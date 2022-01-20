Девочка из Новосибирска исполнила свою мечту — она попала на съемки любимой программы

7-летняя Кира из Новосибирска исполнила свою мечту — она попала на съемки любимой программы на телеканале «Карусель». Мечты детей исполняли в рамках благотворительного проекта «Елка желаний».
Зная о мечте дочери, Светлана решила попытать удачу.
— Дочь мечтала попасть на программу и познакомиться с ведущими. Я заполнила заявку, и 25 декабря мне позвонила помощница Максута Игоревича (министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. — Прим. ред.) и сказала, что он снял с елки желание Киры. Нам купили билеты, с 14 по 17 января мы провели в Москве, на трое суток нам сняли номер в «Марриотте». Помимо съемок, мы также посетили ВДНХ и Останкинскую телебашню бонусом от Шадаева, — рассказывает мама Киры.
Светлана вспоминает, с каким восторгом дочь восприняла новость:
— Когда Кира узнала о поездке, она плакала, смеялась, прыгала. Дочь не выражает эмоции словами, она выражает их поведением. Она была очень счастлива. С большим удовольствием общалась с героями, в обычной жизни с чужими на контакт не идет. Кира вся «горела» эмоциями.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте проекта, в акции «Елка желаний» могут принять участие дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 17 лет, а также люди с инвалидностью от 60 лет, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 17 лет. Также участниками могут стать дети от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума. Организаторы не принимают заявки, связанные с лечением, приобретением средств реабилитации и медицинского оборудования, недвижимости и транспорта, животных, бытовой техники, ремонтом.
В рамках той же акции главный следователь РФ и пожарные исполнили мечту 5-летнего мальчика-аутиста из Новосибирска. Сережу покатали на пожарной машине.