В редакции НГС сменился главный редактор

Сегодня, 1 декабря, на новосибирском сайте НГС назначен новый главный редактор — им стал Андрей Затирко.

Андрей заменил на посту Елену Ходыреву, которая управляла редакцией с октября 2019 года и в декабре 2021 года переехала в другой город.

Андрей Затирко — журналист-расследователь из Читы. Основная часть его карьеры прошла в Чита.Ру, где он на разных позициях проработал больше 5 лет. За это время выпустил целый ряд громких расследований, одно из которых закончилось уголовным делом и последующим заключением для одного из заместителей мэра. С января 2021 года работает в Сети городских порталов, в которую входит НГС. До этого Андрей возглавлял редакцию красноярского NGS24.RU.

