«Мы были шокированы, когда разбился вертолет»: как 35 лет назад сибиряки строили саркофаг в Чернобыле

— Я работал на строительстве саркофага без малого 100 дней — с 22 июля по 26 октября. Окончил НИИЖТ, не относился к министерству среднего машиностроения, но про нас вспомнили, когда встал вопрос, кто будет прорабами работать. Добровольцев, по понятным причинам, было немного. Сложно на такое решиться. Я сам был три года как женат, а сыну было всего 1,5 года. Было принято решение на должности прорабов призвать инженеров-строителей как офицеров запаса.



Я считаю, что это была самая настоящая война. Из Новосибирска призвали 40 человек, то есть каждого третьего специалиста. Из этих людей в живых нет уже десятерых, хотя по возрасту всем нам нет еще и 60 лет. В это время рано умирать. Радиация, конечно, дала о себе знать.



Мы тогда пришли на сборный пункт, не было какого-то обсуждения особого, все понимали ответственность, но и шапкозакидательством не занимались. Нюансов не знали, но понимали, конечно, что такое радиация, насколько она опасна. У меня, слава богу, в это время семья уехала отдыхать, и я должен был к ним через некоторое время присоединиться, а тут призыв. Жене позвонил: «Повестка пришла в армию, офицер же, на Украину, тут всё это сложно». И хорошо, что их не было тогда дома, а то начались бы долгие проводы и слезы.



Жили мы не в войсках, а в «Голубых озерах» в домиках. И даже пытались сыграть в футбол. Сборная выпускников НИИЖТА против сборной Сибстрина. Но тут прибежали дозиметристы, и нам всё испортили и запретили играть. На футбольном поле не было ни травинки, только пыль.



На линии я командовал участком бетононасосов, мы как раз и заливали бетон. Сначала делал разделительную стенку между третьим и четвертым энергоблоками. А заканчивал уже в первом районе каскадную верхнюю стенку.



Задача была организовать беспрерывный поток приемки бетона. За каждым насосом была закреплена бригада. Я расписывал, кто где работает. Там был весь Советский Союз. Ребята были и из Узбекистана, из Грузии, из Луганска, Донецка. Бригадир следил за временем нахождения рабочих под радиацией. Когда и по полчаса работали, когда по 15 минут — сколько позволит обстановка.



Концентрация внимания на работе была колоссальной. Так внимательно нужно было следить за этим непрерывным процессом, что отключался, как только в автобус садился. На маленьком стульчике можно было выспаться за два часа, пока едешь до стройки с озера. Я в кровати-то сейчас иной раз не могу уснуть, а тогда на стульчике высыпался. Времени потом оставалось только броситься на койку, а через часа четыре уже был подъем. Нужно быстро помыться, перекусить и ехать опять на станцию. Было четыре смены, которые обеспечивали непрерывность стройки.

