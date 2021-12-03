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В Новосибирске умер 96-летний ветеран Великой Отечественной войны и историк Варлен Соскин

Ученый работал в Институте истории СО РАН

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Варлен Львович — автор более 400 научных публикаций. Заслуженный деятель науки РФ

Варлен Львович — автор более 400 научных публикаций. Заслуженный деятель науки РФ

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В Новосибирске на 97-м году скончался известный историк, ветеран Великой Отечественной войны, профессор Варлен Соскин. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщил Институт истории СО РАН.

Варлен Львович Соскин — доктор исторических наук, профессор, руководил научно-исследовательской группой истории социально-культурного развития Института истории СО РАН.

Он родился 24 февраля 1925 года в Томске. В 1942 году он поступил в Томское артиллерийское училище № 2, откуда через два года отправился на фронт. Был ранен на войне. В 1952 году окончил с отличием исторический факультет Ленинградского государственного университета по специальности «история».

Варлен Львович — автор более 400 научных публикаций. Заслуженный деятель науки РФ.

Награды Варлена Соскина: орден Отечественной войны III ст. (1985 г.), медали «За отвагу» (1945 г.), «За победу над Германией» (1945 г.), «За взятие Кенигсберга» (1945 г.) и др.

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Варлена Соскина.

На этой неделе стало известно, что в Новосибирске умер основатель сети клиник «Блеск», 58-летний Дмитрий Воробьев.

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