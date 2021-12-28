28 декабря вторник
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 7/10
usd 73.23
eur 82.94
Тема дняПешеход с револьвером напал на шоумена
Все новости
Все новости

Аналитики сравнили стоимость проката коньков в миллионниках — в Новосибирске кататься дешевле, чем в Москве и Питере

Сейчас час проката обойдется в среднем в 167 рублей

432
9Обсудить

Поделиться

В Новосибирске работают около 40 катков разного типа

В Новосибирске работают около 40 катков разного типа

Поделиться

2ГИС подсчитал, как изменилась стоимость проката коньков в российских городах-миллионниках. Новосибирские цены оказались средними.

Поскольку прокат коньков является временной услугой, далеко не всегда информацию о его условиях можно получить в Сети. Данные 2ГИС собирал путем телефонного обзвона. Всего по России было опрошено более 400 катков, среди которых были и ледовые дворцы спорта, и торговые центры, и открытые городские катки. Эта информация сейчас есть в сервисе.

На карточке катков можно посмотреть часы работы и цену

На карточке катков можно посмотреть часы работы и цену

Поделиться

По сравнению с декабрем 2019 года, когда такой опрос проводился впервые, минимальная цена часа проката в городах-миллионниках увеличилась в среднем на 12,4%. Самый дорогой прокат сейчас — в Санкт-Петербурге (в среднем 291 рубль в час), Перми (250 рублей) и Москве (222 рубля). Ниже всего цены в Казани (120 рублей) и Волгограде (112 рублей).

Новосибирск находится в середине списка — здесь, по данным 2ГИС, аренда коньков обойдется в среднем в 167 рублей. Всего в Новосибирске работают 37 катков с прокатом коньков.

Подробную информацию о работающих катках можно также найти в нашем материале.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

2ГИСпрокат коньков
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter