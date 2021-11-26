Неуловимые приставы дважды списали с водителя штраф за нарушение ПДД в Карелии, где он никогда не был

Еще до пандемии посещение офисов ФССП не гарантировало долгожданного свидания с приставом. Сотрудники всегда были где-то на выездах, а сейчас уже два года они и вовсе, как невидимый град Китеж (утопический город из древнерусских легенд, символ чего-то недоступного, но желанного. — Прим. ред.) — появляются только когда им надо, в урочный час. Я не встречал никогда в жизни ни одного пристава. Нет, вру, встречался с тремя — это было руководство областного подразделения, которое обещало разобраться в одном вопросе и взять под контроль работу одного из рядовых приставов. Но, видимо, как и я, они его не нашли…

Тут пару месяцев назад пришло мне постановление о штрафе ПДД. Я нарушил скоростной режим в Карелии, где не был никогда, более того, в этот день я снимал орхидеи в нашей области и купил по безналичному расчету минералку в сельпо. Понятно, что обжалование по электронной переписке с МВД ничего не дало. Они даже не ответили из-за удобного для всех ведомств режима пандемии. Дело перешло к мировому судье, который по отработанному сценарию напечатал решение о взыскании штрафа с меня и исполнительный лист для пристава.