Метеозависимым приготовиться: синоптики рассказали, какой будет погода в январе

Минувший год удивлял нас многим, и погодой в том числе. Летом в одних регионах была засуха, в других — потопы, зима тоже началась не без сюрпризов: в самом начале декабря Санкт-Петербург завалило снегом (там за пару дней выпало 20 сантиметров снега), а в Красноярске термометры показывали выше нуля. Теперь пора узнать, чего ждать от погоды в ближайшем будущем. Синоптики Росгидрометцентра подготовили прогноз на январь для всей страны. Судя по всему, атмосфера нас удивлять не перестанет.
— Чередование очень холодных и теплых периодов будет продолжаться в течение всей этой зимы. <...> Удается прогнозировать основные особенности циркуляции в умеренных широтах. Так вот, в этом году прогнозируется, что арктическая осцилляция имеет и положительную, и отрицательную фазу, — говорит метеоролог Роман Вильфанд. — Это значит, что воздушные массы могут перемещаться в северных широтах не только с запада на восток, что приводит к блокированию перемещения холодных воздушных масс, но и с востока на запад. Это значит, что будет заброс холодных воздушных масс, как это было на прошлой неделе, когда температура была ниже нормы на 10, 13 и даже 17 градусов (здесь речь идет о Москве. — Прим. ред.). Такие периоды будут повторяться. А в среднем температура — около нормы.
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.
Средняя месячная температура воздуха в январе ожидается по большей части в норме — около средних многолетних значений. Исключениями станут Южный и Северо-Кавказский федеральные округа — там будет на один градус выше нормы. Ниже нормы температура будет на юге Амурской области и Хабаровского края, на Сахалине и в Приморском крае — тоже на один градус.
Но это речь о средней месячной температуре — это как средняя температура по больнице. То есть весь месяц может быть холодным, но из-за нескольких дней оттепели среднемесячная температура окажется выше нормы. А в другом регионе средняя температура за месяц тоже будет выше нормы, но там погода будет однородной, просто чуть-чуть теплее, чем обычно.
Осадки будут колебаться чуть сильнее, чем температура. Европейской стороне России беспокоиться не о чем — там осадки на уровне среднего многолетнего количества. А вот на большей части территории Якутии, на Чукотке, в Магаданской области и на севере Хабаровского края снега будет меньше обычного. Зато на Таймыре, юге Сибирского федерального округа, юге Бурятии и Забайкальского края — больше.
По словам климатолога Андрея Киселева, аномалии погоды могут быть связаны с глобальным потеплением. Скачки температуры были свойственны прошлому лету — в некоторых регионах были периоды настоящей жары. Зимой могут быть аналогичные периоды морозов.
— Аналогично волнам тепла, которые мы наблюдали этим летом, могут происходить и волны холода, но если в целом говорить о глобальном потеплении, то зимние температуры растут интенсивней, чем летние, — говорит Киселев. — В течение уже достаточно продолжительного периода времени наблюдается тенденция к теплым зимам. Если же взять статистику по количеству осадков на территории России, то процент жидких осадков увеличивается, а твердых осадков — уменьшается, грубо говоря: больше дождей и меньше снега.
Андрей Киселев — кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории
Глобальное потепление происходит неравномерно. Как говорит Роман Вильфанд, в низких широтах, на экваторе, температура повышается очень ненамного — на 0,08 градуса за 10 лет, а в северных регионах — до 0,8. Андрей Киселев говорит, что число опасных гидрометеорологических явлений возросло по сравнению с концом прошлого века примерно в два раза.
Перепады температуры не лучшим образом сказываются на метеозависимых людях. По словам врачей, чувствительность к погоде есть у 80–90% населения, но кто-то переносит всё относительно легко, а для других даже изменения температуры на пять градусов могут оказаться критическими.
— Любые перемены погоды не остаются незамеченными нашим организмом, — говорит врач-кардиолог Екатерина Лещенко. — Причиной такой взаимосвязи обычно называют наши нервные рецепторы, которые улавливают изменения погоды. Однако у здорового человека организм мгновенно приспосабливается, изменяя активность ферментов, уровень гормонов, даже свойства крови и другие показатели. Поэтому, как правило, здоровый человек не ощущает дискомфорта.
Если вы знаете, что страдаете от метеозависимости, то стоит прислушаться к советам врачей — читайте их в этом материале. Заглянуть в него стоит и тем, кто в своей метеозависимости пока не уверен: там медики подробно объяснили, как определить, что плохое самочувствие вызвано именно перепадами погоды.