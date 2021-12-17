Мэрия Новосибирска намерена обжаловать решение суда о продаже ее земли Хилокскому рынку

Мэрия Новосибирска планирует обжаловать решение Арбитражного суда о продаже ее земельного участка Хилокскому рынку.
Что это за решение
Соответствующее решение было опубликовано 6 декабря 2021 года.
— Обязать мэрию города Новосибирска в месячный срок со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу принять решение о продаже закрытому акционерному обществу «Торговый центр "Хилокский"» земельного участка с кадастровым номером 54:35:063645:130, площадью 2983 квадратных метра, — говорилось в решении Арбитражного суда.
Судя по данным публичной кадастровой карты, участок с таким номером расположен возле самого рынка, мечети и Клещихинского кладбища.
По данным «Контур.Фокуса», ЗАО «Торговый центр "Хилокский"» прекратило свое существование 9 декабря 2021 года. В этот же день создано ООО «ТЦ Хилокский», расположенное по тому же адресу. Уставный капитал — 15 тысяч рублей. Генеральный директор — Анатолий Зяблов, кроме него, в учредителях и участниках обозначен Валерий Масько.
Вместе ранее они были участниками и учредителями еще одной компании, расположенной по тому же адресу, — ООО ОП (охранное предприятие) «Арчи», но Зяблов вышел из числа участников в 2019 году. Помимо них, там указаны Алексей Александров, который был депутатом Заксобрания Новосибирской области от «Единой России» в нескольких созывах, и бизнесмен Владимир Коплик. Валерий Масько также является директором ООО «Автоцентр Хилокский».
Прежде юрист «Хилокского» Владимир Коплик отвечал журналисту НГС, что решение пока не вступило в законную силу, поэтому пока сказать по этому поводу ничего не могут.
Позиция мэрии Новосибирска
— Мэрия Новосибирска не признаёт обоснованным вынесенное решение Арбитражного суда Новосибирской области и планирует его обжаловать. В настоящее время осуществляется подготовка апелляционной жалобы на указанный судебный акт, — ответили на вопрос журналиста НГС в пресс-центре мэрии.
В мэрии добавили, что этот земельный участок площадью 2983 квадратных метра был внесен в Единый государственный реестр недвижимости. 13 апреля 2016 года между мэрией города и ЗАО «Торговый центр "Хилокский"» был заключtн договор аренды земельного участка, который действует до 13 апреля 2026 года. По условиям договора участок передан в аренду для строительства автостоянки на улице Хилокской.
15 апреля 2021 года «Хилокскому» выдали разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства — стоянка уборочной и аварийной спецтехники, а с 5 мая зарегистрировано право собственности на здание с кадастровым номером 54:35:063645:369 и площадью 339,5 квадратного метра.
— 2 июня 2021-го общество обратилось в Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска с заявлением о предоставлении в собственность земельного участка с кадастровым номером 54:35:063645:130. Уведомлением от 2 июля обществу отказано в предоставлении в собственность земельного участка, — объяснили в пресс-центре мэрии.
Ранее мы рассказывали, что мэрия Новосибирска судилась с владельцами здания на «Речном вокзале», на месте которого должна быть парковка.