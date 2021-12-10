Антитеррористическая комиссия проверила ТЦ Новосибирска после сообщений о минировании: результаты

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области отчиталась о проверке торговых центров после утренних массовых эвакуаций. Сотрудников выводили из-за поступивших сообщений о минировании. Эвакуации начались около 08:00 сегодня, 10 декабря.

Как сообщили читатели НГС, людей выводили из «Сибирского молла», «Континента» на улицах Троллейной и Кропоткина, «Ройял Парка», «Сан Сити» и «Галереи».

— В связи с сообщением о минировании торговых и торгово-развлекательных центров в городе Новосибирске специальные службы провели регламентированные мероприятия по обследованию зданий в соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования. Угроз жизни и здоровью граждан не выявлено.