В Новосибирске мужчину поймали на незаконной продаже бензина — он утверждал, что в канистрах коньяк

В пятницу, 21 января, в Первомайском районе Новосибирска прошел рейд по пресечению работы нелегальных мобильных заправок. В результате был пойман мужчина, который продавал бензин в микрорайоне КСМ.
— Ни одного правоустанавливающего документа у него нет. Продавец бензина на старом ЗИЛе, оборудованном под передвижную АЗС, утверждал, что в канистрах находится коньяк, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии города.
В отношении гражданина составлены протоколы об административном правонарушении за незаконное размещение нестационарного торгового объекта и торговлю в неустановленных местах.
— Этому продавцу грозит административная ответственность — такие полномочия у администрации есть, мы будем их применять — и в этом случае, и по знаменитому своей наглостью бензовозу с Бердского шоссе, который сегодня скрылся. Такое уже было, он исчезает, но потом снова возвращается на это хлебное место в Первомайском районе, — рассказал заместитель главы Первомайского района Артем Роговский.
Он также добавил, что в зоне нелегальной заправки находились магазины, многоквартирные дома, газовая котельная и многолюдная улица.
В конце прошлого года на Выборной снесли незаконную заправку, но спустя несколько дней она вернулась на то же место.