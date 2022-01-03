Боялась одиночества, но снова осталась одна. Как 92-летняя новобрачная разочаровалась в «молодом» муже и просит развода

Красивая, но совсем недолгая история совместной жизни
В чем причина разлада, почему пожилые люди решились пойти под венец, будучи малознакомыми людьми, и что обо всём этом думает психолог — в материале Марии Токмаковой.
Как всё начиналось
Раиса Степановна жила одна в небольшом домике в тюменской деревне. У нее ни детей, ни внуков, а ее предыдущий муж, который был младше Раисы Шпартеевой на 12 лет, умер в 2009 году. О нем Раиса Степановна отзывается только положительно: говорит, что был добрый и душевный человек. После смерти супруга женщина коротала тихие вечера в одиночестве, иногда общалась с подругами, но это не приносило ей радости. К тому же однажды произошел случай, после которого она стала бояться находиться одна дома и даже не могла спокойно уснуть. У женщины с веранды частного дома пропали караси, торты и сковородка. Она утверждает, что всё это у нее украли. А еще однажды ее закрывали в доме на проволоку с наружной стороны, поэтому она стала опасаться хулиганов и обратилась к участковому. Злодеев, донимавших пенсионерку, найти не удалось, но зато она в возрасте 90 с хвостиком нашла жениха. С поисками будущего мужа помогали разные люди, а еще тот самый участковый. Так Раису Степановну познакомили с Геннадием Аркадьевичем. Все, в том числе сама будущая невеста, ждали, что теперь ее жизнь станет спокойной и безопасной.
— Я позвонил ей по номеру, а затем поехал в гости. Мы поговорили и чай попили. Решили жить вместе, — рассказывал журналистам 72.RU Геннадий Аркадьевич.
Собрал вещи и уехал к другой
Пенсионерка вспоминает, что была счастлива: ее мечта о жизни с мужчиной под одной крышей осуществилась. В новом муже женщина надеялась увидеть защитника и помощника по хозяйству. И первое время ожидания оправдывали себя: за несколько месяцев совместной жизни хулиганы, пугавшие Раису Степановну, больше не показывались. Но счастье было недолгим: появились бытовые проблемы. У новоиспеченной семьи произошел серьезный разлад. Раиса Шпартеева, искавшая спутника жизни и в каком-то смысле опекуна, разочаровалась в избраннике. Пенсионерка говорит, что он оказался для нее ненадежным человеком. Он, утверждает женщина, жил за ее счет, спал порой до обеда и иногда отказывал в помощи в мелких бытовых вопросах.
— После свадьбы мы жили обычно, но не сказать что прям душа в душу. Я ведь выходила замуж потому, что боялась одиночества, а в итоге вышла и снова остаюсь одна. Мне главное, чтобы я была под защитой и чтобы мне было с кем поговорить. В бытовом плане у нас с ним были проблемы: это касается и траты денег, и каких-то вопросов по дому, похода в магазин, к примеру. Вот он уходил в магазин, брал две тысячи, а сдачу не возвращал. Я хотела съездить на отдых куда-нибудь, может, в санаторий, но мы так никуда за эти месяцы не съездили. Я даже была не против, чтобы он познакомился с женщиной, главное, чтобы не оставил меня одну, — рассказала Раиса Степановна.
По словам пенсионерки, спустя какое-то время совместной жизни Геннадий Аркадьевич познакомился с другой женщиной и уехал к ней в Краснодар.
— Я ему стала подсовывать журналы со знакомствами. Вот там он даму и нашел. Он меня звал с собой. Я к этой женщине не поеду, — рассказала Раиса Шпартеева. — К ней он уехал в сентябре этого года. Мы созванивались, я даже общаюсь с той женщиной. Мне кажется, что смысла в нашей семейной жизни больше нет, хочу развода, зачем мне это всё? — сказала пенсионерка.
Геннадий Аркадьевич, утверждает Раиса Степановна, не желает разводиться. Он твердит, что является опекуном женщины.
— Он приезжал еще осенью и забрал свои вещи — и всё, — добавила пенсионерка.
Встретились на программе
После очередной громкой новости, связанной с парой, их пригласили в студию федерального канала. Геннадий Вахрушев рассказал в программе, что свадьба была инициативой пенсионерки и он согласился расписаться с ней по расчету.
— Я познакомился с другой женщиной. Честно говоря, вот эта свадьба с Раисой Степановной была по ее инициативе. У меня особого желания не было. Она сама говорила: «Мало ли что случится, у тебя должна быть крыша надо головой». Можно сказать, что наш брак был по расчету. Она меня, конечно, не принуждала, — рассказал Геннадий Вахрушев.
Как выяснилось, Вахрушев был не обделен вниманием женщин всю свою жизнь, даже будучи в первом браке. В то время он изменял жене и даже признался, что поднимал на нее руку.
Пенсионерка хочет познакомиться с джентльменом (только сначала разведется)
Сейчас обе жены Геннадия Аркадьевича общаются по-дружески и даже созваниваются.
Раиса Степановна жалуется на одиночество. И хочет, чтобы рядом с ней был действительно надежный человек, который бы стал не только другом, но и защитником. К ней приходят социальные специалисты, но, говорит пенсионерка, из-за пандемии эти визиты ограничены. Женщине не хватает общения, несмотря на свой возраст, она энергичная и бойкая.
— Мне хочется, чтобы рядом со мной был настоящий джентльмен, я бы его кормила хорошо: люблю готовить. Другой вопрос, что мне сейчас надо развестись, неправильно это — муж с женой порознь живут. А Геннадий не хочет развода, говорит, что он мой опекун, а какой же опекун, когда я живу одна? Несерьезно это всё, мне обещали помощь в разводе, посмотрим, как скоро это произойдет, — сказала пенсионерка.
По данным областного управления ЗАГС, за 2020 год было зарегистрировано 9274 брака. Больше половины свадеб пришлись на лето и осень, а самым востребованным месяцем у молодоженов стал август. Возраст большинства женщин и мужчин, вступивших в брак, составил от 25 до 34 лет. При этом были среди женихов и невест и возрастные. Женихами и невестами в 2020 году стали 39 мужчин и 10 женщин в возрасте от 70 до 80 лет. Среди женихов были пенсионеры 81 и 82 лет, один мужчина вступил в брак аж в 83 года. Невест старше 80 лет оказалось всего две: этим женщинам на момент вступления в брак было 81 и 83 года. В 2021 году же самой колоритной и необычной парой назвали как раз Раису Степановну и Геннадия Аркадьевича. Судя по всему, это будет, если случится, один из самых быстрых и необычных разводов.
Может ли эта история быть побегом от одиночества и зачем люди женятся на пенсии? Мнение психолога
Анастасия Шпуленко, дипломированный психолог, говорит, что людям вне зависимости от возраста в поисках счастья мешают стереотипы общества и мнения посторонних людей.
— Нормально ли заводить отношения в солидном возрасте и почему пожилые люди выходят замуж или женятся, какие цели они преследуют? Это такая попытка избежать одиночества? Эти распространенные высказывания — мощные клише. Взрослые люди и люди вообще имеют полное право быть счастливыми в любом возрасте. Какова их мотивация? Это достаточно сомнительный момент, потому что кто-то может вступать в брак действительно из-за страха одиночества. А кто-то из-за желания не выживать, а проживать свою жизнь. Такой человек не считает сложным или проблемным подобный момент в своей жизни, потому что он просто хочет быть счастлив в любом возрасте, — объясняет Анастасия Шпуленко. — И здесь вот эти клише: брак в солидном возрасте, поиск какой-то выгоды и подобное — мешают нам при принятии решения и стереотипизируют общество. Создают определенные стереотипы, некую иллюзию, что есть какой-то возраст для замужества или женитьбы. Может ли эта история быть побегом от одиночества? Да, конечно, может. На самом деле все мы боимся одиночества. Это нормальный социальный страх. В любом случае нельзя ставить клише — это речь и про страх одиночества. Важно понимать, что человек пробует быть счастливым в разном возрасте и старается делать это разными путями. И это нормально — позволять себе это даже в солидном возрасте.
По словам Анастасии, стереотипы мешают нам, они лишают нас возможности попробовать изменить в своей жизни что-нибудь для ее улучшения.
— И то, что дама себе это позволила, — это ее личное право. В этой истории хорошо бы отойти от стандартов. Важно понять: если у двоих взрослых людей по взаимной договоренности что-то произошло — хоть замужество, хоть сексуальные отношения по обоюдному и взаимному согласию — они в первую очередь имеют на это право. Не нам судить, понимаете? Мы можем считать, что этого себе позволить не можем, как выясняется, из-за стереотипов. То есть из-за них мы отодвигаем возможность стать счастливее. А по результату выходит, что это норма, — добавляет психолог.
Она отмечает, что сейчас Россия приходит к тому, что стереотипы про отношения — это просто стереотипы, и не более того.
— Можно жить так, как хочется, и наслаждаться счастьем и любовью в любом сознательном возрасте и при разных обстоятельствах, но по обоюдному согласию и договоренности. Важно понять, что каждый из нас, хоть ему 20 лет, хоть 90, имеет право быть счастливым, и так, как ему это нравится, но не мешая свободе окружающих, — подытожила специалист.