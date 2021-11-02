Машину забрали на штрафстоянку? Где новосибирцу взять разрешение на возврат? В ГИБДД назвали новый адрес

В Новосибирске изменили адрес, где будут выдавать разрешения на возврат машин
Новосибирские автоинспекторы поменяли адрес для выдачи разрешений водителям, автомобили которых эвакуировали, например, за неправильную парковку.
Раньше документ получали на улице Стофато, 1а, а теперь на улице Владимировской, 2ж.
— Разрешения на возврат транспортных средств со специализированных стоянок, задержанных за совершение административных правонарушений. С 3 ноября будет выдавать по адресу ул. Владимировская, 2ж (вход со стороны ж/д вокзала), — рассказал корреспонденту инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
По словам источника НГС в правоохранительных органах, перенос места выдачи разрешений связано с его месторасположением. Стофато, 1а — жилой дом, в котором находится просто полк ДПС. На Владимировской располагается управление ГИБДД, поэтому, по словам собеседника, контроль за выдачей будет более внимательным и строгим.
В Новосибирске часто возникают конфликты из-за эвакуации автомобилей. Так, летом прошлого года женщина забралась на эвакуатор, чтобы спасти свой кроссовер от перевозки на штрафстоянку.
В июле прошлого года в Центральном районе Новосибирска эвакуатор увез машину, внутри которой была заперта собака: хозяевам пришлось забирать пса со штрафстоянки.