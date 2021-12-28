Аналитики сравнили стоимость проката коньков в миллионниках — в Новосибирске кататься дешевле, чем в Москве и Питере

2ГИС подсчитал, как изменилась стоимость проката коньков в российских городах-миллионниках. Новосибирские цены оказались средними.



Поскольку прокат коньков является временной услугой, далеко не всегда информацию о его условиях можно получить в Сети. Данные 2ГИС собирал путем телефонного обзвона. Всего по России было опрошено более 400 катков, среди которых были и ледовые дворцы спорта, и торговые центры, и открытые городские катки. Эта информация сейчас есть в сервисе.