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Новосибирский блогер снял ночной центр Новосибирска с высоты — получилось празднично

На кадрах можно заметить НОВАТ, скандальный каток, площадь Ленина и прилегающие вечерние улицы

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В объектив попала площадь Ленина и прилегающие улицы

В объектив попала площадь Ленина и прилегающие улицы

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Новосибирский блогер Станислав Ражев снял новогодний Новосибирск с высоты. На кадрах можно заметить НОВАТ, скандальный каток, площадь Ленина и прилегающие вечерние улицы, освещенные праздничной иллюминацией.

Главный каток Новосибирска

Главный каток Новосибирска

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— Решил просто посмотреть, как дрон ночью снимает, но получилось неплохо. Каток виден во всей красе. Наш город сверху и тем более ночью ничего такой, мегаполис. Снимал минут пять и монтировал где-то столько же, — рассказал НГС автор видео.

Также Станислав Ражев прошлым летом снял на видео путешествие по новосибирским водоемам — настолько красивыми вы их еще не видели. Посмотрите, если соскучились по лету.

Сегодня фотографии новогоднего Новосибирска, сделанные с высоты, опубликовал фотограф Слава Степанов. На фото попали скандальный каток и зеленый НОВАТ.

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Новосибирск с высотыновосибирский блогер
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