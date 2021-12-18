В Новосибирске стартовал конкурс для детей — победителей прокатят на пожарной машине и судне на воздушной подушке

Управление МЧС по Новосибирской области объявило конкурс для детей на лучшее поздравление ко Дню спасателя, который отмечают 27 декабря. Победители посетят части МЧС, прокатятся на пожарном автомобиле и отправятся на патрулирование Новосибирского водохранилища. Также дети получат новогодние сувениры от НГС и сладкий приз от Деда Мороза.
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по НСО, конкурс проводят для детей от 7 до 15 лет. Поздравления для спасателей принимают в формате видео длительностью до двух минут, рисунков и текстов — сочинений или стихов.
Девять победителей выберет комиссия ГУ МЧС по Новосибирской области, награждение состоится 24 декабря в Бердске. Родители должны самостоятельно доставить детей на мероприятие в пожарно-спасательную часть
— Ребята почувствуют себя в роли настоящих пожарных, побывают на экскурсии в пожарной части, познакомятся с пожарно-техническим вооружением, после чего, надев боевую одежду и каску, поедут на пожарном автомобиле на условный пожар. Далее победители смогут побывать в роли спасателей Бердского поисково-спасательного отряда. Под руководством опытных специалистов МЧС России ребята отработают приемы спасения людей, провалившихся под лед, а также смогут отправиться на патрулирование акватории Новосибирского водохранилища на судне на воздушной подушке, — сообщает МЧС.
Работы можно прислать на электронную почту press@54.mchs.gov.ru до 17:00 21 декабря. В заявке нужно указать фамилию, имя и отчество ребенка, номер школы и контакты родителей. Все участники автоматически дают согласие на использование авторского права на работы ГУ МЧС по Новосибирской области и сайтом NGS.RU.