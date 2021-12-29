Новосибирский блогер снял ночной центр Новосибирска с высоты — получилось празднично

Новосибирский блогер Станислав Ражев снял новогодний Новосибирск с высоты. На кадрах можно заметить НОВАТ, скандальный каток, площадь Ленина и прилегающие вечерние улицы, освещенные праздничной иллюминацией.
— Решил просто посмотреть, как дрон ночью снимает, но получилось неплохо. Каток виден во всей красе. Наш город сверху и тем более ночью ничего такой, мегаполис. Снимал минут пять и монтировал где-то столько же, — рассказал НГС автор видео.
Также Станислав Ражев прошлым летом снял на видео путешествие по новосибирским водоемам — настолько красивыми вы их еще не видели. Посмотрите, если соскучились по лету.
Сегодня фотографии новогоднего Новосибирска, сделанные с высоты, опубликовал фотограф Слава Степанов. На фото попали скандальный каток и зеленый НОВАТ.