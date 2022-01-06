Показываем самые масштабные виды Новосибирска — с огромными магистралями, высотками и подсветкой (как в мировых столицах)

На Немировича-Данченко новые дома растут как грибы, улица активно застраивается. 8-полосная магистраль с красиво подсвеченными зданиями — на левом берегу тоже есть приятные места.

Чтобы посмотреть, как изменился город, посмотрите наш фоторепортаж про сияющий Новосибирск 2015 года. В нем много красивых зданий и необычное колесо обозрения.