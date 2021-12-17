Мэрия Новосибирска намерена обжаловать решение суда о продаже ее земли Хилокскому рынку

Судя по данным публичной кадастровой карты, участок с таким номером расположен возле самого рынка, мечети и Клещихинского кладбища.



По данным «Контур.Фокуса», ЗАО «Торговый центр "Хилокский"» прекратило свое существование 9 декабря 2021 года. В этот же день создано ООО «ТЦ Хилокский», расположенное по тому же адресу. Уставный капитал — 15 тысяч рублей. Генеральный директор — Анатолий Зяблов, кроме него, в учредителях и участниках обозначен Валерий Масько.

Вместе ранее они были участниками и учредителями еще одной компании, расположенной по тому же адресу, — ООО ОП (охранное предприятие) «Арчи», но Зяблов вышел из числа участников в 2019 году. Помимо них, там указаны Алексей Александров, который был депутатом Заксобрания Новосибирской области от «Единой России» в нескольких созывах, и бизнесмен Владимир Коплик. Валерий Масько также является директором ООО «Автоцентр Хилокский».

Прежде юрист «Хилокского» Владимир Коплик отвечал журналисту НГС, что решение пока не вступило в законную силу, поэтому пока сказать по этому поводу ничего не могут.

