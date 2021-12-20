СГК завершила ремонт в Первомайском районе. Из-за него жители 268 домов сидели весь день без тепла

Сегодня вечером, 20 декабря, в Первомайском районе Новосибирска «Сибирская генерирующая компания» (СГК) завершила ремонт теплотрассы. По этой причине весь день в 268 домах района не было отопления и горячей воды. Без воды остались дома на улице Шмидта, Чапаева, Первомайской, Заречной, Марии Ульяновой.
— Наша бригада завершила ремонт арматуры ПНС
Работы были плановыми. Изначально время отключения заявляли с 08:00 до 20:00.
— 268 объектов — это плановые работы в Первомайском районе без горячей воды с 08:00 до 20:00, — рассказал сегодня во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области первый заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев.
14 декабря в Кировском районе Новосибирска произошла массовая коммунальная авария. На ее устранение ушло около 15 часов. Всё это время порядка 2 тысяч человек провели без отопления и горячей воды.