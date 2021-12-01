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В редакции НГС сменился главный редактор

Теперь руководить сайтом станет Андрей Затирко

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Андрей Затирко сменил Елену Ходыреву на должности главного редактора НГС

Андрей Затирко сменил Елену Ходыреву на должности главного редактора НГС

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Сегодня, 1 декабря, на новосибирском сайте НГС назначен новый главный редактор — им стал Андрей Затирко.

Андрей заменил на посту Елену Ходыреву, которая управляла редакцией с октября 2019 года и в декабре 2021 года переехала в другой город.

Андрей Затирко — журналист-расследователь из Читы. Основная часть его карьеры прошла в Чита.Ру, где он на разных позициях проработал больше 5 лет. За это время выпустил целый ряд громких расследований, одно из которых закончилось уголовным делом и последующим заключением для одного из заместителей мэра. С января 2021 года работает в Сети городских порталов, в которую входит НГС. До этого Андрей возглавлял редакцию красноярского NGS24.RU.

— Я, как и любой сибиряк, мыслю больше рамками Сибири, нежели страны, поэтому НГС всегда для меня был главным городским новостным сайтом, образцом для подражания. Я понимаю и осознаю роль издания для Новосибирска и всего макрорегиона, поэтому попасть в эту команду в статусе главного редактора — это не только большая честь, но и огромная ответственность. Обещаю приложить весь свой опыт, чтобы поднять и без того высокую планку еще выше, — заявил Андрей.

Он также отметил, что для его семьи случившееся — не переезд на новое место, а возвращение. Семья Затирко 2 года прожила в Новосибирске.

— Мне нравится этот город, и возможность сделать его лучше своей работой вдохновляет. Если у кого-то из вас, новосибирцев, появится желание обратить внимание редакции на какую-то серьезную проблему — пишите о ней в комментарии либо мне на личную почту: a.zatirko@iportal.ru, — предложил новый главный редактор.

Сеть городских порталов объединяет 46 сайтов, в том числе самые популярные порталы в крупнейших городах страны: Екатеринбурге (E1.RU), Новосибирске (NGS.RU), Челябинске (74.RU), Нижнем Новгороде (NN.RU), Самаре (63.RU).

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главный редактор
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