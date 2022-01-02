2 января воскресенье
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 1/10
usd 74.29
eur 84.07
Тема дняКак изменились доходы новосибирцев за год?
Все новости
Все новости

Надо больше хорошего: 35 приятных новостей, которые хотели бы услышать новосибирцы в 2022 году

Попробуйте угадать, какие из них станут реальными

15
Обсудить

Поделиться

Как говорили исполнители групп «Смысловые Галлюцинации» и «Курара»: «Надо больше хорошего!»

Как говорили исполнители групп «Смысловые Галлюцинации» и «Курара»: «Надо больше хорошего!»

Поделиться

Так хочется, чтобы в 2022 году нас окружало как можно больше позитивных новостей. Мы спросили у наших читателей (их ники в «Инстаграме» мы подписали в скобках), какие известия им бы хотелось получить в грядущем году. Что из этого вышло? Смотрите в нашей подборке.

Семейные дела

— Ты станешь папой. (tohasib5)

— Что моя сестра вышла из комы и скоро домой. (natali36zzz)

— Я стану женой и мамой. (katu141212)

— Поздравляю, вы беременна! (nastasyat_brows)

— Бабуля на ноги встала. (marttety)

— У вас нет болячек. (olga_zhanguzhinova)

— Дети здоровы. (zdanovich.vladochka)

Личные финансы

— Ваш счет в банке пополнен на энную сумму денег с шестью нолями. Пользуйтесь и ни в чем себе не отказывайте. (vik.ysia870)

— Вот вам, Александра, всё, что должны, берите эти деньги и купите себе машину, квартиру, дом, съездите на Мальдивы всей семьей и не отказывайте себе ни в чем в течение всей вашей жизни. (borzo_kosmo)

— Поздравляем, вы выиграли миллиард. (svetlanka0682)

— Криптовалюту утвердили как платежное средство. (a.m.osintsev)

— Ваша ипотека погашена. (volokitinaelena)

— «Приезжай, мы купили тебе маленький дом в Сочи. Сынок». (chernysheva206)

Дела человеческие

— Людям бы стать добрее, а чиновникам всех уровней перестать воровать. (stepan_b_chef)

— Поздравляем, мы вас берем на работу в наш оперный театр! (madam.kaza)

— Поздравляем, вы прошли испытание! (dashuuuulka_14)

— Свободу всем незаконно осужденным. (svetlanasoroka99)

— Уважаемая Вероника, вас перевели на бюджет. (nika.marlboro)

— Что я могу больше не работать. (dennis_stoo)

— Дочь сдала ЕГЭ на высокий балл. (olesya_merenkova)

Социальные достижения...

— Всё только российского производства по ГОСТу, самые высокооплачиваемые работники — люди труда, зарплаты и пенсии на высоте, кругом чистота и порядок. (love_summer_in_siberia)

— Чтобы по всей стране работали заводы и фабрики, строились корабли, дома и дороги, мы стали самой промышленной страной в мире, товары которой покупали за большие деньги. Чтобы люди гордились своим производством и работой с огромными зарплатами, за которые они могли бы позволить себе учить детей, вкусно питаться и отдыхать. (ri.mma6821)

— Принят новый закон о снижении возраста выхода на пенсию. (grigorevasvetlana943)

...и решенные проблемы

— У людей появился мозг. (s.lineytsev)

— Снимайте маски, товарищи. (ro_manowa)

— Дороги от снега вычищены! (bolonevajulia)

СЮЖЕТ

Новый, 2022 год Новый, 2022 год

— Больше не будут собирать деньги через СМС на лечение детей, ведь лечить начнут бесплатно. (iam_tata29)

— Построят к концу 2022 года 6 новых станций метро. (vorotos)

— Новосибирск получил статус федерального города. (asan_sib)

— Чтобы все бездомные животные обрели дом. (katrin_501)

— Пробок чтобы не было. (marinazakharova1914)

Доступные цены

— Недвижимость дешевеет! (noname_7991)

— Что бензин на заправках 1 рубль за литр. (irek.ucmanov48)

— Цены упали на 50 процентов. (siberia.alex)

— Доллар снова по 30 рублей. (kat_nech2108)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Новый годхорошие новостипредсказание на 2022 год
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter