Сквер назовут в честь покойного депутата Дмитрия Прибаловца — он оберегал улицу Богдана Хмельницкого от застройки

В Новосибирске сквер в Калининском районе назвали в честь депутата Дмитрия Прибаловца. Он умер в 2019 году — до этого его дважды избирали на этот пост, в 2010 и 2015 годах. Решение о переименовании приняли на комиссии в мэрии 10 декабря.



— Предложение о переименовании выдвинули жители улицы Богдана Хмельницкого, инициативной группой сейчас руководит бывший помощник Прибаловца Александр Лунин. Были собраны подписи о том, что Дмитрий заслуживает памяти за то, что сделал на посту депутата, — рассказал НГС краевед Константин Голодяев, который присутствовал на заседании комиссии по присвоению наименований.

