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В паспортном столе Октябрьского района собралась толпа — работает только один автомат для талонов

В МВД не смогли назвать причину образования длинной очереди

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Посетитель ждал своей очереди около получаса

Посетитель ждал своей очереди около получаса

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Сегодня днем, 28 декабря, в Новосибирске собралась длинная очередь в отделе миграции Октябрьского района.

— У одного автомата закончилась бумага. За углом был другой, который работал оригинальным способом. Рядом стоял сотрудник, брал документы у посетителя, спрашивал, что ему нужно, и выдавал по нему талончик. Я там пробыл минут 25–30, — рассказал НГС общественник Виктор Сорокин.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы выяснить причину, из-за которой собралась толпа. В ведомстве сообщили, что не располагают информацией об этом. Связаться с отделом миграции напрямую по указанным телефонам не удалось — там не брали трубку.

В начале октября длинную очередь заметили в паспортном столе Ленинского района. Один из автоматов с талонами тогда не работал.

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