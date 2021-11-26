В Новосибирской области за неделю 125 человек не пустили на мероприятия из-за проверок QR-кодов

В Новосибирской области за неделю 125 жителям региона не пустили на мероприятия из-за отсутствия QR-кодов и сертификатов во время проверок.
— За прошедшую неделю в регионе было проверено 2039 объектов, в том числе по использованию QR-кодов — 304, выявлено 72 нарушения и составлен 21 административный протокол, направлено в суд — 23. В отношении физических лиц выявлено 571 нарушение, направлено в суд 278 материалов. Число граждан, не допущенных на мероприятия в связи с отсутствием QR-кодов или сертификатов, — 125, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Как сообщили в пресс-службе, полиция, Роспотребнадзор и Минпром проверили 34 объекта общественного питания. Всего они провели 175 проверок предприятий торговли и общественного питания по соблюдению режима повышенной готовности, проверены 150 объектов торговли в 7 крупных торговых центрах и 1 отдельно стоящий объект. По итогам проверок был составлен 1 административный материал по нарушению масочного режима.
Проверки также проводят сотрудники Министерства транспорта и дорожного хозяйства. Они за неделю провели 10 рейдов, на них было составлено 7 административных материалов на транспортные организации и 30 протоколов об административных правонарушениях на физических лиц.
— Министерство ЖКХ и энергетики области провело проверку 65 объектов торговли, на 3 предприятиях выявлены нарушения. Министерством экономического развития проверены 20 объектов сферы гостиничного бизнеса, в 2 гостиницах проведен мониторинг работы по системе QR-кодов. Министерство культуры провело 7 рейдовых мероприятий и проверило 8 учреждений культуры. Минстрой региона провел 10 рейдовых мероприятий, в том числе в объекты общепита и гостиница в Усть-Таркском районе. Министерством физической культуры и спорта проверены 5 крупных спортивных мероприятий, — отчитались в пресс-службе правительства Новосибирской области.
В Новосибирской области начинают снимать некоторые ограничения. Так 25 ноября вышло постановление об открытии аквапарков и закрытых павильонов зоопарка. Также увеличена наполняемость залов 50% до 75%.