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Главный следователь РФ и пожарные исполнили мечту 5-летнего мальчика-аутиста из Новосибирска

Сережу покатали на пожарной машине

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Вместе с 9-летним братом Сережу одели в форму пожарных и посадили внутрь

Вместе с 9-летним братом Сережу одели в форму пожарных и посадили внутрь

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Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вместе с пожарными исполнил мечту 5-летнего мальчика с аутизмом из Новосибирска. Ребенок вместе с мамой написал письмо на сайт благотворительной акции «Елка желаний», его вытянул главный следователь России.

— Мальчик начал интересоваться пожарными машинами с двух лет: в магазине игрушек он выбирал только их. К тому же ребенку очень нравится красный цвет — Сережа старается надевать именно такие вещи. Мальчик страдает аутизмом, но это никак его не ограничивает в любви к пожарной тематике, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожарную машину подогнали к самому подъезду

Пожарную машину подогнали к самому подъезду

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Пожарную машину подогнали к подъезду ребенка. Вместе с 9-летним братом Сережу одели в форму пожарных и посадили внутрь. Затем детей отвезли на выставку пожарно-спасательной службы Новосибирской области.

— Мальчики счастливы были провести несколько часов с пожарными. Старший брат Сережи, 9-летний Егор, настолько впечатлился увиденной спецтехникой, что решил связать свою жизнь в будущем с пожарной охраной, — добавили в ведомстве.

Детей отвезли на выставку пожарно-спасательной службы Новосибирской области

Детей отвезли на выставку пожарно-спасательной службы Новосибирской области

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Ранее НГС рассказывал, как Василий Усольцев из кузбасского города Белово исполнил давнюю мечту 11-летнего чемпиона по паралимпийскому виду спорта (бочча) Артема Зиновьева — свозил мальчика с мамой в Новосибирский зоопарк.

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ГУ МЧС по Новосибирской областипожарныеследователи
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