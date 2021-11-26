В Новосибирской области за неделю 125 человек не пустили на мероприятия из-за проверок QR-кодов

В Новосибирской области за неделю 125 жителям региона не пустили на мероприятия из-за отсутствия QR-кодов и сертификатов во время проверок.

— За прошедшую неделю в регионе было проверено 2039 объектов, в том числе по использованию QR-кодов — 304, выявлено 72 нарушения и составлен 21 административный протокол, направлено в суд — 23. В отношении физических лиц выявлено 571 нарушение, направлено в суд 278 материалов. Число граждан, не допущенных на мероприятия в связи с отсутствием QR-кодов или сертификатов, — 125, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.