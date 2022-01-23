Даже невесту забрали: как провел медовый месяц в условиях карантина российский менеджер в Таиланде

Менеджер Владимир Макиевский вместо райского медового месяца в Таиланде оказался разлучен с невестой, изолирован от друзей и потерял около 170 тысяч рублей.



Он подробно рассказал, как один положительный тест на COVID-19 обошелся ему в 2 тысячи евро.

Полетели сыграть свадьбу