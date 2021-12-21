«За зиму убирают два раза»: жители улицы Грибоедова взяли лопаты и сами пошли чистить снег

В Новосибирске жители девятиподъездного дома № 32/2 на улице Грибоедова 20 декабря вечером вышли во двор, чтобы самостоятельно почистить снег.

Как рассказала жительница дома Екатерина Тирская, у них устаревшие тарифы уборки. В месяц за уборку снега они платят 13 рублей с квартиры.

— Раньше этой суммы хватало на три-четыре чистки, может быть, пять за зиму, а сейчас — на две. Одна из них уже прошла. И мы понимаем, чтобы изменить тарифы, нам нужно собрать голоса с 300 квартир. Мы только в январе сможем это сделать и проголосовать за повышение тарифов. Мы кинули клич. Уже невозможно было выезжать, поэтому 15 человек, в том числе два подростка со взрослыми, вышли, чтобы почистить снег, — рассказала Екатерина.