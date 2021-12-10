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Антитеррористическая комиссия проверила ТЦ Новосибирска после сообщений о минировании: результаты

Сегодня утром прошла волна массовых эвакуаций

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Людей выводили из здания очень быстро

Людей выводили из здания очень быстро

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Антитеррористическая комиссия Новосибирской области отчиталась о проверке торговых центров после утренних массовых эвакуаций. Сотрудников выводили из-за поступивших сообщений о минировании. Эвакуации начались около 08:00 сегодня, 10 декабря.

Как сообщили читатели НГС, людей выводили из «Сибирского молла», «Континента» на улицах Троллейной и Кропоткина, «Ройял Парка», «Сан Сити» и «Галереи».

— В связи с сообщением о минировании торговых и торгово-развлекательных центров в городе Новосибирске специальные службы провели регламентированные мероприятия по обследованию зданий в соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования. Угроз жизни и здоровью граждан не выявлено.

Сейчас полиция продолжает искать отправителей сообщения, а ТЦ работают в обычном режиме.

До утреннего случая последняя эвакуация в Новосибирске была в «МЕГЕ» в конце ноября.

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