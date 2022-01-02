Надо больше хорошего: 35 приятных новостей, которые хотели бы услышать новосибирцы в 2022 году

Так хочется, чтобы в 2022 году нас окружало как можно больше позитивных новостей. Мы спросили у наших читателей (их ники в «Инстаграме» мы подписали в скобках), какие известия им бы хотелось получить в грядущем году. Что из этого вышло? Смотрите в нашей подборке.



Семейные дела

— Ты станешь папой. (tohasib5)

— Что моя сестра вышла из комы и скоро домой. (natali36zzz)

— Я стану женой и мамой. (katu141212)

— Поздравляю, вы беременна! (nastasyat_brows)



— Бабуля на ноги встала. (marttety)



— У вас нет болячек. (olga_zhanguzhinova)