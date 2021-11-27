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«Просил у врачей таблетку для смерти». Почему ковидарии оказываются в центре скандалов, а врачи отказываются туда идти

Противникам вакцинации предлагают их посетить с экскурсиями

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В красной зоне больницы <nobr class="_">№ 10</nobr> медики нарушали санитарные нормы, пуская посторонних без СИЗов

В красной зоне больницы № 10 медики нарушали санитарные нормы, пуская посторонних без СИЗов

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Недавно врачи 11 крупнейших больниц России пригласили Марию Шукшину, Константина Кинчева, Геннадия Зюганова и других противников обязательной вакцинации посетить красные зоны, чтобы они изменили свою позицию. До этого, чтобы попасть в ковидарий, журналисту или общественному лицу, как правило, нужно было разрешение местных властей. Экскурсии по отделениям, организованные администрацией, показывают, кто болеет коронавирусом, как в идеале должны их лечить и как о них должны заботиться. О непарадной стороне таких отделений становится известно из других источников.

В конце октября в Томске Сергей Самборский проник под видом врача в красную зону МСЧ № 2, чтобы ухаживать за бабушкой. Происходящее в санчасти он сравнил с тюрьмой. Тяжелобольные лежали в испражнениях, к ним подолгу никто не подходил, несмотря на призывы. Кадры из госпиталя, сделанные им, облетели страну. А несколько недель спустя уже в Нижнем Новгороде одна из красных зон оказалась открыта для посторонних. В нее медики пускали родственников без СИЗов (средств индивидуальной защиты), чтобы те ухаживали за пациентами. Увиденное ими внутри отчасти повторило томский опыт. Почему красные зоны всё чаще попадают в скандалы — об этом журналисты NN.RU поговорили с родственниками пациентов и с медиками.

«Таблетка для смерти» и запретные съемки

В ковидной больнице № 10 Нижнего Новгорода занавешены окна и предупредительно заперты на замок двери. Группа женщин толпится у входа. Открывается окно, высовывается голова в медицинском колпаке.

После скандала в ковидном госпитале окна там стали занавешивать тканью, а двери запирать от случайных посетителей

После скандала в ковидном госпитале окна там стали занавешивать тканью, а двери запирать от случайных посетителей

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— Кого вам?

— Родственники пришли, с врачами бы поговорить.

Створка захлопывается, женщины стоят пару минут и расходятся. Все они — дочери или внучки пациентов, когда-то лежавших в красной зоне. И почти у всех из них там умер родственник. Сейчас с ними отказываются разговаривать врачи, а администрация больницы грозится привлечь к ответственности за клевету и съемки из ковидного отделения.


Ранее благодаря этим женщинам выяснилось: красная зона больницы была открыта для посторонних. В нее медики пускали непривитых родственников без защитных костюмов для ухода за тяжелобольными. В самом учреждении не хватало для этого рук.

— Мы бы хотели, чтобы была проведена проверка в этой больнице по поводу того, как именно лечили людей, потому что никто не знает до конца, — говорит невысокая светловолосая женщина в черном.

Любовь Зотина первая рассказала журналисту об отсутствии ухода за тяжелобольными пациентами в нижегородском ковидарии

Любовь Зотина первая рассказала журналисту об отсутствии ухода за тяжелобольными пациентами в нижегородском ковидарии

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Это Любовь Зотина. Она первая рассказала журналистам о том, что происходит в больнице № 10. У нее в неврологическом отделении ковидария лежал дедушка — 84-летний Борис Колчин. В день, когда его привезли, 2 ноября, ее тете по телефону врач предложил прийти к больному и поухаживать.

— Сказали только одно: «Мы предполагаем, дед с инсультом, он у вас грязный. У нас не хватает персонала, поэтому вам необходимо прийти и помочь ему в вопросах гигиены». Прийти в красную зону! — передает слова тети Любовь Зотина.

На следующий день родственники Зотиной пришли к Колчину. Их пропустили в ковидное отделение. На женщинах были только маски. Свой визит мать женщины сняла на телефон.

— Туда спокойно пускали всех желающих в любое время. За это время дедушка рассказал, что к нему плохо относятся, кричат. Человек был морально подавлен и даже просил у врачей таблетку для смерти, — рассказывает Любовь Зотина.

Лечащий врач Дмитрий В., вспоминает внучка, расхаживал тоже без защитного костюма. Когда женщина добилась перевода в другую больницу и приехала за родственником, тот в последний момент отказался его отпускать и запер двери больницы. После долгих препирательств Зотиной удалось забрать дедушку.

Полина Маркина (фамилия изменена. — Прим. ред.) совсем недавно похоронила бабушку. Последние снимки с ней были сделаны в ковидном отделении дочерью. На них — хрупкая седовласая старушка в кислородной маске лежит под грязной простыней, в бурых и коричневых пятнах. Их внучка прислала журналисту для публикации. Когда в городе стало известно о нарушениях в ковидарии, администрация больницы ограничила допуск в красную зону, а Маркину стали пугать судами.

В таком состоянии нашла свою мать нижегородка в красной зоне больницы <nobr class="_">№ 10</nobr>

В таком состоянии нашла свою мать нижегородка в красной зоне больницы № 10

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Простынь, под которой лежала пенсионерка, была перепачкана, белье долго не меняли

Простынь, под которой лежала пенсионерка, была перепачкана, белье долго не меняли

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— Бабушку все-таки удалось перевести в другую больницу. Там положили в реанимацию. Почему этого не сделали в десятой, не знаю. Но ночью, в два часа, она всё равно скончалась, потому что было слишком поздно, — рассказывает женщина.


«Умолял, чтобы его больше не привозила»

67-летнего Евгения Парамонова 28 октября выписали из больницы № 10 на долечивание. На следующий день он скончался. Умирал на глазах дочери Елены Кузнецовой (фамилия изменена. — Прим. ред.), хрипел и задыхался от недостатка воздуха. В свидетельстве о смерти патологоанатом оставил три строчки: «Отек легкого / пневмония вирусная уточненная / COVID-19 вирус идентифицирован».

Жалующихся на больницу родственников некоторые медики обвиняют в клевете

Жалующихся на больницу родственников некоторые медики обвиняют в клевете

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Первые симптомы у Парамонова появились 4 октября. Поднялась температура, возникла слабость. Терапевт поспешил успокоить: это не ковид. Обоняния пенсионер не терял, сатурация была в норме, сыпи и диареи тоже не было. Тест медик делать тоже не стал, утверждает Кузнецова. А через неделю ее отца привезли в реанимацию ковидного госпиталя.

Елена Кузнецова

Елена Кузнецова

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— Я еще спросила: «Почему реанимация?» Человек был здоровый, ел, пил, побрился, собрался, сам поднялся на четвертый этаж, — вспоминает Елена. Ей также добавили, что он лежачий больной.

Врач Дмитрий В. на своей страничке во «ВКонтакте» делился своими песнями, в том числе написанными во время работы

Врач Дмитрий В. на своей страничке во «ВКонтакте» делился своими песнями, в том числе написанными во время работы

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На следующий день после госпитализации папе поставили диагноз COVID-19, говорит дочь. Через четыре дня его перевели в палату отделения пульмонологии. Там врач Дмитрий В. сообщил Елене Кузнецовой, что у ее папы психические расстройства, он не слушается, лезет драться. Она попросила передать ему телефон, чтобы быть с родственником на связи, но медик отговорил ее. Состояние в палате у Парамонова, со слов дочери, не улучшалось, он перестал вставать с постели. 28 октября ей позвонил врач. Далее Елена Кузнецова приводит следующий разговор:

— Елена?

— Да.

— Дочь Парамонова?

— Да.

— Я решил, что сегодня вашего папу выписываю.

— Как так? Вы сказали, что он еще полежит. У меня маленький ребенок — год и девять. У меня еще старший ребенок есть. Вы сказали, что у него ковид. Как вы давно брали мазок?

— 14-го числа.

— Как 14-го числа? Я вам звонила в два часа тогда, ничего не было. А в шесть уже всё готово...

— Сегодня в полпервого я его выпишу. Вам нужно найти машину для перевозки больных. Привезти одежду, потому что он у вас голый.

— Как голый? А где вещи?

— Я не знаю, где вещи. Он у нас лежит голый. И захватите памперсы.

Хоронили Парамонова в закрытом гробу — как ковидника. От больницы дочери досталась выписка, но расшифровать ее она не смогла даже с адвокатом — настолько неразборчивым почерком та была исписана.

Кузнецова утверждает, что на теле ее отца во время выписки были синяки. На фотографии в гробу видна пунцовая припухлость на щеке

Кузнецова утверждает, что на теле ее отца во время выписки были синяки. На фотографии в гробу видна пунцовая припухлость на щеке

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Женщина вспоминает, как она ехала домой с отцом. Тот просил его больше никогда не привозить в эту больницу, просил есть. Жаловался, что его не кормили и не мыли.

— Он был отощенный, он был 40-го размера, он меня умолял, чтобы его больше сюда не привозила. Когда я его стала переодевать, на правом бедре у него был большой синяк, рука здесь у него была побита, на щеке у него была гематома. Они сказали, что он упал. Мой папа говорит, что его били, ему кололи феназепам, чтобы он спал, — рассказывает Кузнецова.

«Больница — это не проходной двор, нужно понимать»

— Больница — это не проходной двор, нужно понимать, и больница — это не санаторий. Это место, где люди лечатся, причем тяжелобольные люди, иногда умирают в больнице. Это очень психологически непростой объект для тех, кто собирается посещать больницы, — говорит строго нижегородский министр Давид Мелик-Гусейнов на брифинге, состоявшемся на следующий день после публикации NN.RU об этой больнице.

Накануне он отреагировал на случившееся в Instagram, написав, что в особых случаях можно допускать родственников в красную зону.

— Разрешение дается главным врачом при строгом соблюдении всех требований эпидбезопасности. Министерство здравоохранения Нижегородской области не привлекает родственников ухаживать за своими родными в ковидных госпиталях, но от помощи волонтеров тоже не откажемся, — пояснил министр.

Одновременно Минздрав заявил о начале внутренней проверки госпиталя и о выявлении «несоответствий в организации ухода» за пациентами. Какие именно «несоответствия» были обнаружены в ведомстве, уточнять отказались, сославшись на врачебную тайну.


«Санитарок давно нет в отделениях. У них теперь должность "уборщица"»


Нижегородская больница № 10 — одна из старейших в городе. Она появилась в ноябре 1933 года в здании бывшей биржи. В СССР тогда бушевала эпидемия сыпного тифа. Первыми ее пациентами были люди с этим заболеванием. Сейчас больница нуждается в ремонте. Корпуса холодные, жалуются нижегородцы, по этажам бегают тараканы. В июне этого года Роспотребнадзор насчитал десяток нарушений в учреждении. Там, в частности, не было резервного горячего водоснабжения, вентиляция и мебель в ряде отделений не соответствовали нормам.

Одна из медиков больницы рассказала, что ухаживать за тяжелобольными пациентами в больнице некому

Одна из медиков больницы рассказала, что ухаживать за тяжелобольными пациентами в больнице некому

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Администрация больницы общаться на неудобные темы с журналистами отказывается. Замглавврача Людмила Ломакина потребовала у корреспондента NN.RU предъявить разрешение губернатора, чтобы она смогла прокомментировать санитарные нарушения в госпитале.

Пообщаться согласился лишь один медик из учреждения при условии анонимности. Она работала в ковидарии год назад.

— Санитарок давно в отделениях нет. У них теперь должность «уборщица». Ухаживать за пациентами просто некому. У медсестры столько работы по выполнению врачебных назначений, что либо она будет менять памперсы вовремя, либо выполнять лечебные мероприятия. На не вовремя сделанную инъекцию тоже жалуются, — рассказала нам работница.

Она рада, что не видит происходящего сейчас, в четвертую волну, в красной зоне. Она говорит, что пыталась успеть выполнять всё, но признает, что нагрузки тоже были запредельные.

— Многие пациенты это понимают. И благодарных, добрых пациентов намного больше жалобщиков, — добавила она

Сейчас, как утверждает дочь умершего Парамонова, ухода за больным из-за загруженности медиков можно не дождаться.

— Папа мой два дня лежал неменяный, он мне говорил. И мне еще рассказывали, что у него психические расстройства. Человека не кормили, не меняли белье, так лежал, — говорит Елена Кузнецова.

«Тяжелобольной, если он не может сам о себе позаботиться, вынужден лежать, извините, в собственных экскрементах»

— Проблема в целом не связана с ковидом, — утверждает сопредседатель профсоюза медиков Андрей Коновал. — У нас просто уничтожен младший медицинский персонал как категория работников.

Накануне пандемии, с 2013 по 2019 год, в России их число сократилось на 64% — с 687 до 265 тысяч. Это данные Росстата. Сокращения были связаны с реформой здравоохранения и выполнением майских указов президента. Тогда 2013-й провозглашался годом повышения зарплат медикам, вспоминает профсоюзник.

Реформа здравоохранения серьезно ударила по младшему медперсоналу в российских больницах

Реформа здравоохранения серьезно ударила по младшему медперсоналу в российских больницах

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— Что начали делать? Чтобы не повышать зарплаты младшего медперсонала, они просто стали сокращать ставки младшего медперсонала, переводить их в уборщики служебных помещений, — говорит Андрей Коновал.

По профстандартам уборка и уход за больными — это две разные функции. И далеко не всегда люди, определенные как уборщики, будут их совмещать в полном объеме. Тем более есть дефицит людей, которые этим занимаются, считает профсоюзный лидер.

— Перевернуть пациента, обмыть, обтереть, побрить, сменить памперс, поменять постельное белье, вынести кал, мочу, убрать рвотные массы — этим всем должны заниматься или санитарки, или уборщики. А если их фактически нет и человек попадает в такой стационар? Тяжелобольной, если он не может сам о себе позаботиться, вынужден лежать, извините, в собственных экскрементах. Ситуация позорная, — говорит Андрей Коновал.

Пандемия только обострила ситуацию. Если раньше некоторые родственники еще могли нанять сиделку или сами лечь в стационар, сейчас доступ в больницы из-за коронавируса ограничен.


— Правда, число младших медработников немного выросло в ковидный период, в 20-м году, в силу того, что в красных зонах совсем уж неприлично, чтобы не было младшего медперсонала и там исполняли обязанности медиков уборщицы, — замечает Андрей Коновал.

«Главврач жирует, рядовые медики нищенствуют, персонала не хватает»

За несколько недель до событий в Нижнем Новгороде громкий медицинский скандал произошел в Томске. В МСЧ № 2 города под видом врача проник Сергей Самборский для ухода за 84-летней бабушкой. Пенсионерка, как вспоминает томич, лежала в моче и фекалиях, на руках были синяки от шприцев, за ней почти не ухаживали. В защитном костюме Самборский три дня посещал красную зону, а затем отправился в Москву на встречу с главой СК Александром Бастрыкиным. Попасть на прием томичу так и не удалось, но в Генпрокуратуре его заверили, что проведут проверку. Бабушку спасти не удалось, она умерла в реанимации, когда Самборский вернулся из Москвы.

Месяцем ранее медики санчасти выступили против своего главврача Александра Холопова.

— Мы все надеемся на ваше понимание и просим убрать данного руководителя, чтобы он не мог развалить до конца МСЧ № 2, — обратились медики к главе региона.

Ранее Холопов возглавлял областной департамент здравоохранения, но был уволен после публикаций фото из томского морга летом 2020 года. На них видны мешки с трупами горожан, лежащие рядами на полу. Их опубликовал журналист «МК в Томске» Станислав Микрюков, который расследовал коррупционные схемы во второй МСЧ. После выхода материала с фото на него был составлен протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (публикация ложной информации, создающей угрозу общественному порядку). Суд отказался принимать его от полиции.

Корреспонденту NN.RU журналист рассказал, что в медсанчасти администрация экономит на сотрудниках.

— В МСЧ № 2 примерно всё так же, как и во всей РФ. Главврач жирует, рядовые медики нищенствуют, персонала не хватает, — прокомментировал ситуацию Микрюков.

Но и помимо второй медсанчасти в Томске острый кадровый голод на младших медработников. С началом пандемии спрос на них вырос на 32%, тогда как число соискателей сократилось на 44%, согласно аналитикам «Зарплата.ру».

Серьезный удар по кадрам осенью пережил Коломенский перинатальный центр. Там с 1 октября главврач перевел всех оставшихся младших медсестер, около 20 человек, в уборщицы. Фактически крупный медцентр остался вообще без младшего медперсонала.

— Санитарок еще раньше сократили всех, передали их функции под клининг. Мигранты из Средней Азии там пашут за троих. А по профстандарту они должны пройти еще и профобучение — по санитарке или по младшей медсестре, — рассказывает Андрей Коновал.

По расчетам его профсоюза, в учреждении по нормативам должно работать 125 медсестер.

— То есть на сто больше, чем работает сейчас. Получается, сейчас медсестры работают в этой больнице за пятерых. При этом одна медсестра работает сразу на несколько подразделений. Как вам кажется, она сможет за всем поспеть? — говорит Коновал.

«У многих головная боль была, неврологические заболевания»

Скандалы в красных зонах Нижнего Новгорода и Томска — частные случаи. Так в массе своей считают медики, с которыми корреспонденту NN.RU удалось пообщаться во время подготовки материала. Тем не менее они указывают на общие проблемы: нехватку кадров, перенапряжение системы и выгорание медиков.

— Сейчас я сама в красную зону не хочу идти. Это требует много сил, — рассказывает врач Вера Котова (имя изменено. — Прим. ред.), работавшая в одном из нижегородских ковидариев во вторую волну.

Котова признает, что конфликт между родственниками и врачами в больнице № 10 мог произойти по целому ряду обстоятельств — это и личные качества медиков, и атмосфера в медколлективе, и высокая нагрузка.

Медики, работающие в красных зонах, часто рассказывают о высокой утомляемости, головных болях

Медики, работающие в красных зонах, часто рассказывают о высокой утомляемости, головных болях

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В ее учреждении не возникало острых проблем с уходом за пациентами, рассказывает она, однако весь медперсонал серьезно изматывался.

— Мы очень сильно уставали, не высыпались, мы тоже сами болели. И ковидом болели, и не только. У многих головная боль была, неврологические заболевания были, — рассказывает Котова.

Она отмечает, что коронавирус привнес дополнительные факторы стресса как для медиков, так и для пациентов.

— Пациентам тяжело находиться в обстановке ковидного госпиталя. Лиц медиков они не видят, сразу всем внимание уделить тоже сложно. Кто-то пытался сдерживаться, кто-то ругался с нами. Мы пытались всегда объяснить, найти подход, — говорит врач.

Котова добавляет, что хорошее настроение необходимо пациентам для скорейшего выздоровления.

Объяснительные от медиков

После публикаций о ковидном отделении больницы № 10 медиков заставили писать объяснительные. Это следует из трехстраничного письма, полученного Любовью Зотиной от регионального Минздрава. Вероятно, что оно было составлено на основе полученных от персонала больницы ответов.

СЮЖЕТ

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Ведомство сообщает, что родственникам, во-первых, предоставлялась информация о состоянии ее дедушки. Администрация не знала о походах в красную зону посторонних, вернее, с ней этот вопрос не согласовывался. Перевод ее дедушки в другой стационар был затруднен, потому что ему требовался кислород (внучка настаивает, что он не был кислородозависимым).

— По итогам рассмотрения вашего обращения дежурному врачу Дмитрию В. за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм приказом главного врача больницы вынесено дисциплинарное взыскание, — сообщается в ответе.

Любовь Зотину и родственников ответ не удовлетворил. Они утверждают, что замглавврача не могла не знать о нарушениях, и готовятся идти в прокуратуру.

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