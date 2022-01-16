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В Новосибирске жилмассив останется без тепла почти на сутки

Это необходимо для устранения дефекта трубопровода

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Теплоснабжение отключат не во всех домах на указанных улицах

Теплоснабжение отключат не во всех домах на указанных улицах

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С 10:00 17 января до 02:00 18 января в части домов Северо-Чемского жилмассива в Кировском районе в Новосибирске отключат теплоснабжение. Ограничения затронут некоторые дома на улицах Саввы Кожевникова, Чемской, Комсомольской и Герцена. Об этом сообщает сайт «Мой Новосибирск».

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Это необходимо для устранения дефекта трубопровода на Комсомольской улице.

Теплоснабжение отключат не во всех домах на указанных улицах, однако даже тем, кто не попал в контур отключений, стоит ждать понижения температуры.

В начале января из-за коммунальной аварии в центре Новосибирска без тепла остались 58 домов. Жители ждали тепла всю ночь. Прокуратура инициировала проверку.

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