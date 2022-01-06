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Показываем самые масштабные виды Новосибирска — с огромными магистралями, высотками и подсветкой (как в мировых столицах)

10 красивых фотографий столицы Сибири, на которых дома и улицы сияют огнями

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Виды на Ипподромской магистрали

Виды на Ипподромской магистрали

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На дворе праздничные дни, и НГС решил добавить вам в ленту красот Новосибирска — в последние годы город активно строится, появляются новые здания с интересной подсветкой. Сегодня мы покажем вам самые масштабные, самые мощные виды города с широкими магистралями, высотными домами и новогодним освещением — на этих кадрах Новосибирск выглядит как настоящий мировой мегаполис.

Вид на центр со стороны Октябрьской магистрали

Вид на центр со стороны Октябрьской магистрали

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Пожалуй, самый масштабный вид сейчас в Новосибирске открывается от метро Октябрьская в сторону центра — 8-полосная магистраль, высотная застройка, яркое освещение, перспектива на путепровод через Ипподромскую магистраль. Доминанта — конечно, жилой комплекс «Флотилия», три цилиндрических высотных дома с красивой подсветкой.

Площадь Ленина

Площадь Ленина

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На площади Ленина высотной застройки нет, но масштаб очевиден — 10-полосное движение, архитектурная подсветка зданий, новогодняя иллюминация.

Площадь Ленина со стороны Вокзальной магистрали

Площадь Ленина со стороны Вокзальной магистрали

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А это вид с 6-полосной Вокзальной магистрали в сторону площади Ленина. На дальнем плане зеленый новогодний Оперный театр.

Улица Военная в сторону Октябрьского района

Улица Военная в сторону Октябрьского района

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Вид по улице Военной в сторону Октябрьского района. Улица тут проходит через низину, которая визуально делает дома на другой стороне Ипподромской еще более высотными. Справа — сияющий ТРЦ «Аура».

Новостройки на Ипподромской

Новостройки на Ипподромской

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На самой Ипподромской ближе к «Спортмастеру» совсем новые, недавно сданные дома, а также активные стройки. Всё блестит, сверкает и радует глаз.

ЖК «Флотилия» и ЖК «Сибревком»

ЖК «Флотилия» и ЖК «Сибревком»

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Еще один вид на Ипподромской, в кадре опять ЖК «Флотилия» и дом ЖК «Сибревком».

Площадь Лыщинского и правый берег

Площадь Лыщинского и правый берег

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Вид на недавно реконструированную площадь Лыщинского — тут добавили полос движения, поставили новые светофоры, место существенно расширилось.

Вид на Бугринский мост

Вид на Бугринский мост

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Вид на Бугринский мост в сторону правого берега. Тут тоже всё масштабно, 6 полос движения, но почему мост лишен подсветки? Куда смотрят власти?

Новые дома на улице Немировича-Данченко

Новые дома на улице Немировича-Данченко

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На Немировича-Данченко новые дома растут как грибы, улица активно застраивается. 8-полосная магистраль с красиво подсвеченными зданиями — на левом берегу тоже есть приятные места.

Чтобы посмотреть, как изменился город, посмотрите наш фоторепортаж про сияющий Новосибирск 2015 года. В нем много красивых зданий и необычное колесо обозрения.

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