«Даже не тянет в этот омут с чертями». Почему местные мечтают сбежать из Сочи, а «понаехи» — остаться

Предки Людмилы Тетцнер одни из первых поселились в Сочи, здесь родилась ее прабабушка, бабушка, мама, она сама, в Сочи родила сына. И прожила здесь до 45 лет, а потом вышла замуж и уехала в Германию. И готова каждый день признаваться в любви к родному городу. Признаётся, что страшно скучает.



— Знаю каждый кустик, каждое дерево. Каждый квартал, дом. Жадно смотрю все новости про город. Душа болит. Никогда не думала, что так можно любить родной край. Перед отъездом бродила вдоль моря. Всегда размышляла, как это, тоска по Родине, ну не будет моря этого каждый день, гор, людей, сотен знакомых. Ну и что… А потом ощутила, как это больно. С годами немного притупилось. Но тоскую, хотелось бы на две страны жить. Но пока невозможно. В браке всё удачно, а так бы: чемодан, аэропорт… И домой, — привожу комментарий Людмилы полностью.



«С милым рай и в... Сибири»

И в заключение хочу привести истории двух сочинцев, которые по велению судьбы оказались в Сибири и нисколько не жалеют об этом. И утверждают — в Сочи хорошо отдыхать или жить на пенсии.

Игорь познакомился со своей будущей женой в Сочи, она переехала туда из Иркутска в 2011 году, сам он коренной сочинец. Когда ей пришла пора поступать в вуз, семья приняла решение, что девушка поедет в Иркутск и там будет учиться. Игорь говорит, что ни секунды не раздумывал и поехал вместе с любимой. В Сибири сбылась его мечта, он устроился работать в полицию, учится на юридическом факультете, карьера его пошла в гору.



— У нас в Адлере вся молодежь работает либо в аэропорту, либо в магазинах, никакого роста, никто учиться особо не хочет, высшее образование, полученное в Сочи, не особо котируется. Устроиться в полицию практически нереально, если и устроишься, то будешь копейки получать, — рассказал Игорь. В Иркутске всё по-другому, говорит он, к морозам привык быстро, понравились сибиряки, которые сначала крутили пальцем у виска. Мол, ненормальный какой-то, из Сочи переехал в суровую Сибирь. А он сам, приезжая в Сочи в отпуск, уже через неделю начинает скучать по Иркутску. Зарплата у него хорошая, пенсия льготная, большой отпуск и проезд бесплатный, поэтому не получается соскучиться по родному городу.



— На пенсию уйду уже через несколько лет, пока не уверен, что вернусь в Сочи, может, уже когда стану пожилым, тогда вернусь. А сейчас меня устраивает Сибирь. Зря только пугали морозами. Главное, тепло одеваться. Да и вообще у нас сейчас теплынь, снег тает, — говорит Игорь.



Сочинка Евгения своего мужа нашла на одном из пляжей, он был уже женат и приехал на отдых с семьей. Она тоже была замужем. Они познакомились случайно в очереди за мороженым и потеряли голову от любви с первого взгляда. Их семья зарождалась под всеобщее осуждение, от Евгении вообще отвернулись все родственники.

