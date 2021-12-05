Кто такие понаехи? Откуда они появились на юге России и чем отличаются от кубаноидов

Еще 10–15 лет назад слово «понаех» практически полностью отсутствовало в лексиконе настоящего краснодарца. Обычно про понаехавших говорит Москва, которая не резиновая. По официальным данным, население Краснодара в нулевых не превышало 700 тысяч человек, а понаехами тогда на Кубани на свой лад называли людей, которые переезжали из регионов в Москву. С тех пор столица Кубани увеличилась более чем в два раза — сегодня власти говорят о цифре в 1,65 миллиона жителей. И теперь о приезжих, или, как здесь говорят, о понаехах, в Краснодаре говорят на каждом шагу.
Портал 93.RU уже писал о том, кто такие кубаноиды, еще раньше Сеть городских порталов рассказала, как сочинцы зовут туристов кубаноидами и дошираками, а сегодня журналисты портала 93.RU решили собрать портрет типичных понаехов.
Для того чтобы написать этот материал, мы поговорили с коренными краснодарцами и взяли интервью у нескольких приезжих и гостей Краснодарского края. Сразу предупреждаем, что все герои данного юмористического исследования вымышлены, а все совпадения абсолютно неслучайны.
Кто такие понаехи?
Так в Краснодаре называют всех, кто приехал в город в последние несколько лет. Причем по неписаным правилам, пожив
три месяца несколько лет в Краснодаре, понаех автоматически становится местным и имеет право называть понаехами вновь прибывших.
Типичная семья понаехов — это молодая пара с ребенком или двумя. Устав от холода, дорогих продуктов, отсутствия работы и внятных перспектив, они решаются радикально изменить свою жизнь к лучшему и переезжают в Краснодар, о существовании которого в их родном Екатеринбурге/Хабаровске/Мурманске еще лет пять назад мало кто знал, а теперь из уст в уста там передают легенды о теплой зиме без снега и фруктах, которые практически круглый год падают с деревьев прямо под ноги.
Первое время люди испытывают эйфорию и попадают словно в сказку: тут действительно тепло, полно овощей и фруктов, а на море можно ездить чуть ли не каждые выходные. Но совсем скоро выясняется, что своих проблем тоже хватает, и разочарование может наступить почти по каждому пункту из списка плюсов.
Летом столбик термометра поднимается до +45, но кондиционер не работает, потому что из-за скачка напряжения сгорела подстанция в новом микрорайоне. Расчваканные абрикосы, алыча и шелковица валяются под ногами, а наступив один раз в фруктовую жижу, с белоснежными кроссовками можно попрощаться навсегда. А каждая поездка на море превращается в многочасовое стояние в пробке таких же
понаехов горожан, направляющихся в выходные на побережье. Плюс бесплатная сауна в общественном транспорте с мая по сентябрь.
Многие понаехи, приехав в Краснодар, первым делом спрашивают: а где тут эти ваши кубаноиды, о которых только и делают, что говорят в Екатеринбурге? Многие так и не находят их, но, когда некоторые уральцы всё-таки сталкиваются со сливками местного общества, понимают, что эти люди не страшней их прежних соседей по Химмашу или Вторчермету.
Самый популярный вопрос в Краснодаре последних нескольких лет: кто виноват во всех городских проблемах, понаехи или кубаноиды?
По одной версии, все беды в Краснодаре от того, что местные жители — это инертные, ленивые бездельники, в то время как из Сибири и с Дальнего Востока приезжают предприимчивые, трудолюбивые люди, которые обеспечивают развитие города, повышают уровень культуры и приносят дополнительные налоги в бюджет. По другой версии, всё обстоит ровно наоборот: уютный богатый и самодостаточный Краснодар испортили толпы малообеспеченных и хамоватых приезжих, которые готовы работать за три копейки, лишая тем самым нормальной работы местных.
Почему в городе переполненный общественный транспорт и многокилометровые пробки? Конечно, из-за понаехов. «В наше время такого не было», — охает местный и вспоминает, как он «с батей доезжал с Гидростроя на Фестивальный за 20 минут». А по какой причине дети попадают в
Где живут понаехи в Краснодаре?
Везде. Особенно много их там, где строится новое жилье. Понаехи побогаче стремятся жить поближе к Парку Галицкого и стадиону ФК «Краснодар». В том числе и потому, что «лучший парк
Вселенной Европы» является главной заманухой в объявлениях сибирских и уральских риелторов, обещающих райскую жизнь на Кубани. Переехать в Краснодар и купить студию в 18 метров с видом на парк и стадион — примерно так в последнее время звучит новогоднее желание многих россиян.
Те, кто попроще и победней, часто переезжают в самые мрачные районы города. Из достопримечательностей и инфраструктуры там встречаются только десятки магазинчиков с разливным пивом, но зато там самое дешевое жилье в Краснодаре. Еще год назад, например, на улице Ратной Славы можно было взять однушку за миллион рублей. Можно найти и дешевле — но там может не быть отопления. И канализации. Да, в теплом солнечном городе бывает и такое.
Однако новыми краснодарцами в большом количестве становятся и жители кубанских станиц и городов. В гетто на северо-востоке Краснодара любят переезжать пенсионеры из края — поближе к детям, которые переехали еще раньше. От отсутствия дорог они особо не страдают, поскольку к лужам и ухабам привыкли еще в родных Выселках.
Но немало в этих краях и классических понаехов из Сибири и Центральной России. Заключая сделку на расстоянии, многие из них поверили риелторам, что дома на улицах, названных в честь Лаперуза и Есенина, действительно находятся в «молодых, бурно развивающихся районах с развитой инфраструктурой» недалеко от центра.
Понаехи плохо знают город и постоянно путают районы — они могут назначить встречу на ЗИПе, но приехать на РИП, отправиться на Горогороды вместо Горхутора, а парки 30
Как отличить понаеха от местного?
Визуально это сделать достаточно сложно. Если раньше, когда большинство приезжих были сезонными туристами, их легко узнавали по носкам с сандалиями и заправленным в шорты футболкам, то сейчас отличить местного от сибиряка по внешним признакам очень сложно. Приходится заглядывать в душу, а точнее, в рот.
Приезжие разговаривают на другом русском языке. Он настолько отличается, что иногда понаехи и кубанцы не понимают друг друга. Гостям Краснодара сложно понять, что значит «закатать баллон синеньких», а местные решительно не понимают, для чего в ванной люди держат «лентяйку» с «вехоткой».
Есть еще один очень простой показатель «местности» — главную улицу города понаехи нередко называют Красной улицей, тогда как коренные жители всегда говорят «улица Красная». А еще приезжие часто путают ударение в фамилии самого популярного краснодарца и называют его ГалИцким. Это тоже верный признак понаехости.
У понаехов есть и другие странные фишки. Например, многие из них отмечают Новый год два раза — сначала по владивостокскому/новосибирскому/екатеринбургскому времени, а только потом уже по краснодарскому. В марте или ноябре понаехи ходят в шортах и шлепанцах, чем приводят в ужас теплолюбивых местных.
Откуда и зачем они понаехали?
Отовсюду. Сибирь, Урал, Дальний Восток, Заполярье — основные места прежнего обитания понаехов. Люди приезжают в поисках лучшей жизни. Многих из них привлекла возможность решить жилищные проблемы. Еще несколько лет назад можно было продать «двушку» в панельке в спальном микрорайоне Владивостока и на вырученные деньги купить жилье в новом доме в относительно нормальном районе Краснодара. Да и еще оставалось на ремонт и новую машину. Многие охотно пользовались такой возможностью устроить перезагрузку и начать жизнь с новой страницы.
Эти люди привыкли работать на оборонных заводах и предприятиях, которых на Кубани практически нет. На Юге надо «крутиться». В это понятие каждый вкладывает что-то свое — мелкий бизнес, магазинчик, овощную лавку, маникюрный салон. Словом, всё, на чем можно заработать — от доставки цветов до автомастерской.
Возможность путешествовать на своей машине — это еще один бонус, который ценят понаехи. Сочи, Красная Поляна, Абхазия, Крым, Лаго-Наки становятся для них гораздо доступней. Да что там говорить, Москва и Петербург для жителя Краснодара тоже гораздо ближе и дешевле, чем для тех, кто живет в Хабаровске или Благовещенске.
А еще всевозможные фрукты, овощи, орехи и тому подобные вкусняшки (на которые многие местные уже не обращают внимания), которые можно купить на рынке, у бабушки возле подъезда и вдоль любой автотрассы практически круглый год.
Южный климат стал важнейшей движущей силой для переезжающих из суровых краев. Люди устали от холода и снега с ноября по апрель, и +15 зимой, которые регулярно бывают в Краснодаре, для них становятся настоящим волшебством, к которому можно прикоснуться своими руками. Ноябрь без снега — ну разве не сказка?