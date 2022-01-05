Какая погода ждет Новосибирск в оставшиеся дни каникул и на Рождество — изучаем прогнозы

У новосибирцев впереди еще четыре дня праздничных каникул, включая Рождество. За это время надо успеть хорошенько отдохнуть, чтобы бодро начать первую рабочую неделю года. Будет ли погода в эти дни способствовать активному отдыху — узнаем из погодных сервисов.

Днем в среду, 5 января, будет легкий «минус», но уже в ночь на четверг, 6 января, регион ждет резкое похолодание — минусовые температуры станут двузначными. Причем днем будет даже холоднее, чем в темное время суток.