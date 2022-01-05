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Какая погода ждет Новосибирск в оставшиеся дни каникул и на Рождество — изучаем прогнозы

Самыми холодными днями этой недели станут четверг и пятница, 6 и 7 января

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Если вы еще не успели слепить снеговика, спешим успокоить: сугробы на этой неделе еще подрастут

Если вы еще не успели слепить снеговика, спешим успокоить: сугробы на этой неделе еще подрастут

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У новосибирцев впереди еще четыре дня праздничных каникул, включая Рождество. За это время надо успеть хорошенько отдохнуть, чтобы бодро начать первую рабочую неделю года. Будет ли погода в эти дни способствовать активному отдыху — узнаем из погодных сервисов.

Днем в среду, 5 января, будет легкий «минус», но уже в ночь на четверг, 6 января, регион ждет резкое похолодание — минусовые температуры станут двузначными. Причем днем будет даже холоднее, чем в темное время суток.

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В Рождество, в пятницу, 7 января, сохранится морозный характер погоды. Днем, по разным данным, будет от -9 до -14 градусов, ночью — от -16 до -20 градусов.

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Короткая волна холода сменится очередным теплым периодом, который придет в регион к выходным. Если в субботу, 8 января, днем будет около -6 градусов, то в воскресенье вовсе потеплеет до -2 градусов.

Всю оставшуюся неделю временами идти снег, причем самые обильные осадки выпадут в воскресенье, 9 января. Этот же день станет самым теплым на этой неделе.

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Также посмотрите, какой будет погода в январе. Спойлер: всю зиму будут чередоваться очень теплые и очень холодные периоды.

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