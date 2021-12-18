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В Новосибирске стартовал конкурс для детей — победителей прокатят на пожарной машине и судне на воздушной подушке

Проект запустили ко Дню спасателя

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Победители смогут лично узнать, как работают спасатели

Победители смогут лично узнать, как работают спасатели

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Управление МЧС по Новосибирской области объявило конкурс для детей на лучшее поздравление ко Дню спасателя, который отмечают 27 декабря. Победители посетят части МЧС, прокатятся на пожарном автомобиле и отправятся на патрулирование Новосибирского водохранилища. Также дети получат новогодние сувениры от НГС и сладкий приз от Деда Мороза.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по НСО, конкурс проводят для детей от 7 до 15 лет. Поздравления для спасателей принимают в формате видео длительностью до двух минут, рисунков и текстов — сочинений или стихов.

Девять победителей выберет комиссия ГУ МЧС по Новосибирской области, награждение состоится 24 декабря в Бердске. Родители должны самостоятельно доставить детей на мероприятие в пожарно-спасательную часть № 32 на улице Черемушной, 1.

— Ребята почувствуют себя в роли настоящих пожарных, побывают на экскурсии в пожарной части, познакомятся с пожарно-техническим вооружением, после чего, надев боевую одежду и каску, поедут на пожарном автомобиле на условный пожар. Далее победители смогут побывать в роли спасателей Бердского поисково-спасательного отряда. Под руководством опытных специалистов МЧС России ребята отработают приемы спасения людей, провалившихся под лед, а также смогут отправиться на патрулирование акватории Новосибирского водохранилища на судне на воздушной подушке, — сообщает МЧС.

Работы можно прислать на электронную почту press@54.mchs.gov.ru до 17:00 21 декабря. В заявке нужно указать фамилию, имя и отчество ребенка, номер школы и контакты родителей. Все участники автоматически дают согласие на использование авторского права на работы ГУ МЧС по Новосибирской области и сайтом NGS.RU.

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