Неуловимые приставы дважды списали с водителя штраф за нарушение ПДД в Карелии, где он никогда не был

Иногда штрафы приходят оттуда, откуда их не ждали. Например, за посещение магазине в Москве без медицинской маски (хотя оштрафованная девушка ни разу не была в российской столице). В подобной ситуации оказался и новосибирский издатель — на него повесили штраф за то, что он не совершал. В своей анонимной колонке сибиряк с юмором рассказывает об этой нелепой ситуации. Далее — от первого лица.
Самое мистическое ведомство в России — служба судебных приставов. Их никто никогда не видел. Они никогда не отвечают на звонки, на обращения, на мейлы. Но они существуют! Точнее, если звонить на указанные номера, то они вечно заняты по какой-то неизвестной причине, а если вы вдруг дозвонились — о, чудо! — и пошел длинный гудок, то не обольщайтесь — трубку никто не поднимет. У меня как-то много лет назад кто-то поднял трубку, но сказал, что пристава, которого я ищу, не существует в природе, и прежде чем я что-то сообразил, бросил трубку. Естественно, повторно я больше не смог дозвониться.
Еще до пандемии посещение офисов ФССП не гарантировало долгожданного свидания с приставом. Сотрудники всегда были где-то на выездах, а сейчас уже два года они и вовсе, как невидимый град Китеж (утопический город из древнерусских легенд, символ чего-то недоступного, но желанного. — Прим. ред.) — появляются только когда им надо, в урочный час. Я не встречал никогда в жизни ни одного пристава. Нет, вру, встречался с тремя — это было руководство областного подразделения, которое обещало разобраться в одном вопросе и взять под контроль работу одного из рядовых приставов. Но, видимо, как и я, они его не нашли…
Тут пару месяцев назад пришло мне постановление о штрафе ПДД. Я нарушил скоростной режим в Карелии, где не был никогда, более того, в этот день я снимал орхидеи в нашей области и купил по безналичному расчету минералку в сельпо. Понятно, что обжалование по электронной переписке с МВД ничего не дало. Они даже не ответили из-за удобного для всех ведомств режима пандемии. Дело перешло к мировому судье, который по отработанному сценарию напечатал решение о взыскании штрафа с меня и исполнительный лист для пристава.
Как только я увидел в личном кабинете госуслуг судебный штраф, то тот же час его оплатил. Но, видимо, мои деньги также не нашли пристава, он через пару дней списал еще раз деньги с моего счета в банке. Надеясь на чудо, я уточнил у менеджеров, не видели ли они сами этих скитальцев. Но нет, им тоже не повезло. Более того, они никогда их тоже не видели, но бумаги и решения их исправно выполняют.
Читаю отзывы людей, что пытаются проникнуть самостоятельно в сей «Китеж-град». Они говорят, что очереди страшные, кто-то даже заходит и исчезает в кабинетах, о них потом никаких вестей. А вы когда-либо видели настоящего судебного пристава? P.S. Вы не переживайте, друзья, я просто пытаюсь поднять вам настроение, предлагая увидеть ситуацию через юмор.
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