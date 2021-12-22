В Новосибирске федеральное БТИ съезжает с улицы Трудовой — где они будут работать

В Новосибирске АО «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» досрочно расторгло договор с мэрией Новосибирска на аренду здания, которое расположено по адресу ул. Трудовая, 3.
Договор аренды был с 1 сентября
АО «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» — современное предприятие, оснащенное высокотехнологичным производственным оборудованием. Организация создает и развивает сети референцных станций, обеспечивающих точность проведения измерений в ходе проведения кадастровых работ и значительное сокращение сроков выполнения работ.
В мэрии Новосибирска рассказали, что между «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» и «Центром муниципального имущества» был расторгнут договор аренды объекта недвижимости площадью 1585,70 квадратных метров. Инициатором расторжения было БТИ.
Информацией о дальнейшем местонахождении «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» в мэрии Новосибирска не располагают. В «Яндекс.Картах» Федеральное БТИ уже существует по адресу Державина, 28. Там расположен Бизнес-центр «На Державина».
Корреспондент НГС не смог дозвониться до БТИ, чтобы узнать, куда они переезжают и по каким причинам. Мы направили запрос в предприятие.
В начале ноября новосибирские автоинспекторы поменяли адрес для выдачи разрешений водителям, автомобили которых эвакуировали, например, за неправильную парковку.