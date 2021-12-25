Совет депутатов потратит больше 22 млн рублей на публикации о себе в новосибирских СМИ

Совет депутатов города Новосибирска объявил торги на подготовку и печать спецвыпусков газеты о своей работе. Помимо этого горсовет объявил три аукциона на размещение видеосюжетов о себе. Их общая сумма составила 19,47 миллиона рублей.
Стоимость закупки на печать спецвыпусков газет составила 2,7 миллиона рублей. Столько готовы заплатить за 42 издания общим тиражом 630 000 экземпляров.
По данным сайта госзакупок, победитель торгов должен разработать дизайн-макеты для первой полосы спецвыпуска, подготовить интервью, статьи и другие материалы и подобрать фото.
В пресс-службе горсовета на запрос НГС ответили, что депутаты заказали спецвыпуски, чтобы отчитаться перед жителями округов о своей работе:
— Поскольку газета — наиболее доступный носитель информации для каждого жителя округа, такая форма открытого и доступного отчета была избрана для наиболее качественного информирования избирателей о деятельности их депутата. Тираж позволяет доставить газету практически в каждое домовладение.
Спецвыпуск о каждом депутате доставят в приемные на округах. Распространять газеты будут бесплатно. Электронный аукцион провели 24 декабря, его признали несостоявшимся. Заявки на подготовку видеосюжетов принимают до 27 декабря. Средства на все публикации выделят из городского бюджета.
На этой неделе НГС рассказывал о том, что сибирячка столкнулась с резкими высказываниями от депутата Евгения Лебедева. Это произошло после того, как она отметила его под постом про неубранный снег. Рассказываем, что об этом известно.