Главный следователь РФ и пожарные исполнили мечту 5-летнего мальчика-аутиста из Новосибирска

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вместе с пожарными исполнил мечту 5-летнего мальчика с аутизмом из Новосибирска. Ребенок вместе с мамой написал письмо на сайт благотворительной акции «Елка желаний», его вытянул главный следователь России.



— Мальчик начал интересоваться пожарными машинами с двух лет: в магазине игрушек он выбирал только их. К тому же ребенку очень нравится красный цвет — Сережа старается надевать именно такие вещи. Мальчик страдает аутизмом, но это никак его не ограничивает в любви к пожарной тематике, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.