«За зиму убирают два раза»: жители улицы Грибоедова взяли лопаты и сами пошли чистить снег

В Новосибирске жители девятиподъездного дома
Как рассказала жительница дома Екатерина Тирская, у них устаревшие тарифы уборки. В месяц за уборку снега они платят 13 рублей с квартиры.
— Раньше этой суммы хватало на три-четыре чистки, может быть, пять за зиму, а сейчас — на две. Одна из них уже прошла. И мы понимаем, чтобы изменить тарифы, нам нужно собрать голоса с 300 квартир. Мы только в январе сможем это сделать и проголосовать за повышение тарифов. Мы кинули клич. Уже невозможно было выезжать, поэтому 15 человек, в том числе два подростка со взрослыми, вышли, чтобы почистить снег, — рассказала Екатерина.
Екатерина также уточнила, что во дворе работают два дворника, которые убирают по два часа в день. На девять подъездов этого, по мнению жителей, недостаточно.
Один из участвующих в уборке снега, Евгений, рассказал, что идея убрать снег самостоятельно пришла одной из жительниц дома. Последний раз механизированная уборка проводилась 11 декабря, но после этого прошел снег. Во дворах было сложно проехать — образовалась колея.
— Одна из жительниц предложила вариант пойти почистить самим, убрать колею, дабы можно было с комфортом ходить и перемещаться на машинах на территории дома. В итоге собралось сначала 9 человек активных, как начали убирать, пришли еще несколько человек. В итоге было 15 человек на уборке. Дом у нас большой и сложный, состоит из 3 отдельно стоящих блоков. Работа шла весело и быстро, убрали за 2 часа и захватили смежные территории соседских домов, чтобы выезды были в нормальном состоянии. Убрались и пошли по домам, довольные результатом. У нас в доме есть люди, кто периодически что-то делают от себя, от души на благо дома, — поделился Евгений.
Как рассказала Дарья Полежаева, которая и предложила идею самостоятельной уборки, что были и те, кто просто делились лопатами.
— Были, конечно, и язвительные комментарии со стороны нежелающих принимать участие. Многие просто отмолчались и посмотрели из окон на нас. «Спасибо» тоже написали человека 3 всего. Зима теплая, снежная, я буду стараться собирать соседей и дальше. Те, кто откликнулся вчера, поддерживают мою идею. Мы же для себя и стараемся, сами не можем из дворов выехать, — подытожила Дарья.
В ЖЭУ рассказали, что жалоб от жителей на уборку не поступало.
— Там была произведена механизированная уборка 11 декабря. У них закреплено два дворника. Номер телефона ЖЭУ и УК все знают, — рассказал Андрей Приманосов, начальник дзержинской ЖЭУ.
В начале декабря дороги и тротуары в Новосибирске вновь замело снегом, который дорожные службы то ли не спешат, то ли не успевают убирать. Зима только началась, а горожане уже завалили СМИ и соцсети жалобами на снежный коллапс, что для Новосибирска, впрочем, уже своего рода традиция. Проблемы те же, что и годами ранее: каша на дорогах и сугробы на тротуарах. Команда НГС тоже традиционно проверила, как убирают центр города, а затем выяснила, кто и сколько денег получит за сомнительного качества работу.