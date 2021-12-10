Сквер назовут в честь покойного депутата Дмитрия Прибаловца — он оберегал улицу Богдана Хмельницкого от застройки

В Новосибирске сквер в Калининском районе назвали в честь депутата Дмитрия Прибаловца. Он умер в 2019 году — до этого его дважды избирали на этот пост, в 2010 и 2015 годах. Решение о переименовании приняли на комиссии в мэрии 10 декабря.
— Предложение о переименовании выдвинули жители улицы Богдана Хмельницкого, инициативной группой сейчас руководит бывший помощник Прибаловца Александр Лунин. Были собраны подписи о том, что Дмитрий заслуживает памяти за то, что сделал на посту депутата, — рассказал НГС краевед Константин Голодяев, который присутствовал на заседании комиссии по присвоению наименований.
По словам Константина Голодяева, Дмитрий Прибаловец на своем посту оберегал улицу Богдана Хмельницкого от застройки, выступал за придание ей статуса достопримечательного места. Также при его участии рядом с ДК имени Горького восстановили скульптурную композицию «Гнездышко». Ранее монумент, который создал Геннадий Арбатский, находился во дворе дома на Богдана Хмельницкого, 15, но его разрушили при строительстве ЖК «Эдем».
— Дмитрий очень активно и душевно, по-доброму общался с жителями микрорайона. Постоянно с ними советовался, выходил на митинги, которые собирались против сноса дворца спорта и клуба «Отдых». Был активным защитником микрорайона, не только среди жителей, но и выступал на комиссиях в мэрии, в инспекции по охране памятников. Не соглашался с тем, что могло навредить району, — добавил Константин Голодяев.
На комиссии присутствовал кворум из 13 человек. Все они единогласно проголосовали за переименование сквера.
О смерти Дмитрия Прибаловца стало известно 25 февраля 2019 года. Он скончался от сердечного приступа. Мы рассказывали, чем он был известен, как выступал против раздутого штата чиновников, боролся за зеленые газоны и клуб «Отдых».