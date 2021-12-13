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В Госдуме снимут с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте

Вячеслав Володин подчеркнул, что решение приняли с учетом мнений регионов

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Введение QR-кодов вызвало протесты в ряде регионов

Введение QR-кодов вызвало протесты в ряде регионов

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Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Вячеслав Володин, председатель Госдумы.

— Президент страны Владимир Путин в конце прошлой недели подчеркнул, что опрометчивые решения недопустимы. И что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для наших граждан, — написал Володин.

Он подчеркнул, что решение снять законопроект с рассмотрения было принято на основе «учета мнений регионов и обращений граждан». Вопрос снятия законопроекта с повестки обсудят уже сегодня, 13 декабря, на совете Государственной думы.

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QR-кодВячеслав ВолодинГосдумаГосударственная думазаконопроектQR-код в общественном транспорте
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