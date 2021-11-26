«Сильный износ трубопровода»: несколько домов в Ленинском районе остались без горячей воды и отопления

В Ленинском районе Новосибирска в период отопительного сезона регулярно стали отключать горячую воду и отопление. Об этом в редакцию НГС сообщил местный житель. В СГК объяснили причину возникновения этой проблемы.

— Дома на Маркса — начало улиц Титова, Пархоменко, Римского-Корсакова — без отопления и горячей воды раз в неделю. Объявляют плановые отключения с 09:00 до 01:00, а по факту отключения на несколько дней — 2–3 дня. Вторую неделю подобная ситуация, — пожаловался в редакцию новосибирец.