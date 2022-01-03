Боялась одиночества, но снова осталась одна. Как 92-летняя новобрачная разочаровалась в «молодом» муже и просит развода

По данным областного управления ЗАГС, за 2020 год было зарегистрировано 9274 брака. Больше половины свадеб пришлись на лето и осень, а самым востребованным месяцем у молодоженов стал август. Возраст большинства женщин и мужчин, вступивших в брак, составил от 25 до 34 лет. При этом были среди женихов и невест и возрастные. Женихами и невестами в 2020 году стали 39 мужчин и 10 женщин в возрасте от 70 до 80 лет. Среди женихов были пенсионеры 81 и 82 лет, один мужчина вступил в брак аж в 83 года. Невест старше 80 лет оказалось всего две: этим женщинам на момент вступления в брак было 81 и 83 года. В 2021 году же самой колоритной и необычной парой назвали как раз Раису Степановну и Геннадия Аркадьевича. Судя по всему, это будет, если случится, один из самых быстрых и необычных разводов.

Может ли эта история быть побегом от одиночества и зачем люди женятся на пенсии? Мнение психолога

Анастасия Шпуленко, дипломированный психолог, говорит, что людям вне зависимости от возраста в поисках счастья мешают стереотипы общества и мнения посторонних людей.



— Нормально ли заводить отношения в солидном возрасте и почему пожилые люди выходят замуж или женятся, какие цели они преследуют? Это такая попытка избежать одиночества? Эти распространенные высказывания — мощные клише. Взрослые люди и люди вообще имеют полное право быть счастливыми в любом возрасте. Какова их мотивация? Это достаточно сомнительный момент, потому что кто-то может вступать в брак действительно из-за страха одиночества. А кто-то из-за желания не выживать, а проживать свою жизнь. Такой человек не считает сложным или проблемным подобный момент в своей жизни, потому что он просто хочет быть счастлив в любом возрасте, — объясняет Анастасия Шпуленко. — И здесь вот эти клише: брак в солидном возрасте, поиск какой-то выгоды и подобное — мешают нам при принятии решения и стереотипизируют общество. Создают определенные стереотипы, некую иллюзию, что есть какой-то возраст для замужества или женитьбы. Может ли эта история быть побегом от одиночества? Да, конечно, может. На самом деле все мы боимся одиночества. Это нормальный социальный страх. В любом случае нельзя ставить клише — это речь и про страх одиночества. Важно понимать, что человек пробует быть счастливым в разном возрасте и старается делать это разными путями. И это нормально — позволять себе это даже в солидном возрасте.