В Новосибирске умер 96-летний ветеран Великой Отечественной войны и историк Варлен Соскин

В Новосибирске на
Варлен Львович Соскин — доктор исторических наук, профессор, руководил научно-исследовательской группой истории социально-культурного развития Института истории СО РАН.
Он родился 24 февраля 1925 года в Томске. В 1942 году он поступил в Томское артиллерийское училище
Варлен Львович — автор более 400 научных публикаций. Заслуженный деятель науки РФ.
Награды Варлена Соскина: орден Отечественной войны III ст. (1985 г.), медали «За отвагу» (1945 г.), «За победу над Германией» (1945 г.), «За взятие Кенигсберга» (1945 г.) и др.
Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Варлена Соскина.
На этой неделе стало известно, что в Новосибирске умер основатель сети клиник «Блеск»,