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В Новосибирске федеральное БТИ съезжает с улицы Трудовой — где они будут работать

Организация разорвала договор аренды с мэрией Новосибирска

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Договор аренды был расторгнут преждевременно

Договор аренды был расторгнут преждевременно

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В Новосибирске АО «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» досрочно расторгло договор с мэрией Новосибирска на аренду здания, которое расположено по адресу ул. Трудовая, 3.

Договор аренды был с 1 сентября 2021-го до 1 августа 2022-го, но БТИ уедет из здания уже 30 декабря.

АО «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» — современное предприятие, оснащенное высокотехнологичным производственным оборудованием. Организация создает и развивает сети референцных станций, обеспечивающих точность проведения измерений в ходе проведения кадастровых работ и значительное сокращение сроков выполнения работ.

В мэрии Новосибирска рассказали, что между «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» и «Центром муниципального имущества» был расторгнут договор аренды объекта недвижимости площадью 1585,70 квадратных метров. Инициатором расторжения было БТИ.

Информацией о дальнейшем местонахождении «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» в мэрии Новосибирска не располагают. В «Яндекс.Картах» Федеральное БТИ уже существует по адресу Державина, 28. Там расположен Бизнес-центр «На Державина».

Корреспондент НГС не смог дозвониться до БТИ, чтобы узнать, куда они переезжают и по каким причинам. Мы направили запрос в предприятие.

В начале ноября новосибирские автоинспекторы поменяли адрес для выдачи разрешений водителям, автомобили которых эвакуировали, например, за неправильную парковку.

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БТИарендамэрия
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