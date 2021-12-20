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СГК завершила ремонт в Первомайском районе. Из-за него жители 268 домов сидели весь день без тепла

Работы были плановыми, но они затронули значительное число жителей

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В дома возвращаются тепло и горячая вода — их не было с 08:00

В дома возвращаются тепло и горячая вода — их не было с 08:00

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Сегодня вечером, 20 декабря, в Первомайском районе Новосибирска «Сибирская генерирующая компания» (СГК) завершила ремонт теплотрассы. По этой причине весь день в 268 домах района не было отопления и горячей воды. Без воды остались дома на улице Шмидта, Чапаева, Первомайской, Заречной, Марии Ульяновой.

— Наша бригада завершила ремонт арматуры ПНС № 8 в Первомайском районе в 20:00, теплотрасса поставлена на заполнение. Около 22:00 теплоноситель начал поступать в дома, — сообщили в пресс-службе СГК.

Работы были плановыми. Изначально время отключения заявляли с 08:00 до 20:00.

— 268 объектов — это плановые работы в Первомайском районе без горячей воды с 08:00 до 20:00, — рассказал сегодня во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области первый заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев.

14 декабря в Кировском районе Новосибирска произошла массовая коммунальная авария. На ее устранение ушло около 15 часов. Всё это время порядка 2 тысяч человек провели без отопления и горячей воды.

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СГКремонт теплотрассы
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