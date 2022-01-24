Отвергнутый американец потребовал у русской любовницы деньги, что давал ей на квартиру, но оказался на больничной койке

65-летний гражданин Америки подал в суд на бывшую любовницу из Ярославля. Он пытался вернуть деньги, которые одолжил подруге на покупку квартиры. Страстный роман между ним и россиянкой завязался шесть лет назад, но закончился для американца он плачевно: Алексей оказался в травмпункте со сломанной рукой и растяжением связок ключицы. И до сих пор расхлебывает эту историю.
Как американец нашел пару в Ярославле и почему пошел в российский суд — в деталях этой истории кроется сюжет для телесериала.
Американец не на 100%
Алексей Антонов (имя изменено. — Прим. ред.) родился и вырос в Ярославле. Много лет назад уехал жить в США, там осел и обзавелся семьей. Собственно гражданство получил не так давно, но видно, что им гордится. Периодически Алексей приезжает в родной город, потому что здесь остались родственники, в частности, родная сестра, которую он навещает.
В мае 2016 года во время одного из своих визитов в Ярославль Алексей познакомился с Ириной Петровой (имя изменено. — Прим. ред.). Она работала продавцом в торговом центре, между ними завязался разговор. А дальше — свидание и полноценный роман. Как говорит сам герой, к тому моменту он уже развелся с американской женой. С Ириной поначалу всё было гладко: влюбленные души не чаяли друг в друге, хотя и бывали между ними ссоры — Алексей жил на две страны. Пара пробыла вместе три года.
В 2019 году, по словам Алексея, Ирина попросила у него в долг 1,5 миллиона рублей, чтобы купить квартиру. Деньги пообещала вернуть, о чём написала расписку.
— Она купила квартиру, и после этого расписка исчезла. Деньги возвращать она мне не собиралась, — говорит Алексей.
Отношения у любовников, естественно, испортились. А Алексей решил вернуть деньги у любимой через суд. Подал заявление на Ирину, требуя 1,5 миллиона рублей. Но бывшая судебные заседания игнорировала. Тогда Алексей решил выяснить с ней отношения с глазу на глаз и отправился к ней на работу. Ирина работала продавцом в торговом центре «Аура»: продавала солнечные очки, а в зимнее время перчатки на одном из островков.
Разборки в подсобке торгового центра
5 сентября 2019 года Алексей пошел в «Ауру». Ирина попросила прийти вечером, перед закрытием, так как покупателей было много. Алексей согласился.
— Я подошел в полдесятого. Пока ждал ее, примерял очки. Вдруг сзади налетают два чоповца, заламывают мне руки, тащат меня в подсобку и там избивают. После этого они же вызвали полицию. Меня посадили в полицейскую машину и отвезли в отделение. Там я попросил вызвать мне скорую, так как очень болела рука. В травмпункте мне диагностировали перелом руки и разрыв связок ключицы, — рассказывает Алексей.
На следующий день, 6 сентября 2019 года, он написал заявление в полицию. Однако разбирательства тянутся до сих пор.
— Сначала даже не хотели возбуждать уголовное дело, — жалуется Алексей. — Но как только узнали, что я имею паспорт гражданина США, зашевелились. И дело возбудили.
«Дарил дорогие подарки и давал деньги»
У самой Ирины немного другая версия случившегося. Она говорит: «Деньги любимый давал добровольно». И не один раз. При этом обиженная ярославна утверждает, что Алексей так и не развелся со своей американской женой. Об этом она рассказала на допросе, куда ее вызвали после того, как побитый ярославец-американец обратился в полицию.
— Когда мы были в отношениях, Алексей делал мне дорогие подарки: норковую шубу, золотое кольцо, перечислял мне крупные суммы денег на карту. И никогда не требовал их назад. В 2018 году я собралась покупать квартиру. У меня был
В апреле 2019 года Ирина купила квартиру и оформила ее на себя. Ее бывший был в курсе этого, так как присутствовал при сделке. И не высказывал никаких намерений на эту квартиру. Когда начался ремонт, Алексей помог оплатить его: в квартире поставили металлическую дверь, положили ламинат, сделали потолок. Заплатил Алексей и за мебель. Но, по словам Ирины, после этого влюбленные поругались, и мужчина потребовал вернуть деньги за мебель. Ирина уверяет, что всё отдала.
Отношения по договору
Но всё же Ирина слукавила в том, что деньги от возлюбленного получала безвозмездно. На допросе ярославна признала, что расписка между ними была в двух экземплярах. Оказалось, пара заключила договор, но условия были нестандартные с самого начала.
— Алексей предложил мне написать расписку, чтобы зафиксировать наши отношения, чтобы я его не бросила. Я сама ничего не писала. Он написал расписку сам от руки в двух экземплярах. В расписке было указано, что в случае нашего с ним расставания он мне отдает 1,5 миллиона рублей, а я ему квартиру. Я подписала эту расписку. Она была у меня дома, но я не знаю, где она. Куда он дел свою расписку, я не знаю, она была у него в папке. Расписку я не брала. Разговора по поводу возвращения денег и продажи квартиры я не помню, — рассказала Ирина на допросе.
Женщина настаивает: она получила от Алексея в общей сложности 530 тысяч рублей. После судебных разбирательств эти деньги она вернула.
Но на самом деле, правда в этой истории все-таки на стороне ярославца с гражданством США. Мы запросили информацию по этому делу в ярославском областном суде. В материалах дела обозначено, что деньги любовник перечислял частями: сначала дал 330 тысяч рублей, потом 953 тысячи, а чуть позже еще 250 тысяч рублей. Итого 1,5 миллиона рублей. Ирина написала расписку, что деньги получила. Но, видимо, изначально не собиралась их возвращать, потому что расписку почти сразу же разорвала и выкинула. Когда отношения испортились, Алексей решил, что подаренные деньги неплохо бы вернуть назад. Через суд он смог получить с бывшей подруги 580 тысяч рублей и еще почти 11 тысяч рублей в качестве процентов за пользование его деньгами. Всё дело в том, что 330 тысяч и 250 тысяч Алексей перевел Ирине на карту. Движение денег по счетам было легко вычислить. А вот 953 тысячи отдал Ирине наличными. Поэтому она заявила, что этих денег в глаза не видела.
Помимо прочего, оказалось, что Алексей судился еще и с дочкой Ирины. Причем из-за денег, которые перечислил на рождение малыша. Дочка Ирины Светлана (имя изменено. — Прим. ред.) позвонила маме, когда была на последних сроках беременности, и пожаловалась, что совсем нет денег на покупку вещей для ребенка. Светлана попросила денег в долг у мамы, но та отказала, потому что у нее у самой ничего не было. Тогда Алексей, который присутствовал при разговоре, предложил помощь и перевел Светлане 50 тысяч рублей на карту. После рождения малыша принимал участие в его жизни и даже встречал Светлану из роддома. Но спустя некоторое время Светлана получила заказное письмо, в котором Алексей требовал вернуть 50 тысяч рублей. Женщина деньги не вернула. Тогда Алексей пошел в суд и выиграл дело, при этом взыскав еще и проценты за пользование своими деньгами.
Уголовное дело
Алексей долго добивался того, чтобы уголовное дело по факту избиения в торговом центре все-таки возбудили. Это произошло спустя несколько месяцев после самого конфликта. Несмотря на то что история произошла два с половиной года назад, дело всё еще расследуют.
— Расследование уголовного дела по статье 112 УК РФ продолжается, — уточнили в УМВД по Ярославской области.
Статья 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Наказание по статье различное: от ограничения свободы, принудительных работ на срок до трех лет, возможны также арест до полугода или лишение свободы до трех лет.
В «Ауре» у бывших любовников и правда был конфликт. Однако, похоже, ситуация не такая однозначная. Сама Ирина уже месяц как не работает в торговом центре. Но нам удалось поговорить с ее бывшей коллегой. Она рассказала, что знала, что у Ирины с Алексеем достаточно сложные отношения. И избранник коллеги ей казался вспыльчивым.
— Он приходил к нам на работу по нескольку раз в день, ходил туда-сюда. Они часто выясняли отношения, причем зачастую на повышенных тонах. Мне приходилось вмешиваться и просить его уйти, — рассказала бывшая коллега Ирины.
Сама Ирина, по словам работников торговой точки, казалась спокойным человеком. Правда, в разговоре выяснилось, что женщина уволилась с работы из-за конфликта с другим продавцом.
После скандала в торговом центре Ирина и Алексей полностью разорвали отношения.
Уголовное дело по факту избиения возбудили в апреле 2020 года. До сих пор выполняется судмедэкспертиза и изучаются кадры с камер видеонаблюдения, установленных в «Ауре». В администрации торгового центра вмешиваться в историю не хотят, отказавшись даже уточнить, работают ли названные по фамилиям охранники, которые накинулись на Алексея.