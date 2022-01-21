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В Новосибирске мужчину поймали на незаконной продаже бензина — он утверждал, что в канистрах коньяк

Торговля была организована в Первомайском районе

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В отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении

В отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении

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В пятницу, 21 января, в Первомайском районе Новосибирска прошел рейд по пресечению работы нелегальных мобильных заправок. В результате был пойман мужчина, который продавал бензин в микрорайоне КСМ.

— Ни одного правоустанавливающего документа у него нет. Продавец бензина на старом ЗИЛе, оборудованном под передвижную АЗС, утверждал, что в канистрах находится коньяк, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии города.

В отношении гражданина составлены протоколы об административном правонарушении за незаконное размещение нестационарного торгового объекта и торговлю в неустановленных местах.

— Этому продавцу грозит административная ответственность — такие полномочия у администрации есть, мы будем их применять — и в этом случае, и по знаменитому своей наглостью бензовозу с Бердского шоссе, который сегодня скрылся. Такое уже было, он исчезает, но потом снова возвращается на это хлебное место в Первомайском районе, — рассказал заместитель главы Первомайского района Артем Роговский.

Он также добавил, что в зоне нелегальной заправки находились магазины, многоквартирные дома, газовая котельная и многолюдная улица.

В конце прошлого года на Выборной снесли незаконную заправку, но спустя несколько дней она вернулась на то же место.

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нелегальная торговлярейднезаконная заправка
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