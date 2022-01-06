Показываем самые масштабные виды Новосибирска — с огромными магистралями, высотками и подсветкой (как в мировых столицах)

На дворе праздничные дни, и НГС решил добавить вам в ленту красот Новосибирска — в последние годы город активно строится, появляются новые здания с интересной подсветкой. Сегодня мы покажем вам самые масштабные, самые мощные виды города с широкими магистралями, высотными домами и новогодним освещением — на этих кадрах Новосибирск выглядит как настоящий мировой мегаполис.
Пожалуй, самый масштабный вид сейчас в Новосибирске открывается от метро Октябрьская в сторону центра — 8-полосная магистраль, высотная застройка, яркое освещение, перспектива на путепровод через Ипподромскую магистраль. Доминанта — конечно, жилой комплекс «Флотилия», три цилиндрических высотных дома с красивой подсветкой.
На площади Ленина высотной застройки нет, но масштаб очевиден — 10-полосное движение, архитектурная подсветка зданий, новогодняя иллюминация.
А это вид с 6-полосной Вокзальной магистрали в сторону площади Ленина. На дальнем плане зеленый новогодний Оперный театр.
Вид по улице Военной в сторону Октябрьского района. Улица тут проходит через низину, которая визуально делает дома на другой стороне Ипподромской еще более высотными. Справа — сияющий ТРЦ «Аура».
На самой Ипподромской ближе к «Спортмастеру» совсем новые, недавно сданные дома, а также активные стройки. Всё блестит, сверкает и радует глаз.
Еще один вид на Ипподромской, в кадре опять ЖК «Флотилия» и дом ЖК «Сибревком».
Вид на недавно реконструированную площадь Лыщинского — тут добавили полос движения, поставили новые светофоры, место существенно расширилось.
Вид на Бугринский мост в сторону правого берега. Тут тоже всё масштабно, 6 полос движения, но почему мост лишен подсветки? Куда смотрят власти?
На Немировича-Данченко новые дома растут как грибы, улица активно застраивается. 8-полосная магистраль с красиво подсвеченными зданиями — на левом берегу тоже есть приятные места.
Чтобы посмотреть, как изменился город, посмотрите наш фоторепортаж про сияющий Новосибирск 2015 года. В нем много красивых зданий и необычное колесо обозрения.