«Просил у врачей таблетку для смерти». Почему ковидарии оказываются в центре скандалов, а врачи отказываются туда идти

Женщина вспоминает, как она ехала домой с отцом. Тот просил его больше никогда не привозить в эту больницу, просил есть. Жаловался, что его не кормили и не мыли.



— Он был отощенный, он был 40-го размера, он меня умолял, чтобы его больше сюда не привозила. Когда я его стала переодевать, на правом бедре у него был большой синяк, рука здесь у него была побита, на щеке у него была гематома. Они сказали, что он упал. Мой папа говорит, что его били, ему кололи феназепам, чтобы он спал, — рассказывает Кузнецова.

«Больница — это не проходной двор, нужно понимать»

— Больница — это не проходной двор, нужно понимать, и больница — это не санаторий. Это место, где люди лечатся, причем тяжелобольные люди, иногда умирают в больнице. Это очень психологически непростой объект для тех, кто собирается посещать больницы, — говорит строго нижегородский министр Давид Мелик-Гусейнов на брифинге, состоявшемся на следующий день после публикации NN.RU об этой больнице.



Накануне он отреагировал на случившееся в Instagram, написав, что в особых случаях можно допускать родственников в красную зону.

— Разрешение дается главным врачом при строгом соблюдении всех требований эпидбезопасности. Министерство здравоохранения Нижегородской области не привлекает родственников ухаживать за своими родными в ковидных госпиталях, но от помощи волонтеров тоже не откажемся, — пояснил министр.



Одновременно Минздрав заявил о начале внутренней проверки госпиталя и о выявлении «несоответствий в организации ухода» за пациентами. Какие именно «несоответствия» были обнаружены в ведомстве, уточнять отказались, сославшись на врачебную тайну.







«Санитарок давно нет в отделениях. У них теперь должность "уборщица"»

