В паспортном столе Октябрьского района собралась толпа — работает только один автомат для талонов

Сегодня днем, 28 декабря, в Новосибирске собралась длинная очередь в отделе миграции Октябрьского района.
— У одного автомата закончилась бумага. За углом был другой, который работал оригинальным способом. Рядом стоял сотрудник, брал документы у посетителя, спрашивал, что ему нужно, и выдавал по нему талончик. Я там пробыл минут
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы выяснить причину, из-за которой собралась толпа. В ведомстве сообщили, что не располагают информацией об этом. Связаться с отделом миграции напрямую по указанным телефонам не удалось — там не брали трубку.
В начале октября длинную очередь заметили в паспортном столе Ленинского района. Один из автоматов с талонами тогда не работал.