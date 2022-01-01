Метеозависимым приготовиться: синоптики рассказали, какой будет погода в январе

Минувший год удивлял нас многим, и погодой в том числе. Летом в одних регионах была засуха, в других — потопы, зима тоже началась не без сюрпризов: в самом начале декабря Санкт-Петербург завалило снегом (там за пару дней выпало 20 сантиметров снега), а в Красноярске термометры показывали выше нуля. Теперь пора узнать, чего ждать от погоды в ближайшем будущем. Синоптики Росгидрометцентра подготовили прогноз на январь для всей страны. Судя по всему, атмосфера нас удивлять не перестанет.



— Чередование очень холодных и теплых периодов будет продолжаться в течение всей этой зимы. <...> Удается прогнозировать основные особенности циркуляции в умеренных широтах. Так вот, в этом году прогнозируется, что арктическая осцилляция имеет и положительную, и отрицательную фазу, — говорит метеоролог Роман Вильфанд. — Это значит, что воздушные массы могут перемещаться в северных широтах не только с запада на восток, что приводит к блокированию перемещения холодных воздушных масс, но и с востока на запад. Это значит, что будет заброс холодных воздушных масс, как это было на прошлой неделе, когда температура была ниже нормы на 10, 13 и даже 17 градусов (здесь речь идет о Москве. — Прим. ред.). Такие периоды будут повторяться. А в среднем температура — около нормы.

