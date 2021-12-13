В Госдуме снимут с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Вячеслав Володин, председатель Госдумы.
— Президент страны Владимир Путин в конце прошлой недели подчеркнул, что опрометчивые решения недопустимы. И что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для наших граждан, — написал Володин.
Он подчеркнул, что решение снять законопроект с рассмотрения было принято на основе «учета мнений регионов и обращений граждан». Вопрос снятия законопроекта с повестки обсудят уже сегодня, 13 декабря, на совете Государственной думы.