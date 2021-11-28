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Федеральный застройщик потребовал у мэрии Новосибирска 60 миллионов

Иск рассматривает новосибирский Арбитражный суд

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Улица Владимира Заровного проходит через весь «Европейский берег» — в перспективе она должна стать дублером Большевистской

Улица Владимира Заровного проходит через весь «Европейский берег» — в перспективе она должна стать дублером Большевистской

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Компания «Брусника» подала иск к мэрии Новосибирска о взыскании 60,69 миллиона рублей — требование рассматривает Арбитражный суд.

Иск подан в октябре, 24 ноября суд опубликовал определение о завершении подготовки к суду и назначил заседание на 14 декабря. Третьими лицами в разбирательстве указаны городское МКУ «Управление дорожного строительства» и департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Как пояснили в «Бруснике», иск связан с компенсацией затрат на улицу Владимира Заровного.

— Мы в 2012–2017 годах инвестировали средства в муниципальную инфраструктуру, за свой счет и своими силами построили дорогу в микрорайоне «Европейский берег». В данный момент компенсировать вложенные средства представляется возможным только в судебном порядке, — ответили в компании на запрос НГС.

Журналист НГС также направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой пояснить позицию властей.

Ранее похожий иск к мэрии Новосибирска подала компания «Дискус-Строй»: она требовала от города более 300 миллионов.

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компания «Брусника»мэрия НовосибирскадорогиАрбитражный суд
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