Если нужно срочно похоронить больше тысячи человек — в России приняли ГОСТ для братских могил. Что это значит?

Впервые в России разработан и внедрен новый ГОСТ «Захоронение срочное трупов в военное и мирное время». Документ, в котором подробнейшим образом описано, как обязаны действовать власти в случае, если им срочно необходимо похоронить большое число умерших, и особенно когда их оказалось больше тысячи человек, уже опубликован на сайтах правовой информации и МЧС.
О своей готовности к работе по новым стандартам, обязывающим чиновников быть готовыми к подобным срочно возникшим занятиям, власти пока не сообщили. При этом разработанный ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России документ вступит в силу совсем скоро — 1 февраля 2022 года. И многие уже начали проводить параллели между впервые принятым стандартом братских могил и заголовками новостных лент о возможной войне.
Запас гробов на 30% прогнозированных потерь
Опубликованный МЧС документ сух, бюрократически педантичен и страшен одновременно. Вот только некоторые цитаты из него:
«Запас гробов и мешков для хранения трупов в мирное время составляется из расчета 30% прогнозируемых безвозвратных потерь. Дезинфицирующих средств — из расчета 40% с условием использования 10% для обеззараживания мест первоначального нахождения погибших. Запасы материально-технических средств, предназначенных для нужд гражданской обороны, могут быть использованы для проведения срочного захоронения трупов в мирное время».
«Места для братских могил выбираются администрациями городов или других населенных пунктов, на территории которого расположены. Участок выбирается в соответствии с правилами застройки города, учетом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов и предельной экологической нагрузки, и должен обеспечивать неограниченно долгий срок существования места погребения».
«Расстояние между гробами по горизонтали должно быть не менее 0,5 м и заполняться слоем земли с укладкой поверху хвороста или хвойных веток. При размещении гробов в несколько уровней расстояние между ними по вертикали должно быть не менее 0,5 м».
«Места захоронения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ жилой застройки. Выбирать участки для массовых захоронений должен главный архитектор совместно с представителями коммунальных служб, экологами и Роспотребнадзором».
«Площадь участка под место возможного захоронения должна быть не более 40 гектаров. Если же площадь больше, то он должен быть поделен так называемыми зонами моральной защиты, шириной не менее 40 метров так, чтобы каждая зона могла функционировать как самостоятельное место захоронения»
«Похороны умерших от особо опасных инфекций выполняются в оцинкованных, герметически запаянных гробах непосредственно из патологоанатомического отделения. Тела с высоким радиационным фоном хоронятся на специально отведенном для этих целей участке».
Это пятая колонна! Это расшатывание устоев!
Новый стандарт, особенно то, что его приняли впервые и введут в действие с 1 февраля, вызвал небывалое волнение в соцсетях и мессенджерах. И крайне мало кто из пересылающих ссылки на документ упоминает пандемию коронавируса и смертность от него. Большинство оперирует заголовками новостных лент с упоминанием событий на Украине, агрессивную риторику мировых политиков о сосредоточении российских войск на границе с ранее братской республикой и ожидание масштабного вторжения как раз к началу февраля.
— Мы так готовимся к очень близкой маленькой победоносной войне? — почему-то задаются вопросом в соцсетях и мессенджерах.
Разработчики нового ГОСТа решительно опровергают все инсинуации конспирологов, на полном серьезе предполагая, что это целенаправленная атака врагов России и действующей в ее интересах «пятой колонны».
— Работа по разработке этого документа носила плановый характер в свете новых требований развития государства, — заявил корреспонденту начальник научно-исследовательского центра «Развития ГО» Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Василий Дуганов, — Ничего больше. Мы уже устали отвечать на вал обращений, связанных с этим документом. Это просто какая-то пятая колонна! Неспециалисты пытаются судить о том, чего не знают! Кому-то нужно расшатать наши устои! Поэтому на волне непонимания и поднимают те вопросы, в которых не разбираются. ГОСТ разрабатывался для совершенствования мероприятий по защите населения и территорий, в рамках годового плана работы.
Кто отвечает за гробы?
Особые обязанности накладывает впервые введенный в стране ГОСТ на региональные власти. На них будет возложена обязанность складировать и копить необходимые для погребения оборудование и материалы.
В списке имущества — средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи для персонала похоронных команд, запас гробов или материалов для их изготовления, патологоанатомические мешки, дезинфицирующие средства, в качестве которых рекомендуют использовать хлорную известь, горюче-смазочные материалы, органоминеральные смеси и активные добавки для укрепления грунта. Отдельно распределены роли и сектора ответственности для муниципальных властей, Роспотребнадзора и специализированных ритуальных служб.
Чиновники не смогли оперативно прокомментировать готовность региональной власти к внедрению нового государственного стандарта к 1 февраля 2022 года, попросив направить официальный письменный запрос. Новый стандарт срочных действий с массово умершими стал новостью для властей регионов.
В ритуальных службах нововведение воспринимают на удивление спокойно.
— Это просто мобилизационный документ, который касается больше государственных и муниципальных ведомств, Как, например, частные автомобили могут реквизировать для нужд армии в случае войны, — прокомментировал отказавшийся от авторизированного комментария топ-менеджер одной из крупных ритуальных компаний. — Скорее всего, этот стандарт могут прислать для сведения, что, мол, «если завтра война, если завтра в поход», то вас могут привлечь к этой срочной работе на совершенно законных основаниях.
Это точно звездный час всех тех, кто верит в столкновение Нибиру с Землей
Известный политолог, руководитель «Политической экспертной группы» и экс-вице-мэр Волгограда Константин Калачев уверен, что если бы этот ГОСТ не выложили в соцсети, о его принятии никто бы и не узнал:
— Я уже видел комментарии, что все это связано с подготовкой к войне, с концентрацией российских войск на границе с Украиной, — размышляет эксперт. — Понятно, что в ситуации, когда идет постоянное нагнетание возможности войны и каждое лыко — в строку, всё это выглядит тревожно. И, я бы сказал, вызывает вполне обоснованное недоумение. Но на самом деле, как вы понимаете, государство должно быть готово к любым форс-мажорным ситуациям. ГОСТ ни в коем случае не означает, что война неизбежна. И если бы не попадание этого документа в паблики, совпавшее с обострением с соседним государством, сложными отношениями с блоком НАТО, то всё бы это прошло незамеченным. Некоторые сейчас воспринимают всё это как часть общей картины, хотя в реальности всё не так. Проще говоря, кто-то выложил документ, не подумав о последствиях. Можно считать это влиянием коронавируса, который, как известно, плохо действует на мозги. Врачи уже бьют тревогу, а главврач знаменитой психиатрической клиники Кащенко уже заявляет, что у нас кроме пандемии ковида еще и волна психических заболеваний. Я не думаю, что принятие ГОСТа связано с близостью и реальностью войны. Это просто решение, которое было необходимо принимать, но в другое время, и не предавать это такой огласке, тревожа и без того тревожное население.
Свою точку зрения на происходящее вокруг нового стандарта высказал и магистр политологии, заместитель директора «Института региональных исследований ЮФО» Александр Сайгин.
— Версии выдвигаются самые фантастические: новый штамм коронавируса гораздо более смертельный и способен убивать много и сразу, или мы готовимся к глобальной войне, потому придется хоронить много своих и чужих, — рассуждает Александр Сайгин, — Версий про масштабное вторжение из космоса пока не видел, но это точно звездный час всех тех, кто верит в столкновение Нибиру с Землей и высадкой на планету проклятых рептилоидов, которые установят новый мировой порядок и истребят человечество. В такие моменты с ехидной усмешкой хочется воскликнуть «Ну наконец-то!», но всё гораздо серьезнее. Дело в том, что неделей ранее в третьем чтении Государственной Думой были приняты поправки в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в части повышения оперативности реагирования на такие ситуации. Конспирологи тут же начали рассуждать на тему, что поправки приняты неспроста и людей теперь будут эвакуировать принудительно из тех мест, где объявлен режим ЧС. Встречалась и такая версия, что власти под шумок будут очищать нужную им территорию от людей чуть ли не для застройки территории нужными им коммерческими объектами. Но нет. Закон просто регламентирует обязанность человека самостоятельно эвакуироваться из опасной зоны и штрафы, если он от этого отказался. Логичным также выглядит и принятие стандарта для мест, где возникла ЧС и погибло много людей. У нас людей штрафы за отсутствие масок не очень мотивируют их носить, а тут режим ЧС. Вот для таких, не дай Вселенная, и придется делать санитарные захоронения.
По мнению Александра Сайгина, всплеск панических настроений после появления такого документа вполне ожидаем.
— Традиция пугать себя действиями правительства не является исконно российской чертой и уж точно родилась не вчера, — говорит политолог, — Вот, к примеру, с 2008 года американские реднеки пугали друг друга фотографиями из свеженьких лагерей FEMA — Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США. Там, если кто не помнит, на фотографиях было обнаружено полмиллиона свеженьких пластиковых гробов. Одни конспирологи такое количество изделий последнего приюта связали с предстоящей войной с Россией, вторые — с необходимостью похорон подозреваемых в терроризме и содержащихся в спецлагерях, третьи — в необходимости для Мирового правительства заключения всех несогласных в фильтрационные лагеря и быстрого их умерщвления.
Кстати, касаемо войны с Россией. В начале нулевых за подписью некоего военного эксперта Владимира Красильникова в журнале «Огонёк» вышел огромный материал о том, что США планируют напасть на Россию в 2010 году или чуть позже. Якобы именно к этому сроку должны быть реализованы все мероприятия по перевооружению американской армии, войска должны получить перспективнейшие образцы оружия и напасть на РФ. Именно после появления в 2011 году фотографий лагерей FEMA российские конспирологи вспомнили ту статью, которую уже все успели забыть (никакого нападения ведь не случилось). Потом материалы о гробах по объективным причинам всплывали в 2014–2015 годах. Якобы гробы FEMA теперь пригодились на Украине и их спешно перебрасывают туда. Но нет, гробы лежат на месте, лагеря для тех, кто мог бы пострадать от ЧС, благополучно приходят в упадок. Нет, на них периодически просят денег для переоснащения и поддержания в порядке. Раз есть инфраструктура, то ее нужно обслуживать.
Но, по мнению Александра Сайгина, вопреки мнению сторонников как теории нападения НЛО на землян, так и теории «золотого миллиарда», каждому такому документу есть разумное, простое и очень бюрократическое объяснение.
— Теперь мы наконец-то можем вернуться к нашумевшему российскому ГОСТу на захоронения. Дело в том, что захоронения погибших от ковида в прошлом году регламентировались исключительно распоряжениями региональных Роспотребнадзоров, — рассказывает Александр Сайгин, — Одни устанавливали только правила присутствия при погребении, другие — сами правила погребения. Например, в Алтайском крае погибших рекомендовали кремировать. Но рекомендация не носит обязательного характера, а стандартов нет. Да и территории кладбищ в российских городах стали осваиваться существенно быстрее, чем ранее. Это требовало собирать отдельно депутатов муниципалитетов, которые давали бы разрешение на выделение новых земельных участков под новые захоронения или даже новые кладбища. А поскольку после принятия новых изменений в российское законодательство по поводу деятельности муниципалитетов эти самые муниципалитеты становятся никем, то и смысла оставлять им полномочия в таком важном деле, как захоронения, нет никакого. Но стандарт-то нужен. Нет ничего удивительного и в том, что занимается этим ВНИИ МЧС. Раз ситуация чрезвычайная, то и должно им заниматься чрезвычайное ведомство. Кроме того, за два последних года Роспотребнадзор получил слишком много тех полномочий, которые «ведомству Шойгу» ранее даже и не снились. А новые полномочия — это ресурсы: властные, финансовые, человеческие. Чиновник живет не в мире конспирологии, а в мире распределения ресурсов и создания опасностей для государства, которые он сможет эффектно побороть и получить за это причитающееся вознаграждение.