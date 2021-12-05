Кто такие понаехи? Откуда они появились на юге России и чем отличаются от кубаноидов

Есть еще один очень простой показатель «местности» — главную улицу города понаехи нередко называют Красной улицей, тогда как коренные жители всегда говорят «улица Красная». А еще приезжие часто путают ударение в фамилии самого популярного краснодарца и называют его ГалИцким. Это тоже верный признак понаехости.



У понаехов есть и другие странные фишки. Например, многие из них отмечают Новый год два раза — сначала по владивостокскому/новосибирскому/екатеринбургскому времени, а только потом уже по краснодарскому. В марте или ноябре понаехи ходят в шортах и шлепанцах, чем приводят в ужас теплолюбивых местных.



Откуда и зачем они понаехали?

Отовсюду. Сибирь, Урал, Дальний Восток, Заполярье — основные места прежнего обитания понаехов. Люди приезжают в поисках лучшей жизни. Многих из них привлекла возможность решить жилищные проблемы. Еще несколько лет назад можно было продать «двушку» в панельке в спальном микрорайоне Владивостока и на вырученные деньги купить жилье в новом доме в относительно нормальном районе Краснодара. Да и еще оставалось на ремонт и новую машину. Многие охотно пользовались такой возможностью устроить перезагрузку и начать жизнь с новой страницы.

Эти люди привыкли работать на оборонных заводах и предприятиях, которых на Кубани практически нет. На Юге надо «крутиться». В это понятие каждый вкладывает что-то свое — мелкий бизнес, магазинчик, овощную лавку, маникюрный салон. Словом, всё, на чем можно заработать — от доставки цветов до автомастерской.

Возможность путешествовать на своей машине — это еще один бонус, который ценят понаехи. Сочи, Красная Поляна, Абхазия, Крым, Лаго-Наки становятся для них гораздо доступней. Да что там говорить, Москва и Петербург для жителя Краснодара тоже гораздо ближе и дешевле, чем для тех, кто живет в Хабаровске или Благовещенске.

А еще всевозможные фрукты, овощи, орехи и тому подобные вкусняшки (на которые многие местные уже не обращают внимания), которые можно купить на рынке, у бабушки возле подъезда и вдоль любой автотрассы практически круглый год.



Южный климат стал важнейшей движущей силой для переезжающих из суровых краев. Люди устали от холода и снега с ноября по апрель, и +15 зимой, которые регулярно бывают в Краснодаре, для них становятся настоящим волшебством, к которому можно прикоснуться своими руками. Ноябрь без снега — ну разве не сказка?

