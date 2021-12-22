Если нужно срочно похоронить больше тысячи человек — в России приняли ГОСТ для братских могил. Что это значит?

По мнению Александра Сайгина, всплеск панических настроений после появления такого документа вполне ожидаем.

— Традиция пугать себя действиями правительства не является исконно российской чертой и уж точно родилась не вчера, — говорит политолог, — Вот, к примеру, с 2008 года американские реднеки пугали друг друга фотографиями из свеженьких лагерей FEMA — Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США. Там, если кто не помнит, на фотографиях было обнаружено полмиллиона свеженьких пластиковых гробов. Одни конспирологи такое количество изделий последнего приюта связали с предстоящей войной с Россией, вторые — с необходимостью похорон подозреваемых в терроризме и содержащихся в спецлагерях, третьи — в необходимости для Мирового правительства заключения всех несогласных в фильтрационные лагеря и быстрого их умерщвления.

Кстати, касаемо войны с Россией. В начале нулевых за подписью некоего военного эксперта Владимира Красильникова в журнале «Огонёк» вышел огромный материал о том, что США планируют напасть на Россию в 2010 году или чуть позже. Якобы именно к этому сроку должны быть реализованы все мероприятия по перевооружению американской армии, войска должны получить перспективнейшие образцы оружия и напасть на РФ. Именно после появления в 2011 году фотографий лагерей FEMA российские конспирологи вспомнили ту статью, которую уже все успели забыть (никакого нападения ведь не случилось). Потом материалы о гробах по объективным причинам всплывали в 2014–2015 годах. Якобы гробы FEMA теперь пригодились на Украине и их спешно перебрасывают туда. Но нет, гробы лежат на месте, лагеря для тех, кто мог бы пострадать от ЧС, благополучно приходят в упадок. Нет, на них периодически просят денег для переоснащения и поддержания в порядке. Раз есть инфраструктура, то ее нужно обслуживать.