) позвонила маме, когда была на последних сроках беременности, и пожаловалась, что совсем нет денег на покупку вещей для ребенка. Светлана попросила денег в долг у мамы, но та отказала, потому что у нее у самой ничего не было. Тогда Алексей, который присутствовал при разговоре, предложил помощь и перевел Светлане 50 тысяч рублей на карту. После рождения малыша принимал участие в его жизни и даже встречал Светлану из роддома. Но спустя некоторое время Светлана получила заказное письмо, в котором Алексей требовал вернуть 50 тысяч рублей. Женщина деньги не вернула. Тогда Алексей пошел в суд и выиграл дело, при этом взыскав еще и проценты за пользование своими деньгами.

Уголовное дело

Алексей долго добивался того, чтобы уголовное дело по факту избиения в торговом центре все-таки возбудили. Это произошло спустя несколько месяцев после самого конфликта. Несмотря на то что история произошла два с половиной года назад, дело всё еще расследуют.

— Расследование уголовного дела по статье 112 УК РФ продолжается, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

Статья 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Наказание по статье различное: от ограничения свободы, принудительных работ на срок до трех лет, возможны также арест до полугода или лишение свободы до трех лет.

В «Ауре» у бывших любовников и правда был конфликт. Однако, похоже, ситуация не такая однозначная. Сама Ирина уже месяц как не работает в торговом центре. Но нам удалось поговорить с ее бывшей коллегой. Она рассказала, что знала, что у Ирины с Алексеем достаточно сложные отношения. И избранник коллеги ей казался вспыльчивым.

— Он приходил к нам на работу по нескольку раз в день, ходил туда-сюда. Они часто выясняли отношения, причем зачастую на повышенных тонах. Мне приходилось вмешиваться и просить его уйти, — рассказала бывшая коллега Ирины.



Сама Ирина, по словам работников торговой точки, казалась спокойным человеком. Правда, в разговоре выяснилось, что женщина уволилась с работы из-за конфликта с другим продавцом.



После скандала в торговом центре Ирина и Алексей полностью разорвали отношения.



Уголовное дело по факту избиения возбудили в апреле 2020 года. До сих пор выполняется судмедэкспертиза и изучаются кадры с камер видеонаблюдения, установленных в «Ауре». В администрации торгового центра вмешиваться в историю не хотят, отказавшись даже уточнить, работают ли названные по фамилиям охранники, которые накинулись на Алексея.