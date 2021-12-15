Отменят ли QR-коды в общепите? Отвечает губернатор Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции сегодня, 15 декабря, заявил, что QR-коды в общепите в ближайшее время не отменят, но сделали послабления.



— Не планируется отмена QR-кодов на новогодние праздники ни в одной из отраслей, в том числе в общественном питании. Мы смягчили ряд ограничений в этом сфере, например, сняли ограничения по заполняемости зала и расстановки столов и стульев в кафе и ресторанах. Мы не стали вводить ограничения даже на такие массовые мероприятия, как новогодние корпоративы: они допустимы при соблюдении мер санитарной безопасности. Но снимать ограничения в ближайшее время не предполагаем, — ответил на вопрос Андрей Травников.