Даже невесту забрали: как провел медовый месяц в условиях карантина российский менеджер в Таиланде

Менеджер Владимир Макиевский вместо райского медового месяца в Таиланде оказался разлучен с невестой, изолирован от друзей и потерял около
Он подробно рассказал, как один положительный тест на
Полетели сыграть свадьбу
38-летний Владимир Макиевский занимает руководящую должность в компании «
Правила въезда в Таиланд в условиях пандемии запутанные. Если турист привит вакциной «Спутник V», перед поездкой ему обязательно нужно зарезервировать и оплатить одобренный тайским Минздравом отель (на время вынужденного карантина от момента сдачи ПЦР-тестов до готовности результатов) и оплатить страховку.
Прилетев в Таиланд, нужно сдать ПЦР-тест и заселиться в забронированный отель. Спустя пять дней тест нужно сдать повторно. Если результаты отрицательные, туристу выдают тай-пасс — аналог нашего QR-кода, и он может свободно передвигаться по стране.
— 5 января мы прилетели, прошли тестирование и заселились в отель. Пробыв один день на изоляции в своих номерах, мы получили отрицательные тесты и начали свой отдых. Забрали автомобиль в прокате — мы специально взяли его в аренду, чтобы меньше контактировать с людьми. Везде мы передвигались вчетвером, ели в основном в кафе самообслуживания или готовили в номере из привезенных продуктов, чтобы избежать контактов на протяжении всех пяти дней до сдачи второго теста, — рассказал 76.RU Владимир.
Разлучили с невестой
По словам Владимира, повторный тест 10 января у компании брали не в больнице или медкабинете отеля, а на открытой парковке возле торгового центра. Спустя сутки пришли результаты: у невесты Владимира и друзей — отрицательные, а у него — положительный. При этом симптомов
— Далее началось самое интересное. Меня оставили в номере на изоляции до сдачи повторного теста, а невесту как контактировавшую отселили в другой номер. Я заказал забор мазка на
Следующий тест Владимира показал положительный результат, а вот анализы его невесты оказались отрицательными. Она смогла выходить из номера и за пределы отеля. Владимиру же нужно было и дальше оставаться на карантине и, соответственно, оплачивать номер.
— В общей сложности мы потеряли 2 тысячи евро (
В отеле, где всё случилось, по запросу Сети городских порталов разъяснили коронавирусные ограничения, действующие в стране.
— Господин Владимир Макиевский заболел
Посольство бессильно, страховка не покрывает расходы
По словам Владимира, многие российские туристы столкнулись в Таиланде с подобными проблемами. Он связывает это с постановлением губернатора провинции Пхукет. Из-за сильной загруженности больниц бессимптомных больных разрешили оставлять не в госпиталях, а прямо в отелях.
— Забор анализов второго теста по истечении пяти дней берется не в условиях больницы, а на третьем этаже открытой парковки возле торгового центра. В таких условиях невозможно говорить о целостности биоматериала, который берется для анализа, условиях его хранения. Это изначально говорит, что прохождение теста нацелено не на выявление человека с заболеваниями, а на получение ложных результатов, чтобы подоить туристов. Это приводит к тому, что отели могут пополнить свои карманы деньгами туристов, которые не хотят нарушать закон и являются заложниками ситуации, — сказал Владимир.
СЮЖЕТ
При этом туристы, попавшие в «ковидную западню», зачастую не могут получить помощи от посольства России в Таиланде, — отметил Владимир. По его словам, консульство работает лишь три часа в день — с 09:00 до 12:00 и дозвониться туда практически невозможно. Некоторые страховые компании отказываются возмещать туристам убытки. Мотивируют это тем, что человек не попал в больницу, а отдыхает на территории отеля. Мол, случай не страховой.
— Я позвонил на работу в «ТГК-2» в Ярославль и объяснил, что я на карантине. Встал вопрос о больничном. Мне отказали, сказав, что за пределами России я не могу открыть больничный РФ. Просто открестились от ситуации, — считает Владимир.
В пресс-службе «ТГК-2» ситуацию сначала комментировать не хотели. Позже пообещали разобраться.
Согласно трудовому законодательству (