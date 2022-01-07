«Даже не тянет в этот омут с чертями». Почему местные мечтают сбежать из Сочи, а «понаехи» — остаться

Тема «понаехов» в Сочи — очень больная. В сочинских группах в соцсетях готовы любого порвать, кто по простоте душевной вдруг напишет: «Я переехал в Сочи полгода назад. Где купить дом? В какую школу записать ребенка? К какой поликлинике прикрепиться?» Казалось бы, самые безобидные вопросы вызывают шквал критики. «Сочи не резиновый!», «Покупай дом под Челябинском», «Нигде не покупай, уезжай обратно». Это только лишь часть обычных ответов под такими постами. Вечный бой между местными и приезжими, покой им только снится. Ну правда, к сожалению, город не резиновый и крайне ограниченный для расширения. С одной стороны море, с другой горы, и небольшой отрезок, на котором и стоит, собственно, сам город, который застроен уже просто катастрофически. Такое впечатление, что в Сочи переехала вся Сибирь, и Западная и Восточная, Урал, можно перечислить все российские регионы. И тут сочинцев понять можно, городская инфраструктура на такое количество населения не рассчитана. Из курорта, тихого, уютного, из зеленого приморского городка Сочи превратился в… даже трудно подобрать определение. Из-за пробок, нехватки школ, детских садов, поликлиник и больниц город стал совсем непригодным для проживания, говорят многие местные. И выставляют свое жилье на продажу. SOCHI1.RU расскажет несколько историй «понауехавших» из города. И не все они негативные. Некоторые сочинцы нашли свое счастье и предназначение в Иркутске, например. А кто-то реализовал себя в Москве, но нереализованность — проблема жителей небольших городов, наверное, не только по всей стране, но и по всему миру.
Вечный спор понаехавших и местных
Корреспондент SOCHI1.RU написала пост в группу «Сочи. Понаехали», в котором просила рассказать истории тех, кто, наоборот, уехал из города. Пост оказался очень популярным, за несколько дней под ним появилось 172 комментария. Многие сочинцы и приезжие писали свои истории в личку.
Пользователь Neyna Toplu написала, что она местная, но 6 лет назад уехала, признаётся, что ее «даже не тянет в этот омут».
— Я очень люблю свой город, который был, но его уже нет. Это уже не Сочи. Почему «омут» — столько «чертей» понаехало, что страшно новости смотреть. Я, живя за бугром, всё равно делами связана с Сочи, сколько за эти годы я с такими «чертями» столкнулась, в жизни столько поганых людей не встречала. Можно книгу писать уже, материала хватит, и все были приезжие. От курорта ничего не осталось, как бы его ни улучшали, всё идет к дну. К сожалению, — написала Neyna Toplu.
Пользователь Елена Инина поддержала это мнение.
— О-о-о, ща полетят тапки. А между тем, правильнее слов я давно не читала, — написала она.
Пользователь Римма Коляева рассказала, что жила в центре Адлера пять лет, пришлось уехать, и очень скучает по зеленым улицам, компактности центра, всё рядом: работа, школа.
— А летом приезжали подруги из моего города, и мы довольные шли с вином, чачей и закусками на пляж ночью. Всё было прекрасно. Потом эта пандемия всё испортила. Работы не стало. Сын не учился. Дистанционное обучение — это не учеба. Уехали в Москву, — рассказала она.
Пользователь Олег Казаков рассказал, что в 1994 году переехал в Сочи из Абхазии. Работал в порту.
— Олимпиада, Роза Хутор, «Горки город», Новый, 2014 год в горах, казалось, всё по кайфу и жизнь удалась, но всё поменяла пандемия и семейные обстоятельства, уехал обратно, развелся. Пишу книгу, о жизни в Сочи в том числе. Может, вернусь следующей весной, очень скучаю по городу. Хотя пока не знаю, что будет дальше, — написал Олег.
Ирина Евсеева 15 лет прожила в Сочи. Переехала в Краснодар, но не планирует задерживаться там надолго.
— Возвращаться в Сочи не планирую, только к друзьям. Работу найти можно, но развития нет. Также образование для подростков не обширное, — написала она.
Яна Бердникова рассказала историю одноклассника своего брата, который жил в Дагомысе. По словам Яны, ее родители переехали в Сочи в 2011 году из города Сатка Челябинской области, в 2012 году ее брат поступил в кадетский корпус в Туапсе.
— К брату как-то раз летом приехали знакомые девчонки из Сатки, и он познакомил их с своими сослуживцами. И у одного из них — мальчишки из Дагомыса — завязались отношения с девочкой из Сатки. И он после окончания кадетки уехал в Сатку. И так с тех пор там и живет. И работает в администрации города. Дети уже у них родились, — рассказала Яна.
А родители Лилианы Аристовой переехали в Сочи в конце
— Тепло, хорошо и весело. Всё на этом. Жду переезда из Сочи как манны небесной, — написала она.
Elvi Iv считает, что ее родной город превратили в помойку.
— В помойку от мусора, миллиона машин и дебилов, собравшихся в одном месте, — написала она.
Дмитрий Некрасов считает, что Сочи можно поменять только на Португалию или Испанию, так как другие города в России априори не могут рассматриваться для проживания в силу своей административно-хозяйственной неполноценности и природно-климатических характеристик.
Пользователь Елена Жданова более подробно решила рассказать в своем комментарии про плюсы и минусы жизни в Сочи. Квартиру на курорте она купила в 1998 году, перед самым дефолтом, таким образом удалось сохранить деньги, которые через два-три месяца обесценились. Ее семья из Москвы, жили в Сочи, как на даче. Последние 6 лет большую часть года проводили в Португалии, в прошлом году из- за пандемии пришлось остаться в Москве, в это время спас Сочи, но курорт, по словам Елены, изменился.
— Меня поразило количество заборов с колючей проволокой, начиная от Эдема и включая Яхт-клуб и далее. К морю не прорваться, только начало набережной доступно. Это такая жесть для курорта, какой-то прошлый век и полное беззаконие, — написала она. Чтобы время зря не терять, решили отремонтировать сочинскую квартиру, но столкнулись с дороговизной материалов и отсутствием сервиса. Найти хороших мастеров и профессионалов в ремонте оказалось очень сложно. Много мигрирующей публики, которая не отвечает за слова и работу тоже, утверждает Елена. А еще она указала на жуткую коррупцию и местечковое кумовство.
— Хорошо в Сочи — это климат, и лучше вообще не социализироваться. Сравнивая жизнь на Азорских островах и в Сочи, отдаю предпочтения островам. Заборов нет, госпиталь отличный есть, дороги супер — пробок нет, на пляжах, которые оборудованы душами, туалетами и зонтами, никому в голову не придет деньги за это брать и заборы ставить, — написала Елена. Из плюсов допандемийного Сочи она отметила насыщенную культурную жизнь: Зимний театр, в который приезжают лучшие театры страны, органный зал, лекции и встречи в Доме архитектора.
Milena Ivanova считает, что Сочи — город не простой, но самый лучший в нашей стране, она это утверждает как коренная сочинка.
— Многое зависит от района вашего проживания, личных контактов и сферы деятельности (впрочем, как и в любом другом городе). Переезжать никуда не хотим. Природа, климат (кроме июля-августа), инфраструктура, шаговая доступность, позитивные жители. Мы всем довольны, — написала она.
Александра Баева — сочинка во втором поколении, ее мать и отец родились здесь.
— Бабки, дедки приехали сразу после войны, а кто из оккупации, раньше. Родители мужа тоже родились здесь. Я никогда не хотела уезжать из Сочи. Себя я чувствую коренным от слова корень, я здесь вросла ногами, здесь и останусь... пусть это плохое королевство, но это мое королевство, — написала Александра.
Константин Корецкий написал, что его прадед переехал в Сочи и поселился в селе Веселое, и опубликовал фотографию 1913 года, на котором его прадед с прабабушкой, а младенец на фото — его дед.
Бывшие сочинцы о родном городе
Ольга Гордиенко родилась в Сочи, но сейчас живет в Москве, она рассказала корреспонденту SOCHI1.RU, почему решила покинуть родной город. По словам Ольги, часть ее семьи продолжает жить в Сочи, ее предки по материнской линии приехали в 1910 году по царской программе заселения, предки отца переселились в 1917 году.
— Семья прадеда приехала из Сумской области, сразу поселились высоко в горах, если точнее, в Солох-Ауле, те, кто оставались в городе, практически все вымерли от малярии. Прадед был селекционером и первым председателем колхоза. Он ходил, как тогда говорили, в Трабзон и привозил новые сорта, прививал их, — рассказала Ольга. Она часто приезжает в родной город, в Москве сочинцы стараются держаться вместе и дружить, но в Сочи она возвращаться не собирается.
— Мне очень хотелось активности, а в Сочи ты постоянно повязан. Кумовство, к примеру, руки особо не развяжешь. Я так не хотела и не могла, — рассказала Ольга.
А Кристина Мархоцкая в беседе с корреспондентом SOCHI1.RU сообщила, что в 2003 году, когда ей было 12 лет, ее семья переехала в Сочи из Краснодара, а потом она уехала в Москву, успела пожить в Лондоне и вернуться обратно.
— Сочи считаю своим родным городом, приезжаю на пару месяцев зимой, но жить дольше бы я тут не смогла. И да, лето стараюсь игнорировать, — отметила Кристина, при этом за время ее переезда некоторые части города остались прежними, а некоторые изменились до неузнаваемости.
— Центр и улица Гагарина (где я училась) остались почти без изменений. Удивительно, но там даже можно найти старые кафе. Школа, в которой я тоже училась, осталась прежней, но территория вокруг изменилась, стала закрытой, невозможно теперь пройти к яхт-клубу (а мы там раньше прогуливали уроки весной). Район Светлана, где я жила, не сильно изменился, просто плотнее застроился, — говорит Кристина. Ее поразило, как изменился горный поселок Эсто-Садок, в котором вообще не узнать прежнего.
— Нам нравилось приезжать с одноклассниками на зимние выходные в Эсто-Садок и кататься на Альпике, до которой мы шли пешком мимо аккуратных эстонских дворов и коров. Жить тут я не смогла бы, потому что город — это квинтэссенция всего лучшего и худшего, что можно встретить в России. Обидно, что люди не ценят природу, мусорят, хамят, жгут покрышки на пляже... так было, конечно, и раньше, и это причина, по которой мне хотелось уехать в Москву, — говорит Кристина. Она отметила, что в Москве она не встречала такой вседозволенности, как в Сочи, при этом она распространяется на всё: застройку, рекламу, бизнес, утилизацию мусора.
— Последнее время, на мой взгляд, стало лучше, появились молодые предприниматели, которые задумываются о будущем, о своем деле, а не только о краткосрочной выгоде от обмана туристов или развода для «бздыхов», как это называли раньше, — говорит Кристина, а еще ей лично в Сочи не хватает культурной жизни: выставок, кино, спектаклей.
— За два зимних месяца, которые я провожу тут, мне, как дельфину, кроме как на море, смотреть не на что. Я думаю, это хорошо, что в Сочи приезжают новые люди. Люди, которые тут живут, а не просто приезжают на неделю летом, гораздо осознаннее будут относиться к ресурсам города. Но, конечно, проблема пробок и больниц сейчас стоит очень остро, и с этим надо что-то делать, — заключила Кристина.
Предки Людмилы Тетцнер одни из первых поселились в Сочи, здесь родилась ее прабабушка, бабушка, мама, она сама, в Сочи родила сына. И прожила здесь до 45 лет, а потом вышла замуж и уехала в Германию. И готова каждый день признаваться в любви к родному городу. Признаётся, что страшно скучает.
— Знаю каждый кустик, каждое дерево. Каждый квартал, дом. Жадно смотрю все новости про город. Душа болит. Никогда не думала, что так можно любить родной край. Перед отъездом бродила вдоль моря. Всегда размышляла, как это, тоска по Родине, ну не будет моря этого каждый день, гор, людей, сотен знакомых. Ну и что… А потом ощутила, как это больно. С годами немного притупилось. Но тоскую, хотелось бы на две страны жить. Но пока невозможно. В браке всё удачно, а так бы: чемодан, аэропорт… И домой, — привожу комментарий Людмилы полностью.
«С милым рай и в... Сибири»
И в заключение хочу привести истории двух сочинцев, которые по велению судьбы оказались в Сибири и нисколько не жалеют об этом. И утверждают — в Сочи хорошо отдыхать или жить на пенсии.
Игорь познакомился со своей будущей женой в Сочи, она переехала туда из Иркутска в 2011 году, сам он коренной сочинец. Когда ей пришла пора поступать в вуз, семья приняла решение, что девушка поедет в Иркутск и там будет учиться. Игорь говорит, что ни секунды не раздумывал и поехал вместе с любимой. В Сибири сбылась его мечта, он устроился работать в полицию, учится на юридическом факультете, карьера его пошла в гору.
— У нас в Адлере вся молодежь работает либо в аэропорту, либо в магазинах, никакого роста, никто учиться особо не хочет, высшее образование, полученное в Сочи, не особо котируется. Устроиться в полицию практически нереально, если и устроишься, то будешь копейки получать, — рассказал Игорь. В Иркутске всё по-другому, говорит он, к морозам привык быстро, понравились сибиряки, которые сначала крутили пальцем у виска. Мол, ненормальный какой-то, из Сочи переехал в суровую Сибирь. А он сам, приезжая в Сочи в отпуск, уже через неделю начинает скучать по Иркутску. Зарплата у него хорошая, пенсия льготная, большой отпуск и проезд бесплатный, поэтому не получается соскучиться по родному городу.
— На пенсию уйду уже через несколько лет, пока не уверен, что вернусь в Сочи, может, уже когда стану пожилым, тогда вернусь. А сейчас меня устраивает Сибирь. Зря только пугали морозами. Главное, тепло одеваться. Да и вообще у нас сейчас теплынь, снег тает, — говорит Игорь.
Сочинка Евгения своего мужа нашла на одном из пляжей, он был уже женат и приехал на отдых с семьей. Она тоже была замужем. Они познакомились случайно в очереди за мороженым и потеряли голову от любви с первого взгляда. Их семья зарождалась под всеобщее осуждение, от Евгении вообще отвернулись все родственники.
— Но мы понимали, что эта любовь дана нам свыше. Поэтому решили уехать к мужу на родину, в маленькое село в Свердловской области. Я забрала своего ребенка, и мы родили еще троих общих. Живем в глуши уже 7 лет. Нам так там нравится, — говорит Евгения. Только сейчас начинают налаживаться отношения с родителями, этим летом мама Евгении приезжала в гости, чтобы познакомиться с внуками, ее сердце оттаивает.
— Я сама даже и не думаю поехать в Сочи. Мне на Урале так хорошо, как будто я на родину вернулась. Такая красота у нас — река, луга, лес. Грибы, ягоды, зимой такая красота и тишина. Огромный огород у нас, всё там выращиваем, коз и куриц завели. Мечтаем о корове. Семья-то у нас большая, — говорит Евгения.
Тут можно и закончить, но хочется подвести небольшие итоги. Мне кажется, хорошо там, где есть любовь. К конкретному человеку, к тому месту, где живешь. В России все города прекрасные, ведь в них живут хорошие и душевные люди. Просто в Сочи чуточку теплее.