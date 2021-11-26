«Сильный износ трубопровода»: несколько домов в Ленинском районе остались без горячей воды и отопления

В Ленинском районе Новосибирска в период отопительного сезона регулярно стали отключать горячую воду и отопление. Об этом в редакцию НГС сообщил местный житель. В СГК объяснили причину возникновения этой проблемы.
— Дома на Маркса — начало улиц Титова, Пархоменко, Римского-Корсакова — без отопления и горячей воды раз в неделю. Объявляют плановые отключения с 09:00 до 01:00, а по факту отключения на несколько дней — 2–3 дня. Вторую неделю подобная ситуация, — пожаловался в редакцию новосибирец.
Мужчина пояснил, что последний раз подобная проблема возникала с 15 по 18 ноября и с 24 по 25 ноября.
— На теплотрассе по улице Римского-Корсакова в этом отопительном сезоне действительно проявилось много дефектов, — подтвердили в СГК. — К сожалению, из-за их устранения приходилось отключать горячую воду и отопление жителям близлежащих домов. Учитывая сильный износ трубопровода (отдельные его участки проложены в 1960 году), принято решение включить его в капитальный ремонт на ближайшие годы.
На днях жители нескольких многоквартирных домов на улицах Высоцкого и Лазурной сообщили в редакцию о том, что у них с раннего утра нет отопления.