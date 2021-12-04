Нина Ургант запретила внуку Ивану панибратски относиться к Пугачевой, но гордилась им всегда. Вспоминаем великую актрису

— Я сейчас редко куда-то выезжаю из дома, так как здоровье уже не то, но съездила и посмотрела Ванин спектакль. После долгих раздумий позвонила ему и сказала фразой Нонны Мордюковой из кинофильма «Председатель», чуть-чуть ее переиначив: «Ванечка, миленький, ты еще не орел!» Сами понимаете, театр — это не кинематограф, им нужно заниматься. Господь подарил Ване особый дар, я вот, например, никогда бы не смогла делать то, что делает Иван на телеэкране, но я могу играть в театре. А у него еще нет опыта игры на сцене — для этого нужны хорошие партнеры и хороший режиссер, которые были в свое время у меня. Ванечку очень обидело, когда я ему это сказала.

— Были ли вы на программах «Вечерний Ургант» в Петербурге?



— Конечно, я обязательно ходила туда. Купила новое платье, причесалась (смеется), меня сопровождал Андрюшка, и я наблюдала за съемками из зрительного зала Театра Эстрады.

Но меня больше устраивает телевизионная версия, когда всё показано крупным планом, а в театре мы так далеко сидели, что я многого не видела.



— У вас никогда не было желания сделать что-то втроем — вы, Андрей, Иван? Сыграть в одной постановке, сняться в кино?



— Нет, нет, никогда.



— А почему?



— Не знаю даже почему. Знаю, что Сережа Юрский работает со своей женой, а с дочкой они играют спектакли про любовь. Но я не знаю, как так можно — со своей родной дочкой играть пьесу про любовь? Не понимаю! Я бы никогда так не смогла сделать. У меня и желания не было никогда. Даже если бы кто-нибудь мне предложил, то я бы отказалась.



— Иван везде говорит, что свою дочку, вашу правнучку назвал в вашу честь. Вы с ней часто общаетесь?



— Когда Ваня приезжает, то иногда берет ее собой. Летом они приезжали ко мне на дачу. Он мне так и сказал, что назвал ее в честь меня. У нас с Ванькой замечательные отношения, очень дружеские. Он не замечает, что я старая, а я с ним забываю про свои болезни. Мы с ним и смеемся, и много разговариваем, и любим друг друга, и всегда любили друг друга. Иногда даже складывается такое впечатление, что Ваня — мой сын, что я его родила, хотя у него замечательная мама.



Мария Лащева, «Фонтанка.ру»



Дата и место похорон Нины Ургант будут сообщены дополнительно.

