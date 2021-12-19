В Новосибирске умер всемирно известный врач — экс-директор НИИТО Николай Фомичев

В Новосибирске после продолжительной болезни умер Николай Гаврилович Фомичев, который 20 лет руководил клиникой НИИТО. Известному ученому и врачу было 80 лет.
Николай Гаврилович Фомичев — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, который хорошо известен в стране и за рубежом.
— За годы работы он провел тотальную реконструкцию и создал инфраструктуру клиник института, позволившую вывести лечебный процесс на уровень международных стандартов. Организовал на базе института Центр патологии позвоночника Минздрава России, чуть позже создал Региональный центр эндопротезирования крупных суставов. Благодаря профессору была разработана система специализированной вертебрологической помощи жителям России, — говорится в официальном сообщении пресс-службы клиники.
Николай Фомичев — автор 180 статей, 7 монографий, 15 патентов. Подготовил 12 докторов и 17 кандидатов медицинских наук.
Накануне в Новосибирске скончался Юрий Григорьевич Решетняк, доктор физико-математических наук, руководитель научного направления Института математики Сибирского отделения Российской академии наук. Ему было 92 года.