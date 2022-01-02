Надо больше хорошего: 35 приятных новостей, которые хотели бы услышать новосибирцы в 2022 году

Так хочется, чтобы в 2022 году нас окружало как можно больше позитивных новостей. Мы спросили у наших читателей (их ники в «Инстаграме» мы подписали в скобках), какие известия им бы хотелось получить в грядущем году. Что из этого вышло? Смотрите в нашей подборке.
Семейные дела
— Ты станешь папой. (tohasib5)
— Что моя сестра вышла из комы и скоро домой. (natali36zzz)
— Я стану женой и мамой. (katu141212)
— Поздравляю, вы беременна! (nastasyat_brows)
— Бабуля на ноги встала. (marttety)
— У вас нет болячек. (olga_zhanguzhinova)
— Дети здоровы. (zdanovich.vladochka)
Личные финансы
— Ваш счет в банке пополнен на энную сумму денег с шестью нолями. Пользуйтесь и ни в чем себе не отказывайте. (vik.ysia870)
— Вот вам, Александра, всё, что должны, берите эти деньги и купите себе машину, квартиру, дом, съездите на Мальдивы всей семьей и не отказывайте себе ни в чем в течение всей вашей жизни. (borzo_kosmo)
— Поздравляем, вы выиграли миллиард. (svetlanka0682)
— Криптовалюту утвердили как платежное средство. (a.m.osintsev)
— Ваша ипотека погашена. (volokitinaelena)
— «Приезжай, мы купили тебе маленький дом в Сочи. Сынок». (chernysheva206)
Дела человеческие
— Людям бы стать добрее, а чиновникам всех уровней перестать воровать. (stepan_b_chef)
— Поздравляем, мы вас берем на работу в наш оперный театр! (madam.kaza)
— Поздравляем, вы прошли испытание! (dashuuuulka_14)
— Свободу всем незаконно осужденным. (svetlanasoroka99)
— Уважаемая Вероника, вас перевели на бюджет. (nika.marlboro)
— Что я могу больше не работать. (dennis_stoo)
— Дочь сдала ЕГЭ на высокий балл. (olesya_merenkova)
Социальные достижения...
— Всё только российского производства по ГОСТу, самые высокооплачиваемые работники — люди труда, зарплаты и пенсии на высоте, кругом чистота и порядок. (love_summer_in_siberia)
— Чтобы по всей стране работали заводы и фабрики, строились корабли, дома и дороги, мы стали самой промышленной страной в мире, товары которой покупали за большие деньги. Чтобы люди гордились своим производством и работой с огромными зарплатами, за которые они могли бы позволить себе учить детей, вкусно питаться и отдыхать. (ri.mma6821)
— Принят новый закон о снижении возраста выхода на пенсию. (grigorevasvetlana943)
...и решенные проблемы
— У людей появился мозг. (s.lineytsev)
— Снимайте маски, товарищи. (ro_manowa)
— Дороги от снега вычищены! (bolonevajulia)
СЮЖЕТ
— Больше не будут собирать деньги через СМС на лечение детей, ведь лечить начнут бесплатно. (iam_tata29)
— Построят к концу 2022 года 6 новых станций метро. (vorotos)
— Новосибирск получил статус федерального города. (asan_sib)
— Чтобы все бездомные животные обрели дом. (katrin_501)
— Пробок чтобы не было. (marinazakharova1914)
Доступные цены
— Недвижимость дешевеет! (noname_7991)
— Что бензин на заправках 1 рубль за литр. (irek.ucmanov48)
— Цены упали на 50 процентов. (siberia.alex)
— Доллар снова по 30 рублей. (kat_nech2108)