Главный следователь РФ и пожарные исполнили мечту 5-летнего мальчика-аутиста из Новосибирска

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вместе с пожарными исполнил мечту
— Мальчик начал интересоваться пожарными машинами с двух лет: в магазине игрушек он выбирал только их. К тому же ребенку очень нравится красный цвет — Сережа старается надевать именно такие вещи. Мальчик страдает аутизмом, но это никак его не ограничивает в любви к пожарной тематике, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Пожарную машину подогнали к подъезду ребенка. Вместе с 9-летним братом Сережу одели в форму пожарных и посадили внутрь. Затем детей отвезли на выставку пожарно-спасательной службы Новосибирской области.
— Мальчики счастливы были провести несколько часов с пожарными. Старший брат Сережи,
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